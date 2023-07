To pracownicy nie chcą umów o pracę?

Coraz więcej pracowników jest zainteresowanych elastyczną formą zatrudnienia. Do tej pory dominująca, tradycyjna umowa o pracę często ustępuje miejsca np. umowie-zleceniu czy kontraktom B2B, czyli samozatrudnieniu. Coraz częściej wynika to z potrzeb pracownika. Co wpływa na taką decyzję?