Dopuszczalność zmiany planu urlopów

Plan urlopów

Plan urlopów pracodawca ustala samodzielnie. Powinien przy tym mieć na względzie wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Okoliczności te są równoważne względem siebie i żadna z nich nie ma charakteru dominującego. Co więcej, ustalając plan urlopów pracodawca winien pamiętać, iż nie obejmuje się nim części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 k.p., tj. urlopu na żądanie (art. 163 § 1 in fine). Jest on bowiem udzielany w terminie wskazanym przez pracownika.

Ustalenie planu urlopów powinno nastąpić w okresie poprzedzającym okres, którego on dotyczy. Zazwyczaj jest to rok. Dopuszczane jest jednak ustalenie planu urlopów na okresy krótsze niż rok, np. na pół roku, na kwartał.

Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 163 § 2 k.p.) np. w drodze wiadomości e-mail.

Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, w przypadku gdy w zakładzie pracy nie działa zakładowa organizacja związkowa lub gdy działająca organizacja związkowa wyrazi zgodę na nieustalanie tego planu. W takim przypadku termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego powinien zostać ustalony po porozumieniu z pracownikiem. Ustalając termin wykorzystania urlop wypoczynkowego w ten sposób, pracodawca winien mieć na względzie, tak jak przy ustalaniu planu urlopów, wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy oraz pamiętać, iż porozumienie nie może objąć urlopu na żądanie (art. 163 §11 k.p.)

Zmiana planu urlopów

Plan urlopów jest wiążący dla pracownika i pracodawcy. Wynika z niego bowiem obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego we wskazanym terminie. Stanowi on również podstawę roszczenia pracownika wobec pracodawcy o wykonanie przedmiotowego obowiązku.

Nie można jednak przypisać planowi urlopów charakteru bezwzględnie wiążącego. Możliwe jest bowiem przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego oznaczonego w planie urlopów.

Pracodawca ma obowiązek przesunąć plan urlopów w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 165 k.p., t.j.:

czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,

odosobnienia pracownika w związku z chorobą zakaźną,

powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

urlopu macierzyńskiego.

Art. 165 k.p. koresponduje art. 166 k.p. Przepis ten nakłada na pracodawcę powinność udzielenia pracownikowi w terminie późniejszym urlopu niewykorzystanego z powodu w/w okoliczności.

W przypadku zaistnienia okoliczność wskazanych w art. 164 k.p., pracodawca może (fakultatywnie) przesunąć termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Należą do nich: wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, a także szczególne potrzeby pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Zmiana planu urlopu ma miejsce również w przypadku skorzystania przez pracodawcę z uprawnienia z art. 1671 k.p. Przepis ten przyznaje pracodawcy prawo do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.