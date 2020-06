Jak sprawdzić czy pracodawca płaci ZUS?

Czy pracodawca płaci ZUS? Jak to sprawdzić?

Jest kilka sposób na to, by sprawdzić czy pracodawca odprowadza składki za pracownika. Jednym z nich jest wizyta w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działającym w naszym rejonie. Można to również zrobić bez wychodzenia z domu - przez internet. Wystarczy mieć założony profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE.

Możemy też złożyć wniosek o udzielenie interesujących nas informacji w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na druku ZUS US-7. Gotowe formularze ZUS US-7 dostępne są w każdej placówce ZUS a także na stronie internetowej www.zus.pl. Wnioski rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty wpływu do ZUS.

Informację o wszystkich zapisanych danych na swoim koncie w ZUS, można także uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00. Trzeba będzie najpierw potwierdzić swoją tożsamość.

Informacja o stanie konta ubezpieczonego

O stanie swojego konta w ZUS dowiemy się również z Informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU), którą co roku ZUS wysyła do ubezpieczonych urodzonych po 1948 roku. Zakład musi przygotować ją dla każdej osoby, która ma odłożony choćby 1 grosz na koncie emerytalnym w ZUS. Do osób, które założyły profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, IOSKU trafi tylko w formie elektronicznej.

Dzięki informacji ubezpieczony ma wgląd na swoje indywidualne konto emerytalne, na którym zapisywane są m.in. składki na ubezpieczenie emerytalne, kapitał początkowy oraz środki zgromadzone na subkoncie na podstawie, których ZUS wyliczy emeryturę. Informacja IOSKU to możliwość sprawdzania czy pracodawca odprowadza za nas składki w prawidłowej wysokości. Dzięki informacji ubezpieczony może sprawdzić także czy na jego koncie są składki od wszystkich umów o pracę czy zlecenia itp.

Osoby, które mają, co najmniej 35 lat, dostaną także wyliczenia tak zwanej hipotetycznej emerytury. Z otrzymanej informacji dowiedzą się o jej wysokości w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowali, tylko bazowali na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby pracowali i odprowadzali składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Dodatkowe dwa warianty uwzględniają ponadto w emeryturze także składki z subkonta w ZUS.

PUE ZUS

Jeśli natomiast chcemy sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki do ZUS, możemy to także zrobić bez wychodzenia z domu. Wystarczy mieć założony profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – PUE ZUS Należy zalogować się na swój profil.