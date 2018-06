Jak stworzyć dobrą atmosferę w pracy

Gwarancja dobrej atmosfery w firmie to dla 56 proc. Polaków wyznacznik atrakcyjnej oferty pracy - wynika z „Badania satysfakcji i preferencji wynagrodzeń” Monster Polska. Wyżej, od relacji w zespole, znalazły się tylko pieniądze. Oto jak stworzyć pozytywne miejsce pracy.

Dobra atmosfera, czyli uczmy się od najlepszych

Na rynku funkcjonują firmy, w których pracownicy czują stabilizację zatrudnienia, a warunki pracy oceniają jako wzorowe. Co roku pracodawcy z wartościami mają szansę na zdobycie wyróżnienia w konkursie „Pracodawca przyjazny pracownikom” organizowanym przez NSZZ Solidarność. Wyróżnienie jest istotne, bo do nagrody zgłaszają pracodawcę związki zawodowe. Poszukując dobrych wzorców, warto przyjrzeć się już stosowanym i docenianym rozwiązaniom. Pozytywnych przykładów dostarcza także ranking 100 Najlepszych Pracodawców, który od lat przygotowuje firma Universum. W minionym roku w ankiecie wzięli udział młodzi ludzie z 60 krajów. Ankietowani nie tylko podkreślali, w jakich branżach chcą pracować, ale zaznaczali, co jest dla nich ważne. Z roku na rok zyskuje dobra atmosfera. Najlepiej postrzegani pracodawcy zapewniają też równowagę między pracą, a życiem osobistym.

reklama reklama

Polecamy: RODO dla kadrowych i HR. Wzory dokumentów z objaśnieniami

Aranżacja miejsca pracy

„Dobrej atmosferze sprzyja nowocześnie zaprojektowane miejsce pracy.” - podkreśla Aleksandra Pocheć, ekspertka serwisu rekrutacyjnego Monster Polska.

Z tego powodu w biurach popularne stały się strefy ciszy (często są to pokoje z wygodnymi fotelami) i strefy rozmów (np. budki telefoniczne). Wyraźny podział na strefy ogranicza hałas, jedną z głównych przyczyn sporów między współpracownikami. Coraz ważniejsza w firmach jest strefa, w której pracownicy mogą zjeść wspólnie posiłek lub wypić kawę. Panująca tam atmosfera sprzyja budowaniu relacji. Pracodawcy dają też wybór miejsca do pracy. Oprócz biurka, w przestrzeniach biurowych pojawiają się kolorowe pufy, materiałowe siedzenia z wysokimi oparciami. Opcjonalnie można pracować na tarasie. W takich firmach jest atmosfera do współpracy.

Benefity dla zespołu

„Nagrody pieniężne, premie i wyróżnienia dzielą, gdy nieustannie przypadają jednej lub dwóm osobom z zespołu. Podobnie jest, jeśli gratulacje i profity za dobrze wykonany projekt zbiera tylko menadżer.” – ostrzega podkreśla Aleksandra Pocheć, ekspertka serwisu rekrutacyjnego Monster Polska.

Chcąc zbudować dobrą atmosferę w zespole, trzeba pamiętać o wszystkich jego członkach. W Polsce to wciąż rzadkość. Z badań Monster Polska wynika, że w Polsce na finansowe bonusy świąteczne może liczyć 19 proc. pracowników. Tyle samo dostaje premię noworoczną. Przeciętny bonus świąteczny w Polsce wynosi 1 100 zł – i jest to 28 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Z kolei premia noworoczna to już 3 300 zł, co stanowi aż 86 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Niestety premie otrzymują wciąż głównie kluczowi pracownicy. Takie działania sprawiają, że atmosfera w zespole się pogarsza.

Atmosfera pozytywnego zarządzania

Budowaniu dobrych relacji sprzyja pozytywne zarządzanie. To umiejętność, której trzeba i warto się nauczyć, gdyż prowadzi do zbudowania trwałego zespołu. Pozytywny paradygmat organizacji opisany został w 2003 roku przez naukowców skupionych wokół Center for Positive Organizational Scholarship na Uniwersytecie Michigan w USA. Skupili się na pokazaniu, że procesy twórcze w organizacji są uwarunkowane doświadczaniem przez pracowników pozytywnych emocji. To one stymulują i motywują do osiągania ponadprzeciętnych wyników. Tworzą tzw. pozytywną spiralę i sprzyjają odczuwaniu przez pracowników dobrej energii, która wzmaga efektywność całej organizacji. Energia firmy wpływa zaś na odczuwanie zadowolenia u pracodawców.

Szybkie rozwiązywanie konfliktów

Czynnikiem, który umacnia zespół, jest sztuka wychodzenia z konfliktów. Nie ma jednego scenariusza, według którego można rozwiązać spór między pracownikami. Natomiast punktem wyjścia jest szczera rozmowa z obiema stronami konfliktu i próba znalezienia antidotum. Nawarstwiające się spory destrukcyjnie działają na zespół.

Wspieranie oddolnych inicjatyw

Działy HR dostrzegły, że pozytywną energię wytwarzają pracownicy zaangażowani w działania, których są inicjatorami. Oznacza to, że firma może poinformować pracowników, że trwa zbiórka suchej karmy dla zwierząt w schronisku lub zapytać jaką organizację zespół chciałby wspomóc. Może się okazać, że pracownicy nie tylko wymyślą zbiórkę, ale zaczną działać i zainicjują wolontariat pracowniczy. Wspólne działania sprawiają, że atmosfera w firmie jest pozytywna.