Zasiłek chorobowy w trakcie urlopu ojcowskiego

Nasza firma jest uprawniona do ustalania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Jak powinniśmy ustalać uprawnienia do świadczeń, w sytuacji gdy pracownik będący na urlopie ojcowskim zachoruje? Co w sytuacji, gdy otrzymujemy informację, że w okresie wnioskowanego urlopu dziecko zostaje przyjęte do szpitala – pyta Czytelnik z Konina.

Choroba ojca dziecka (biologicznego lub adopcyjnego) w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego nie przerywa tego urlopu. Natomiast jeżeli ojciec zachoruje przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego, to za zgodą pracodawcy urlop ten może zostać przesunięty. Ubezpieczony ojciec dziecka ma prawo do przerwania urlopu ojcowskiego na czas pobytu dziecka w szpitalu. Szczegóły - w uzasadnieniu.

reklama reklama

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje ubezpieczonemu:

któremu urodziło się dziecko lub

który przysposobił dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, dziecko w wieku do 10. roku życia.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy w wymiarze 2 tygodni. Ojciec dziecka może wykorzystać urlop jednorazowo lub w dwóch częściach (wówczas każda z części urlopu wynosi tydzień).

Przypomnijmy, że z uprawnień ojcowskich ubezpieczony może skorzystać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Wymiar urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego za ten okres dla ojca, któremu urodziło się więcej niż jedno dziecko, jest taki sam jak w przypadku urodzenia się jednego dziecka.

3 maja 2015 r. panu Robertowi urodziła się córka. Wystąpił z wnioskiem o urlop ojcowski od 17 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. (14 dni). Dodatkowo oświadczył, że we wcześniejszym okresie nie korzystał z urlopu ojcowskiego na córkę urodzoną 3 maja 2015 r. W związku z tym, że pracownik spełnia przesłanki do udzielenia urlopu ojcowskiego (wcześniej nie korzystał z tych uprawnień oraz dziecko nie ukończyło 24 miesięcy życia), pracodawca wyraził zgodę na urlop ojcowski i pracownik nabył prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje niezależnie od uprawnień innych osób w stosunku do tego dziecka. Warunkiem jest, aby osoba występująca z wnioskiem o zasiłek macierzyński pozostawała w ubezpieczeniu chorobowym. Nie ma znaczenia, czy ojciec podlega temu ubezpieczeniu dobrowolnie (np. z tytułu umowy zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności), czy obowiązkowo, np. z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego niezależnie od urlopu macierzyńskiego przysługującego matce lub ojcu dziecka.

Ubezpieczony ojciec dziecka może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego w tym samym okresie, w którym matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński, np. za okres urlopu macierzyńskiego. Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego przysługuje także wtedy, gdy matka dziecka jest osobą nieuprawnioną do zasiłku macierzyńskiego.

Urlopu ojcowskiego udziela się pracownikowi na jego pisemny wniosek. Ojciec dziecka powinien go złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 1823 k.p.). Za okres udzielonego urlopu pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.