Pierwsze trzynaste emerytury ZUS wypłaci 1 kwietnia. Jaka będzie wysokość dodatkowej emerytury?

1 kwietnia pierwsze trzynastki wpłyną na konta emerytów i rencistów. Nie każdy dostanie dodatkową trzynastą emeryturę w takiej samej kwocie. Kwota, która wpłynie na konta seniorów jest uzależniona od tego jak wysoka jest ich comiesięczna wypłata z ZUS, ponieważ trzynastka będzie opodatkowana i oskładkowana.

ZUS wypłaci trzynastą emeryturę

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 marca 2025 r. mają prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń. Należą do nich: emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa), renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa), renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Trzynaste emerytury znajdą się na kontach seniorów razem z ich emeryturą lub rentą. Pierwsze wypłaty zostaną zrealizowane 1 kwietnia 2025 r.

Wysokość trzynastej emerytury

W 2025 r. kwota brutto trzynastej emerytury wynosi 1878,91 zł. Kwota netto trzynastej emerytury będzie uzależniona od kwoty świadczenia podstawowego, ponieważ będzie opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach przyjętych przy świadczeniu emerytalno-rentowym. To oznacza, że trzeba wiedzieć, że od kwot brutto emerytur i rent zostanie odliczona składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 12 proc.

- Podatku nie odliczymy od emerytur niższych niż 2500 zł brutto. To ze względu na kwotę wolną od podatku, która wynosi 30 tys. zł – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak podaje rzeczniczka, przy comiesięcznej wypłacie z ZUS w kwocie brutto do 625 zł, dodatkowa, trzynasta emerytura wyniesie 1709,81 zł netto. Jeżeli podstawowa wypłata wynosi 1200 zł brutto, kwota 13. to 1640,81 netto.

Przykładowe kwoty: