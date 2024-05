Składki ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Co musisz wiedzieć?

Przedsiębiorca, który prowadzi firmę, musi płacić składki do ZUS. Jaka jest wysokość składek za osobę prowadzącą działalność gospodarczą?

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Składki za styczeń – grudzień 2024 r.

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS Podstawa wymiaru 4694,40 zł* Wysokość składki w proc. 19,52 proc. 8 proc. 1,67 proc.** 2,45 proc. 2,45 proc.*** Kwota składki 916,35 zł 375,55 zł 78,40 zł 115,01 zł 115,01 zł Suma składek do zapłaty 1600,32 zł Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1485,31 zł

* Jest to kwota, która odpowiada 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. wynosi 7824 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. może wynosić maksymalnie 234720 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 19560 zł.

**Składka na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustalona przy zastosowaniu stopy procentowej 1,67 proc. Jeśli obowiązuje Cię inna wartość tej stopy w danym okresie, powinieneś zastosować wartość Cię obowiązującą. Od 1 kwietnia 2024 r. wskazana wartość stopy procentowej składki może ulec zmianie.

***Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie opłacasz składki na te fundusze, gdy skończyłaś 55 lat (kobiety) albo skończyłeś 60 lat (mężczyźni).

2. Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia

Składki za styczeń – czerwiec 2024 r.

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe Podstawa wymiaru 1272,60 zł* Wysokość składki w proc. 19,52 proc. 8 proc. 1,67 proc.** 2,45 proc. Kwota składki 248,41 zł 101,81 zł 21,25 zł 31,18 zł Suma składek do zapłaty 402,65 zł Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 371,47 zł

Składki za lipiec – grudzień 2024 r.

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe Podstawa wymiaru 1290 zł* Wysokość składki w proc. 19,52 proc. 8 proc. 1,67 proc.** 2,45 proc. Kwota składki 251,81 zł 103,20 zł 21,54 zł 31,61 zł Suma składek do zapłaty 408,16 zł Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 376,55 zł

*Jest to kwota, która odpowiada 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Od 1 stycznia do czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.242 zł, a od lipca do grudnia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4300 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. może wynosić maksymalnie 234720 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 19560 zł.

**Składka na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustalona przy zastosowaniu stopy procentowej 1,67 proc. Jeśli obowiązuje Cię inna wartość tej stopy w danym okresie, powinieneś zastosować wartość Cię obowiązującą. Od 1 kwietnia 2024 r. wskazana wartość stopy procentowej składki może ulec zmianie.

3. Jeśli korzystasz z „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi - wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

4. Jeśli korzystasz z ulgi „mały ZUS plus”

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

5. Informacja w sprawie podstawy wymiaru składki oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2024 r. dla:

osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stanowi kwota: 4660,71 zł (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 419,46 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

7767,85 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60000 zł i nie przekroczyły kwoty 300000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

13982,13 zł (180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300000 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1258,39 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

osób, które prowadzą pozarolniczą działalność i nie osiągają przychodów z działalności gospodarczej

stanowi kwota 7767,85 zł (100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 699,11 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7767,85 zł.

osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z ulgi na start

stanowi kwota 5825,89 zł (75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 524,33 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej

stanowi kwota 4242 zł (minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 381,78 zł (tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki).

osób, które prowadzą pozarolniczą działalność albo korzystają z ulgi na start i osiągają przychody z działalności gospodarczej oraz stosują opodatkowanie w formie skali, podatku liniowego, podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

podstawę wymiaru składki ustala się na podstawie dochodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie.

Miesięczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. W celu uproszczenia rozliczeń przyjęto jedną stawkę kwoty minimalnej na cały rok składkowy od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. w wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego (4242 zł).

Składka nie może być niższa od kwoty:

314,10 zł (za styczeń 2024 r. – ostatni miesiąc roku składkowego; tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki - 3490 zł). 381,78 zł (za miesiące od lutego 2024 r. do stycznia 2025 r.; tj. 9 proc. podstawy wymiaru składki - 4242 zł).

6. Prognozy na 2025 r.

W 2025 r. przedsiębiorcy, którzy nie korzystają ze zniżek, w 2025 r. najprawdopodobniej zapłacą wyższe składki ZUS. Z prognoz wynika, że w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do 8579 zł. 60 proc. tej kwoty będzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez przedsiębiorców, którzy nie korzystają ze zniżek.