System podatkowy w Norwegii – poradnik dla Polaków pracujących w tym kraju

Jak wygląda system podatkowy w Norwegii?

System podatkowy w Norwegii został skonstruowany w oparciu o skalę proporcjonalną, co oznacza, że próg podatkowy jest ustalany na bazie otrzymywanego dochodu. Osoby dużo zarabiające mają większe zobowiązania wobec norweskiego fiskusa niż te mniej usytuowane. Aby ta dysproporcja nie była aż tak niesprawiedliwa wprowadzono szereg ulg od podatków z których można skorzystać.

Podatki w Norwegii są wyższe niż w Polsce, ale jest też jasno określony cel pobierania wysokich danin od obywateli, bowiem system podatkowy ma za zadanie wyrównywać różnice w dochodach społeczeństwa. Podatek pobierany w odpowiedniej do dochodów wysokości zostaje przetransferowany na wypłatę świadczeń, w zależności od potrzeb mieszkańców. Są to w szczególności świadczenia pomocy socjalnej, z których Norwegia jest znana w Europie. Bardzo dobrze są też skonstruowane projekty informacyjne, wspierające system podatkowy i objaśniające dlaczego należy płacić wysokie podatki. Dzięki temu, obywatele godzą się na nie i nie mają w naturze obchodzenia prawa.

Rodzaje podatków

W Norwegii, podobnie jak w wielu innych europejskich krajach mamy dwa rodzaje podatków – bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie to te, które płacimy bezpośrednio do urzędu skarbowego, jak np. podatek dochodowy, podatek od posiadanego majątku, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości. Podatki pośrednie są natomiast naliczane do towarów i usług w momencie ich produkcji, sprzedaży, importu lub eksportu. Do takich podatków należy VAT ora podatki akcyzowe (np. od alkoholi, słodyczy i cukru). Standardowa stawka podatku VAT w Norwegii wynosi obecnie 25%.

Każda osoba pracująca w Norwegii lub prowadząca tam działalność gospodarczą oraz osoby z norweskim statusem rezydenta są zobligowane do płacenia podatków dochodowych. Osoby zatrudnione płacą podatek za pośrednictwem pracodawcy – to on w ich imieniu co miesiąc odciąga określoną kwotę z wynagrodzenia. Aby dowiedzieć się, jaką kwotę podatku należy zapłacić, tuż po przyjeździe do pracy w Norwegii należy uzyskać w urzędzie skarbowym kartę podatkową – Skattekort. Podczas jej wydawania urząd obliczy stawkę podatku na podstawie spodziewanych zarobków i długości pobytu w kraju fiordów. Brak tego dokumentu może mieć dotkliwe konsekwencje finansowe dla pracujących – gdy go nie mamy, pracodawca musi odliczyć nam z wynagrodzenia aż 50% podatku. Tą procedurę należy powtarzać co roku, bowiem karta jest ważna tylko 12 miesięcy.

Progi podatkowe obowiązujące w Norwegii w 2018 roku:

Dochód Wysokość podatku do 169 000 NOK 23% od 169 000 NOK do 237 900 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 1,4% od 237 900 NOK do 598 050 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 3,3% od 598 050 NOK do 962 050 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 12,4% od 962 050 NOK nadwyżkę mnożymy dodatkowo o 15,4%

Jak wygląda rozliczenie z urzędem skarbowym?

Rok podatkowy w Norwegii liczony jest jak w Polsce i trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Terminy rozliczeń wyglądają podobnie jak w kraju – do 30 kwietnia bieżącego roku za ubiegły rok.