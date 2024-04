Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne będę organizowane już tego lata. Dla kogo są skierowane i jakie obowiązują zasady naboru? Poniżej wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby móc korzystać z darmowej rehabilitacji, opieki medycznej i regeneracji.

Rehabilitacja lecznicza

Rolnicy mają prawo do rehabilitacji leczniczej. Zastrzeżenie jest jednak takie, że tylko Ci, którzy posiadają ubezpieczenie w KRUS. Każdego roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 14 tys. osób. Na rehabilitacje leczniczą mogą być też kierowane dzieci rolników. I rzeczywiście ma to miejsce, ponieważ co roku z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS korzysta około 1180 dzieci. Rehabilitacja lecznicza rolników jest prowadzona w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS, co określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Co ma na na celu taka rehabilitacja rolników? Przede wszystkim, ze względu na specyfikę zawodu i zakres wykonywanych czynności (praca typowo fizyczna), celem rehabilitacji jest: zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym. Z kolei w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły, celem rehabilitacji jest jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Jak i kiedy korzystać z rehabilitacji leczniczej rolników?

Generalną zasadą jest, że z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Od 31 lat, bo od 1993 r. KRUS organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Na rehabilitację może zostać skierowane własne dziecko, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

Ważne Centra Rehabilitacji Rolników KRUS CRR KRUS zapewniają dzieciom: indywidualny program rehabilitacyjny; całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie. Oczywiście podczas turnusu opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Ile trwają turnusy rehabilitacyjne dla dzieci?

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci trwają 21 dni.

Turnus rehabilitacyjny - jakie dokumenty?

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie warunków rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757). Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć: formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka; formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą; oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Gdzie i kiedy w 2024 r będą turnusy rehabilitacyjne dzieci?

Jak podaje KRUS, w 2024 r. zorganizuje:

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:

- 23.06 - 13.07.2024 r.

- 14.07 - 03.08.2024 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach:

- 08.07 - 28.07.2024 r.,

- 29.07 - 18.08.2024 r.

turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 02.07 - 22.07.2024 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dwa turnusy w terminach:

- 10.07 - 30.07.2024 r.,

- 31.07 - 20.08.2024 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie: 11.08 - 31.08.2024 r.