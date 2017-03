Porozumienie trójstronne w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Pracownik, którego umowa o pracę ulega rozwiązaniu (wygaśnięciu) niezależnie od tego czy zostaje rozwiązana w drodze wypowiedzenia przez pracownika, czy też przez pracodawcę, rozwiązuje się w trybie natychmiastowym lub rozwiązuje się z upływem czasu, na który była zawarta a stosunek pracy nie jest kontynuowany – jeśli nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego może spodziewać się wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u danego pracodawcy w danym roku kalendarzowym.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, chyba że przepisy wewnątrzzakładowe przewidują inny, wyższy niż kodeksowy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego nabywa każdy pracownik, który legitymuje się tzw. stażem urlopowym krótszym niż 10 lat. Prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego nabywa pracownik, który posiada już co najmniej 10-letni tzw. staż urlopowy.

Do tzn. stażu urlopowego, od którego zależy wymiar urlop wypoczynkowego zaliczamy okres nauki udokumentowany stosownym dyplomem lub świadectwem.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

5) szkoły policealnej - 6 lat,

6) szkoły wyższej - 8 lat.

Poza okresem nauki, do stażu urlopowego wliczany jest okres zatrudnienia udokumentowany świadectwem pracy lub zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie u danego pracodawcy, w danym okresie (również u zagranicznego pracodawcy).

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Nie można jednak zapominać, że okresów zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się również okresy:

- pracy za granicą,