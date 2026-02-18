REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Rozliczenie podatku za 2025 rok. ZUS wysłał ponad 10 mln PIT-ów

Rozliczenie podatku za 2025 rok. ZUS wysłał ponad 10 mln PIT-ów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 lutego 2026, 12:41
oprac. Kamil Nowak
Rozliczenie podatku za 2025 rok. ZUS wysłał ponad 10 mln PIT-ów
Rozliczenie podatku za 2025 rok. ZUS wysłał ponad 10 mln PIT-ów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zakończył wysyłkę informacji podatkowych za 2025 rok. Do osób, które w ubiegłym roku choćby raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych, trafiło ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Ostatnie przesyłki z dokumentami zostaną w środę przekazane operatorowi pocztowemu.

rozwiń >

PIT za 2025 rok: kto nie musi składać zeznania podatkowego?

ZUS przypomniał, że osoba, która dostała deklarację PIT-40A nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, ZUS potrąci odpowiednią kwotę ze świadczenia za kwiecień tego roku.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Z kolei osoba, która dostała deklarację PIT-11A lub PIT-11 może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Odliczenia od dochodu lub od podatku

Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, należy do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Odliczenia nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

1,5 proc. podatku na OPP

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli ma być inna, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

REKLAMA

Zmiana adresu a PIT z ZUS

Jeśli wniosek o zmianę adresu wpłynął do ZUS w czasie przygotowywania deklaracji, nie mogła ona być wysłana na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można wydrukować dokument ze swojego konta w eZUS lub otrzymać wydruk w placówce ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PIT-40A

PIT-40A adresowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł.

Dokument ten trafił także do osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A

PIT-11A dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne. Otrzymują go także emeryci i renciści, którzy: nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego, w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS, mieli nadpłatę podatku, złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy, np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł, złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT-11

PIT-11 otrzymały osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Kogo ZUS nie rozliczy?

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

Powiązane
Ulga WOT w PIT i CIT za 2025 r.: ile odliczysz za każdego zatrudnionego żołnierza i jak wykazać ją w zeznaniu
Ulga WOT w PIT i CIT za 2025 r.: ile odliczysz za każdego zatrudnionego żołnierza i jak wykazać ją w zeznaniu
W loteriach podatkowych można wygrać cenne nagrody. Wystarczy rozliczyć PIT w miejscu zamieszkania
W loteriach podatkowych można wygrać cenne nagrody. Wystarczy rozliczyć PIT w miejscu zamieszkania
Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie
Twój e-PIT: 1 milion deklaracji złożonych w rekordowo krótkim czasie
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Rząd przyjął reformę ustawy o PIP [Komentarz BCC]
18 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wzmacniającej Państwową Inspekcję Pracy. Proponowane rozwiązania mają m.in. wzmocnić skuteczność PIP w walce z tzw. śmieciowym zatrudnieniem. Jednocześnie stanowią one realizację zobowiązań Polski wynikających z Krajowego Planu Odbudowy. Teraz projektem zajmie się Parlament. Przedstawiamy najnowszy komentarz BCC do proponowanych regulacji.
Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS
18 lut 2026

Uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami, a do tego wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu – to główne założenia projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt.
Od 2026 r. zmiana zasad opłacania składek ZUS przez marynarzy. Nowy kod ubezpieczenia 24 00
18 lut 2026

Od 2026 r. weszła w życie zmiana zasad opłacania składek ZUS przez marynarzy. Powstał nowy tytuł do ubezpieczeń – marynarz i nowy kod tytułu ubezpieczenia - 24 00. Kto może zostać ubezpieczony jako marynarz?
Nowość: interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy za 40 zł. Przewiduje ją projekt ustawy o PIP
18 lut 2026

Przedsiębiorcy będą mieli nową broń - interpretację indywidualną Głównego Inspektora Pracy. Takie interpretacje mają podlegać kontroli sądu. Nową instytucję przewiduje projekt ustawy nowelizującej przepisy o PIP. Wniosek o wydanie interpretacji będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł.

REKLAMA

Wartościowanie stanowisk pracy do 7 czerwca 2026 r. Zadanie dla kadr i płac wynika z dyrektywy płacowej
17 lut 2026

Wartościowanie stanowisk pracy musi odbyć się do 7 czerwca 2026 r. To zadanie dla kadr i płac wynikające z dyrektywy płacowej. Architektura stanowisk a dyrektywa płacowa: dlaczego słownik stanowisk trzeba połączyć z czasem pracy, dodatkami i składnikami wynagrodzenia?
Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. - kontrowersje
17 lut 2026

Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. Które zmiany w projekcie są pozytywne, a które budzą kontrowersje, szczególnie wśród przedsiębiorców?
Dorabianie zmorą czy chlubą Polaków? Co drugi pracownik dorabia poza etatem, a co czwarty robi to z konieczności [BADANIE]
18 lut 2026

Ponad połowa polskich pracowników umysłowych (51,9 proc.) podejmuje dodatkowe aktywności zawodowe poza głównym miejscem zatrudnienia. Niemal co trzeci (28,6 proc.) przyznaje, że nie jest w stanie utrzymać się z jednego źródła dochodu. 80 proc. dorabiających pracuje także w weekendy, a 1/3 nawet na urlopie – wynika z nowego badania portali pracy rocketjobs.pl i justjoin.it.
Kiedy dodatek za zastępstwo należy wliczyć do podstawy obliczania trzynastki
17 lut 2026

Dodatek z tytułu zastępstwa należy wliczyć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów określonych w przepisach o obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

REKLAMA

Jawność wynagrodzeń kluczem do skutecznej rekrutacji
17 lut 2026

Jawność wynagrodzeń to od miesięcy jeden z gorętszych tematów na rynku pracy. Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co piąty kandydat rezygnuje z aplikowania, jeśli ogłoszenie nie zawiera widełek płacowych. Dodatkowo niemal co siódmy zniechęca się zbyt ogólnym opisem obowiązków. Wyzwania dotyczą także pracy zmianowej, bo tylko 21 proc. pracowników deklaruje gotowość do jej podjęcia i to wyłącznie przy wyższym wynagrodzeniu.
Kod niepełnosprawności 08-T. Do czego uprawnia takie orzeczenie w 2026 roku?
17 lut 2026

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 roku daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA