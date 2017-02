Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany pracodawcy

Problem

Pracownik był zatrudniony w poprzedniej firmie w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 r. na pełny etat. Ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego na rok, ale nie była to jego pierwsza praca w życiu. W świadectwie pracy zostało wskazane, że u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 140 godzin urlopu wypoczynkowego. U nas był zatrudniony od 1 listopada do 31 grudnia 2016 r. W listopadzie br. pracował w naszej firmie na 3/4 etatu, a od 1 grudnia jest zatrudniony na pełny etat. Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi u nas za 2 miesiące pracy w 2016 r.?

Rada

Za pracę od 1 listopada do 31 grudnia 2016 r. powinni Państwo udzielić pracownikowi 20 godzin urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu powinien zostać bowiem obniżony o 12 godzin, ponieważ pracownik przekroczyłby obowiązujący go wymiar 160 godzin urlopu w roku. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

● u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

● u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

– proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

– proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 Kodeksu pracy). Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom.

W przedstawionej sytuacji Państwa pracownikowi u pierwszego pracodawcy przysługiwało zatem:

136 godzin urlopu wypoczynkowego (10/12 x 20 dni urlopu = 16,6 dnia urlopu, czyli w zaokrągleniu 17 dni; 8 godz. x 17 dni = 136 godzin).

Pracownik wykorzystał natomiast 140 godzin, a więc o 4 godziny więcej urlopu, niż mu przysługiwało.

Zatrudnionemu, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż należny, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze (art. 1551 § 2 Kodeksu pracy).