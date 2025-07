Praca po pięćdziesiątce. Co daje pyta wielu? Dlaczego aktywizacja 50+ jest tak ważna? Otóż wspieranie osób w wieku 50+ na rynku pracy to naturalna konsekwencja zmian demograficznych. Społeczeństwo się starzeje, a utrzymanie aktywności zawodowej starszych pokoleń ma kluczowe znaczenie nie tylko dla poprawy jakości ich życia, ale także dla kondycji polskiej gospodarki, stabilności rynku pracy oraz finansów publicznych.

rozwiń >

50+ na rynku pracy

Polska od kilkunastu lat obserwuje pozytywny trend: rosnącą liczbę osób powyżej pięćdziesiątego roku życia aktywnych zawodowo. Począwszy od 2008 roku, kiedy to zaledwie co trzecia osoba w wieku 55-64 lata pracowała (wskaźnik zatrudnienia wynosił 31,6%), nastąpiła znacząca poprawa. Według danych Eurostatu z trzeciego kwartału 2013 roku, wskaźnik ten wzrósł do 41,3%, a w kolejnych latach, aż do 2025 dane te znacznie się poprawiły. Mimo że wciąż odbiegamy od średniej unijnej. Dystans ten systematycznie się zmniejsza, a przykłady takie jak Szwecja, Niemcy czy Dania pokazują, że wysoka aktywność zawodowa seniorów jest możliwa.

Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ jest ważne, dlatego kolejne rządy podejmują takie działania:

Promocja aktywności zawodowej wśród kobiet i mężczyzn 50+

Podniesienie świadomości na temat dostępnych instrumentów wsparcia dla pracodawców i "seniorów".

Zmiana postaw pracodawców i walka ze stereotypami dotyczącymi dojrzałych pracowników.

Znalezienie pracy po pięćdziesiątce (50+). Praktyczny przewodnik dla aktywnych i nieaktywnych zawodowo

Czasy, gdy praca w jednej firmie od młodego wieku do emerytury była normą, odeszły w przeszłość. Dziś rynek pracy jest dynamiczny, a zmiany są częste i nierzadko niezależne od nas. Brak zatrudnienia często dotyka osoby dojrzałe, co może rodzić obawy i frustracje. Jednak przekroczenie pięćdziesiątki to nie koniec, lecz nowy początek dla kariery zawodowej. Kluczem jest wiedza, jak skutecznie szukać pracy i pozytywne nastawienie.

Dlaczego 50+ to atut na rynku pracy?

Poszukiwanie nowej pracy nigdy nie jest łatwe, a dla osoby po 50. roku życia, często zaledwie kilka lat przed emeryturą, może wydawać się bezcelowe. To jednak błędne myślenie. Zatrudnienie po pięćdziesiątce jest niezwykle ważne – nie tylko ze względu na korzyści materialne i poprawę jakości życia. Daje ono ogromną satysfakcję, umożliwia rozwój osobisty, a dłuższa aktywność zawodowa przekłada się na większą aktywność społeczną i, co istotne, na wyższą emeryturę.

Kluczowe jest dobre nastawienie i wiara we własne możliwości. Pracownik 50+ to nie tylko bogate doświadczenie, ale także większa gwarancja stabilności i lojalności. Jak podkreśla Grzegorz Załuski, trener biznesu i doradca z BodyLanguage Institute Polska, „Musimy bardzo wyraźnie widzieć swoją wartość i pamiętać, że jesteśmy cenni dla pracodawcy. Bardzo często dojrzałe osoby mają też mniej zobowiązań i mogą w pełni poświęcić się pracy”. Oto praktyczne kroki, które pomogą Ci znaleźć zatrudnienie po pięćdziesiątce:

1. Wykorzystaj dostępne możliwości wspierające aktywizację zawodową

Jednym z pierwszych kroków powinno być zarejestrowanie się w urzędzie pracy i zapoznanie się z szeroką gamą dostępnych instrumentów wsparcia, w tym tych dedykowanych osobom 50+. Państwo oferuje szereg ułatwień dla bezrobotnych i poszukujących pracy w tej grupie wiekowej:

Porady i informacje: Urzędy pracy dysponują aktualnymi informacjami o rynku pracy, ofertach zatrudnienia oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

Urzędy pracy dysponują aktualnymi informacjami o rynku pracy, ofertach zatrudnienia oraz możliwościach szkolenia i kształcenia. Indywidualny Plan Działania: Dla osób 50+ zarejestrowanych jako bezrobotne, urząd pracy przygotowuje indywidualny plan działania. Może on obejmować konkretne propozycje zatrudnienia lub inne formy aktywizacji, takie jak szkolenia, staże, czy udział w pracach interwencyjnych lub robotach publicznych.

Dla osób 50+ zarejestrowanych jako bezrobotne, urząd pracy przygotowuje indywidualny plan działania. Może on obejmować konkretne propozycje zatrudnienia lub inne formy aktywizacji, takie jak szkolenia, staże, czy udział w pracach interwencyjnych lub robotach publicznych. Wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji: Rejestracja w urzędzie pracy daje dostęp do licznych instrumentów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji. Możesz uzyskać skierowanie na szkolenie, a nawet dofinansowanie wybranego kursu lub studiów podyplomowych. Urząd może również pokryć koszty egzaminów certyfikacyjnych, udzielić nieoprocentowanej pożyczki na szkolenie, czy skierować Cię na sześciomiesięczny staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Rejestracja w urzędzie pracy daje dostęp do licznych instrumentów umożliwiających podnoszenie kwalifikacji. Możesz uzyskać skierowanie na szkolenie, a nawet dofinansowanie wybranego kursu lub studiów podyplomowych. Urząd może również pokryć koszty egzaminów certyfikacyjnych, udzielić nieoprocentowanej pożyczki na szkolenie, czy skierować Cię na sześciomiesięczny staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Zatrudnienie subsydiowane : obejmuje ono prace interwencyjne (zatrudnienie bezrobotnego 50+ na 24 miesiące, z częściową refundacją wynagrodzenia i składek przez starostę) oraz roboty publiczne (częściowa refundacja kosztów zatrudnienia).

: obejmuje ono prace interwencyjne (zatrudnienie bezrobotnego 50+ na 24 miesiące, z częściową refundacją wynagrodzenia i składek przez starostę) oraz roboty publiczne (częściowa refundacja kosztów zatrudnienia). Inne formy wsparcia: Osoby bezrobotne po 50. roku życia mogą uczestniczyć w programach specjalnych inicjowanych przez starostę. Możliwe jest także refundowanie kosztów przejazdów do/z miejsca pracy, na staż czy szkolenie, a w niektórych przypadkach nawet kosztów zakwaterowania.

2. Bądź na bieżąco z ofertami pracy

Aktywne poszukiwanie pracy to także regularne śledzenie ogłoszeń. Zapoznaj się z portalami internetowymi z ofertami pracy, a także rozważ skorzystanie z usług firm pośrednictwa pracy. Nie zapominaj również o prasie i specjalnych rubrykach poświęconych zatrudnieniu.

3. Poinformuj znajomych

To może wydawać się niezręczne, ale poinformowanie znajomych, kolegów i koleżanek o fakcie poszukiwania pracy jest niezwykle skuteczną metodą. Osoby, które Cię znają, mogą polecić Cię znacznie skuteczniej niż nawet najlepiej przygotowane CV. Sieć kontaktów (networking) to potężne narzędzie!

4. Zrób świetne wrażenie – liczy się nastawienie i przygotowanie

Proces szukania pracy często bywa czasochłonny i wymaga cierpliwości. Jeśli początkowo spotkasz się z niepowodzeniem, najważniejsze to się nie zniechęcać. Traktuj każdą rozmowę kwalifikacyjną jako cenne doświadczenie, z którego możesz wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dobrze się przygotuj, wierz w swoje umiejętności i pokazuj determinację. Z odpowiednim nastawieniem i solidnym przygotowaniem, znalezienie nowej pracy to tylko kwestia czasu.

Finansowanie szkoleń: bezpłatne kursy i możliwość dofinansowania

Udział w większości kursów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Pracy jest całkowicie bezpłatny. Co jednak, jeśli znajdziesz idealne szkolenie lub studia podyplomowe, które nie są objęte finansowaniem z EFS? Nadal masz szansę! Możesz ubiegać się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy. Z tej możliwości mogą skorzystać zarówno osoby bezrobotne, jak i te pracujące, które ukończyły 45 lat. Urząd pracy może pokryć koszty szkolenia Ponadto, urzędy pracy mogą oferować:

Pożyczki szkoleniowe.

Sfinansowanie egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatów lub uprawnień zawodowych.

Pokrycie kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki.

Dofinansowanie studiów podyplomowych.

Jednymi z najbardziej popularnych szkoleń dostępnych dla osób 50+ są kursy językowe. Dominującym językiem jest angielski, a zaraz po nim niemiecki, choć można znaleźć również kursy mniej popularnych języków, takich jak włoski, francuski, hiszpański czy rosyjski. Kursy językowe zazwyczaj są przeznaczone dla osób z wykształceniem nie wyższym niż średnie i obejmują poziomy zaawansowania od A1 (początkujący) do B2 (średnio-zaawansowany).

Jak widać, sytuacja osób po 50. roku życia na rynku pracy wcale nie jest taka zła, trzeba jednak otworzyć się nowe możliwości, technologie i czasami zmienić stereotypowe podejście do pracy w jednym miejscy aż do emerytury.