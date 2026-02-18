Rozliczenie podatku za 2025 rok. ZUS wysłał ponad 10 mln PIT-ów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył wysyłkę informacji podatkowych za 2025 rok. Do osób, które w ubiegłym roku choćby raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych, trafiło ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Ostatnie przesyłki z dokumentami zostaną w środę przekazane operatorowi pocztowemu.

PIT za 2025 rok: kto nie musi składać zeznania podatkowego?

ZUS przypomniał, że osoba, która dostała deklarację PIT-40A nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, ZUS potrąci odpowiednią kwotę ze świadczenia za kwiecień tego roku.

Z kolei osoba, która dostała deklarację PIT-11A lub PIT-11 może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Odliczenia od dochodu lub od podatku

Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, należy do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Odliczenia nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

1,5 proc. podatku na OPP

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli ma być inna, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Zmiana adresu a PIT z ZUS

Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynął do ZUS w czasie przygotowywania deklaracji, nie mogła ona być wysłana na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument ze swojego konta w eZUS lub otrzymać wydruk w placówce ZUS.

PIT-40A

PIT-40A adresowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł.

Dokument ten trafił także do osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A

PIT-11A dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Otrzymują go także emeryci i renciści, którzy: nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS, mieli nadpłatę podatku, złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy, np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł, złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT-11

PIT-11 otrzymały osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Kogo ZUS nie rozliczy?

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.