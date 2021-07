Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z ZUS dotyczy podmiotów świadczących usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD:

79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Zwolnienie z ZUS - warunki

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek musisz spełnić następujące warunki:

świadczyłeś usługi na rzecz muzeów wymienione w punkcie „Kogo dotyczy?”, byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składasz wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r., złożyłeś deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października 2021 r. (chyba, że byłeś zwolniony z obowiązku ich składania).

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę możesz otrzymać, jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie byłeś w trudnej sytuacji. Wynika to z regulacji UE. Dlatego we wniosku musisz podać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej - czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:

w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej - wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, spełniałeś kryteria do objęcia postępowaniem upadłościowym lub jesteś objęty postępowaniem upadłościowym, otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś lub otrzymałeś pomoc na restrukturyzację i nadal podlegasz restrukturyzacji, jeśli nie jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą - w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5, a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

Twoje przedsiębiorstwo jest w trudnej sytuacji, gdy spełniasz choć jedną z wymienionych przesłanek.

Jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, znajdujesz się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegałeś z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to Ciebie, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie masz zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu.

Będziesz musiał, oprócz informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej, podać także:

wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi przedsiębiorcami, datę utworzenia podmiotu, formę prawną podmiotu, czy otrzymałeś pomoc na ratowanie, której nie spłaciłeś, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlegasz, czy otrzymałeś już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Oświadczenia we wniosku o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-M), składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS

Zwolnimy Cię z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki aby zwolnić Cię z ich płacenia, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę zwrócimy, jeśli nie masz zaległości na koncie.

Wniosek o zwolnienie z ZUS - do kiedy?

Możesz złożyć wniosek (RDZ-M) tylko elektronicznie:

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (instrukcja jak złożyć wniosek RDZ-M - plik doc 3,5 mb), przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej).

Możesz złożyć wniosek od 23 lipca 2021 r., jeśli na dzień złożenia wniosku świadczysz usługi oznaczone kodem PKD 79.90.A na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

Możesz złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2021 r.

Kontakt

Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie. Informacje na temat swojego wniosku znajdziesz na PUE ZUS. Informację o rozstrzygnięciu wniosku prześlemy pocztą lub dostaniesz ją na PUE ZUS. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, zaloguj się do swojego konta, wejdź w [Dokumenty i wiadomości] i w [Skrzynka odbiorcza] przejdź do [Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru].

Zwolnienie z ZUS - odwołanie od decyzji ZUS

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz mógł złożyć skargę do sądu na tę decyzję. Będziesz miał na to 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie dla Ciebie negatywne, będziesz musiał opłacić zaległe składki z odsetkami.

Pomoc z ZUS

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 1192)