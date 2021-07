Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - Tarcza Antykryzysowa

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów.

Postojowe dla sklepików szkolnych - kody PKD

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z, mogą wystąpić do ZUS o świadczenie postojowe.

Postojowe - ile wynosi?

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł będzie można uzyskać tyle razy, w ilu miesiącach spadek przychodów wynosił co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r., ale maksymalnie pięciokrotnie.

Wniosek o postojowe - kiedy?

Wniosek o świadczenie postojowe (RSP-SK) od 23 lipca 2021 r. można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Więcej o świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie szkół (sklepiki szkolne).

Zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne

Reklama

Przedsiębiorcy, którzy na 30 września 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19.Z mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r.

Aby skorzystać z tego wsparcia przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w wymienionych miesiącach musi być niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.

Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek jest również złożenie deklaracji rozliczeniowej za wnioskowany okres do 30 kwietnia 2021 r. oraz złożenie wniosku (RDZ-SK) do 30 września 2021 r. przez PUE ZUS.

Więcej o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek za listopad - grudzień 2020 r. oraz za styczeń - marzec 2021 r. dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na terenie szkół (sklepiki szkolne).

Zwolnienie z ZUS - piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni

O zwolnienie z opłacania składek mogą też wystąpić przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A.

Przedsiębiorca, który chce być zwolniony z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. musi spełnić następujące warunki:

był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., przychód z przeważającej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r., złożył dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2021 r. (chyba, że był zwolniony z obowiązku ich składania), złoży wniosek (RDZ-M) najpóźniej do 30 września 2021 r.

Więcej o zwolnieniu z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników, którzy świadczyli usługi na rzecz muzeów.