Mały ZUS Plus 2024 – do kiedy zgłoszenie?

Mały ZUS Plus w 2024 roku to niższe składki na ubezpieczenie społeczne dla małych przedsiębiorców. Do kiedy można przesłać zgłoszenie do ZUS? Kto może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus w 2024 roku?

Mały ZUS Plus 2024 – do kiedy?

Osoby, które chcą po raz pierwszy skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, mogą dokonać zgłoszenia do 31 stycznia 2024 roku. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2023 roku, nie muszą ponownie zgłaszać się w tym celu do ZUS.

Natomiast - Jeśli zdarzy się tak, że płatnik składek spełni warunki do małego ZUS plus w innym miesiącu niż styczeń 2024 r. np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne, to zgłoszenia do małego ZUS plus dokonuje w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS, Dolny Śląsk.

Ważne Zgłoszenie do Małego ZUS Plus – termin do 31 stycznia 2024 r., gdy:

• w 2023 r. (co najmniej 60 dni) prowadzono działalność gospodarczą i nie korzystano z ulgi

• w styczniu 2024 r. rozpoczęto lub wznowiono prowadzenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie do Małego ZUS Plus – termin 7 dni liczonych od dnia spełnienia warunków do korzystania z ulgi, gdy:

• rozpoczęto lub wznowiono prowadzenie działalności gospodarczej po 24 stycznia 2024 r.

• spełniono warunki w innym miesiącu niż styczeń 2024 r.

Dodatkowo, ten kto korzysta w styczniu 2024 roku z Małego ZUS Plus, ma obowiązek przekazania informacji o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Czyni to za pośrednictwem deklaracji rozliczeniowej albo w imiennym raporcie miesięcznym czyli formularzu ZUS DRA w części II lub ZUS RCA również w części II). Termin na przekazanie informacji mija z dniem 20 lutego 2024 roku.

Ile trwa Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus trwa maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Jeśli jednak dany przedsiębiorca korzystał w 2023 roku chociażby przez 1 miesiąc z Małego ZUS Plus, może od sierpnia 2023 roku przedłużyć ulgę na kolejne 12 miesięcy. Musi w tym celu spełniać wszystkie warunki do korzystania z ulgi.

Ile wynosi Mały ZUS Plus w 2024 roku?

Składki opłacane w ramach Małego ZUS Plus w 2024 roku liczy się od dochodu z prowadzonej w 2023 roku działalności. Kwota podstawy wymiaru składek ZUS musi mieścić się w granicach 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Minimalna płaca od początku stycznia do końca czerwca 2024 roku wynosi 4242 zł brutto, a od początku lipca do końca grudnia 2024 roku wynosi 4300 zł brutto. Natomiast prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne dla 2024 roku wynosi 7824 zł. Oznacza to, że od stycznia do czerwca 2024 roku podstawa wymiaru składek będzie musiała wynosić od 1272,60 zł (30% z 4242 zł) do 4 694,40 zł (60% z 7824 zł), a od lipca do grudnia 2024 roku od 1290 zł (30% z 4300 ł) a 4 694,40 zł.

Zgodnie z art. 18c ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek ubezpieczony ustala na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony zgodnie z poniższym wzorem przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

Podstawa wymiaru składek Mały ZUS Plus - jak obliczyć? gov.pl

i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.

Mały ZUS Plus 2024 – warunki, limit

Warunki niezbędne do skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus określa art. 18c Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są to:

osiągnięcie przychodu z działalności gospodarczej w 2023 roku maksymalnie do 120 000 zł (krótszy okres prowadzenia działalności – przychód oblicza się proporcjonalnie do liczby dni)

prowadzenie działalności w 2023 roku przez minimum 60 dni.

Ważne Mały ZUS Plus nie dotyczy składki zdrowotnej. Opłacana jest w pełnej wysokości.

Dla kogo jest Mały ZUS Plus?

Z Małego ZUS Plus mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na małą skalę. Jednak ulga ta nie przysługuje tym, którzy dopiero startują z prowadzeniem działalności i korzystają z ulgi na start lub opłacają składki na preferencyjnych zasadach. Dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek można dokonać zgłoszenia do Małego ZUS Plus.

Ulga będzie przysługiwała po wyrejestrowaniu się z ZUS z dotychczasowym kodem oznaczającym tytuł ubezpieczenia oraz po ponownym zarejestrowaniu się z kodem odpowiednim dla Małego ZUS Plus. Będzie to kod rozpoczynający się od liczb:

05 90 lub

05 92.

Należy w tym celu złożyć do ZUS dokumenty:

wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12 (w przypadku kontynuowania działalności prowadzonej w 2023 r. i nie skorzystania wcześniej z Małego ZUS Plus.

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo w przypadku podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Mały ZUS Plus nie przysługuje osobom rozliczającym się na podstawie karty podatkowej przy zwolnieniu sprzedaży z VAT. Okolicznością wykluczającą możliwość skorzystania z ulgi jest również prowadzenie dodatkowo innej pozarolniczej działalności. Co więcej, dyskwalifikuje wykonywanie działalności tego samego rodzaju na rzecz pracodawcy, jak wykonywana jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS Plus dla niektórych dopiero w 2025 roku

Rzecznik prasowy ZUS Iwona Kowalska-Matis tłumaczy, że w 2024 roku osoby, które korzystały z ulgi od 2019 roku teraz jej nie otrzymają. Dlaczego?

- Płatnicy składek, którzy korzystali z możliwości opłacania niższych składek od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r., czyli przez 36 miesięcy, a w latach 2022 i 2023 opłacali składki bez ulg, czyli wyliczone od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, z małego ZUS plus będą mogli dopiero skorzystać w 2025 roku. Dlaczego nie w 2024? W styczniu 2024 r. należy zweryfikować okresy wykorzystanych 36 miesięcy prawa do tzw. małej działalności gospodarczej. Okres 60 miesięcy kalendarzowych trwał od stycznia 2019 r. do grudnia 2023 r., jeśli przysługujących 36 miesięcy zawiera się w tych ramach, oznacza to, że w styczniu 2024 r. przedsiębiorca nie może korzystać z małej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie ma prawa do ulgi w całym 2024 r. Dopiero po opłaceniu pełnych składek za 2024 r. będzie mógł skorzystać z małego ZUS-u plus w 2025 roku po spełnieniu wszystkich pozostałych warunków.