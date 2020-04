Numer konta bankowego do przelewów z ZUS - jak zmienić?

Gdy ubezpieczony chce zmienić numer konta w ZUS, powinien zrobić to w sposób bezpieczny. Podczas epidemii koronawirusa najlepiej zmienić numer konta do przelewów z ZUS przez internet. Służy do tego platforma PUE ZUS.