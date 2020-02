Wysłanie dokumentów do ZUS - podpis osobisty na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) ZUS udostępnił nową metodę podpisywania dokumentów – podpis osobisty.

Do tej pory wnioski na portalu PUE ZUS można było wysłać za pomocą profilu zaufanego (PZ ePUAP) oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a w wybranych przypadkach przy wykorzystaniu podpisu profilem PUE.

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Można go uzyskać przy składaniu wniosku o nowy dowód osobisty. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie. Aby korzystać z podpisu osobistego, musisz mieć czytnik NFC do e-dowodu oraz zainstalować na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie administracji rządowej o podpisie osobistym (link do zewnętrznej strony).

