Dzień przyjemności w pracy. Nowe wydarzenie w kalendarzach działów HR

Dzień przyjemności w pracy to nowa inicjatywa Pluxee, która ma szansę na stałe zagościć na mapie pracowniczych wydarzeń. Jest nie tylko okazją do tego, by zadbać o siebie i swoje potrzeby, lecz także przypomina, jak bardzo radość, przyjemność i pozytywna atmosfera wpływają na zaangażowanie i poczucie sensu pracy. Mimo że jest to działanie z obszaru tzw. miękkiego HR, jego efekty są konkretne i mierzalne.

Przyglądając się trendom HR 2024, nie sposób nie zauważyć, jak bardzo na pierwszy plan wysuwają się aspekty związane z budowaniem employee experience. Relacja pracodawca – pracownik, świadomy leadership, przyjazna kultura organizacyjna, strategia wellbeingu – to pojęcia, które wyróżniają się w słownikach HR. Jednak analizując dane badawcze, widać wyraźnie, jak wiele w tych obszarach jest jeszcze do zrobienia i z jak ważnym wyzwaniem mamy do czynienia. Na przykład częściej niż co drugi pracownik wskazuje, że ma wysoki lub bardzo wysoki poziom zmęczenia, 67 proc. pracowników przyznaje, że odczuwa stres co najmniej raz w tygodniu, tylko 36 proc. przyznaje, że ma poczucie, iż szef i pracodawca rozumieją ich potrzeby. Aż 97 proc. HR-owców i zarządzających dostrzega pogorszenie kondycji psychicznej i spadek zaangażowania pracowników.

Zarówno statystyki, jak i codzienne obserwacje w środowisku pracy pokazują, że dbanie o kulturę organizacyjną nastawioną na employee experience powinno być priorytetem dla świadomych i empatycznych liderów.

JAK BUDOWAĆ EMPLOYEE EXPERIENCE?

Są różne sposoby, by wzmacniać ten obszar HR, jednak kluczowe jest tworzenie na co dzień mikromomentów wypełnionych pozytywnymi doświadczeniami i emocjami. Wiążą się one m.in. ze sposobem komunikacji, różnymi formami doceniania, gestami życzliwości, wspierającym feedbackiem, zespołowością i dobrą atmosferą, możliwościami rozwoju czy poczuciem sensu wykonywanych zadań. Jak pokazuje badanie ARC Rynek i Opinia „Docenianie pracowników 2023”, zrealizowane na zlecenie Pluxee Polska, aż 86 proc. zatrudnionych uważa, że brak doceniania przez przełożonego jest impulsem do zmiany pracy. Atmosfera doceniania oraz dobre relacje z przełożonym i zespołem to zaraz po podwyżce (76 proc.) kluczowy czynnik, który może na dłużej zatrzymać pracowników w firmie. Dzisiaj osoby aktywne zawodowo bardzo potrzebują doświadczać pozytywnych emocji, przyjemności i radości. I właśnie na tych filarach powinna opierać się kultura organizacyjna.

DLACZEGO DZIEŃ PRZYJEMNOŚCI W PRACY?

W Pluxee staramy się na co dzień rozwijać kulturę doceniania, radości i uważności, lecz także szukamy dodatkowych pretekstów do wspólnego świętowania oraz tworzymy okazje do celebrowania przyjemności codzienności. Wierzymy, że przyjemność jest jednym z elementów dobrostanu. Mimo że kojarzy się głównie z życiem prywatnym, to w sferze zawodowej również ma

bardzo duże znaczenie – wiąże się z kreatywnością, integracją zespołu, dobrą energią i zaangażowaniem.

Tak właśnie narodziła się inicjatywa „Dzień przyjemności w pracy”, która wpisuje się w naszą strategię ukierunkowaną na employee experience, ale służy też szerzeniu świadomości oraz stanowi inspirację dla pracodawców i świata HR. W tym roku obchodziliśmy ten dzień po raz pierwszy, 14 lutego. Dzięki temu połączyliśmy coroczną tradycję – walentynkową pocztę doceniania – z dodatkowymi aktywnościami w duchu przyjemności codzienności. Zachęcamy pracodawców i HR-owców, by uwzględnili taki dzień w swoich kalendarzach firmowych. Z własnego doświadczenia wiemy, że warto!

OD CZEGO ZACZĄĆ I JAK CELEBROWAĆ?

Jak zorganizować „Dzień przyjemności w pracy”? Potrzebne są przede wszystkim chęci i czas. Nie trzeba powoływać wielkich zespołów projektowych. To zadanie, którego może się podjąć nawet mały zespół HR, który przy wsparciu agencji eventowej może przygotować naprawdę fantastyczny dzień. U nas było to połączenie sił działu HR z marketingiem i efekty były naprawdę WOW. Skala takiego projektu, program dnia zależą od potrzeb oraz możliwości pracowników i organizacji. Dzień przyjemności nie musi być ogromnym eventem ze spektakularnymi działaniami, jest mnóstwo pomysłów na to, jak można ten czas spędzić kameralnie, nie angażując dużych zasobów i budżetów. Dlatego że dniem przyjemności tak naprawdę może być… każdy dzień, do którego postanowimy wprowadzić coś nowego, zmienić rytuały, umilić codzienność, dodać jakiś przyjemny akcent.

W Pluxee celebracja była niespodzianką. Dopiero na tydzień przed eventem pracownicy dowiedzieli się o przedsięwzięciu i byli na bieżąco informowani o zbliżającym się terminie. Z tej okazji postanowiliśmy dokonać drobnych zmian w aranżacji biura i wprowadzić nowe elementy, jak więcej zieleni, leżaki, hamaki, po to, by stworzyć wrażenie letniej, wakacyjnej scenerii. Na pracowników czekały w biurze różne strefy przyjemności, z których mogli korzystać w godzinach pracy, m.in. zajęcia sportowe, muzyczne, taneczne, warsztaty kreatywne i wokół zainteresowań, gry zespołowe, konkursy, nagrody, strefa kulinarna, a także warsztaty psychologiczne, dotyczące budowania rezyliencji. Było energetycznie i dynamicznie, ale też z możliwością wyciszenia się, relaksu i odprężenia np. podczas profesjonalnego masażu. Każdy znalazł coś dla siebie – mógł sięgnąć po ulubione przyjemności, zrobić coś pozytywnego dla samego siebie, ale też poczuć się częścią zespołu i czerpać z niego energię. Ważnym elementem integrującym było wspólne tworzenie mapy przyjemności, uwzględniającej pracownicze pomysły i inspiracje, oraz wysyłanie do współpracowników i współpracowniczek życzeń, pozdrowień oraz słów doceniania.

DLACZEGO WARTO?

Celebracja przyjemności – czy to się jakkolwiek przekłada na biznes, czy można to zmierzyć, uzyskać konkretne wyniki? Tak! W Pluxee przeprowadziliśmy w lutym badanie dotyczące dobrostanu pracowników. Podzieliliśmy je na etapy – pierwsza ankieta została wysłana do pracowników na początku lutego, a w połowie lutego, zaraz po „Dniu przyjemności w pracy”, powtórzyliśmy badanie. Wyniki przewyższyły nasze KPI i bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. Okazało się, że dzięki udziałowi w „Dniu przyjemności w pracy” samopoczucie psychiczne wśród uczestniczących w tym przedsięwzięciu pracowników wzrosło aż o 46 pkt proc. (z 32 proc. do 78 proc.), a samopoczucie fizyczne polepszyło się o 23 pkt proc. Widoczna jest też poprawa nastrojów, co deklaruje o 22 pkt proc. więcej pracowników. Cele związane z integracją zespołową również zostały osiągnięte – o 19 pkt proc. więcej pracowników czuje się po tym wydarzeniu bardziej zintegrowanych z zespołem. Statystyki te są dla nas zapewnieniem, że warto realizować tego typu działania, mają one ogromne znaczenie zarówno dla pracowników i liderów, jak i pracodawcy. To też dowód, że warto pielęgnować miękkie aspekty kultury organizacyjnej i że można je zbadać i zmierzyć.

Lista korzyści płynących z tego typu inicjatyw jest długa i zachęcająca:

• wellbeing realizowany w praktyce – przyjemny i łatwy do wdrożenia;

• zadowoleni, spełnieni, szczęśliwi ludzie to pracownicy, u których widać większą efektywność, kreatywność, koncentrację, lepszą jakość pracy, co finalnie przekłada się na lepsze wyniki finansowe oraz wyższą konkurencyjność biznesową;

• promocja work-life balance – pokazanie, że nie tylko praca i obowiązki, ale też zabawa, codzienne małe radość i możliwość godzenia różnych potrzeb wpływają na poczucie zadowolenia;

• okazja dla liderów, żeby się na chwilę zatrzymać, skupić na sobie i swoim zespole, żeby docenić pracowników, wręczyć upominek/nagrodę, powiedzieć „dziękuję” – działa to motywująco i wzmacniająco;

• integracja zespołu – zachęta do powrotu do biura, podczas gdy większość osób pracuje w modelu zdalnym lub hybrydowym;

• przeciwdziałanie zmęczeniu i wypaleniu – uprzyjemnianie, umilanie pracy oznacza wdrażanie korzystnych nawyków i rozwiązań, które ułatwiają wykonywanie obowiązków, pozwalają przełamywać rutynę, przeciwdziałać znużeniu, co w efekcie wpływa na samopoczucie i motywację zatrudnionych;

• szansa, by docenić liderów, zadbać o ich potrzeby i uświadomić im, jak ważny jest self-care – z badania „Potrzeby liderów 2024” zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Pluxee Polska wynika, że wypalenie zawodowe jest problemem, który przynajmniej od czasu do czasu odczuwa aż 67 proc. osób na stanowiskach liderskich.

JAK UPRZYJEMNIAĆ CODZIENNOŚĆ FIRMOWĄ?

Dzień przyjemności może być pierwszym przyjemnym krokiem w stronę nowych nawyków, jeśli do tej pory firma nie przykładała większej wagi do rozwijania kultury organizacyjnej. Warto więc działać w myśl zasady: celebruj raz w roku, praktykuj na co dzień! W jaki sposób? Oto kilka przykładów, które można wdrożyć już dzisiaj, nie czekając na specjalne okazje:

• feedback – regularny, konstruktywny, wspierający rozwój;

• wyrażanie wdzięczności i życzliwości – budowanie pozytywnej atmosfery w zespole;

• różne formy doceniania – zarówno poprzez słowa i postawy, jak i możliwości rozwoju, ofertę benefitów dopasowanych do potrzeb, okazjonalne upominki, np. kartę prezentową;

• empatyczna, transparentna komunikacja, uwzględniająca różne perspektywy, dająca przestrzeń do budowania bezpieczeństwa psychologicznego;

• praktykowanie uważności – dostrzeganie momentów, koncentracja na tym, co tu i teraz;

• dbanie o codzienne przyjemności – jako odpowiedź na ważne potrzeby, a nie fanaberia.

Każdy chce pracować w miejscu, w którym może czuć się swobodnie, radośnie i szczęśliwie. Aby stworzyć takie środowisko i wyzwalać pozytywne emocje, potrzebna jest jednak przede wszystkim świadomość – to ona pozwala rozpocząć choćby najmniejsze zmiany.