Trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze. Jak uniknąć przerwy w wypłatach 800 plus?

1 czerwca 2025 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy w programie 800 plus. Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć jedynie drogą elektroniczną. Jak można uniknąć przerwy w wypłacie świadczenia?

ZUS przyjmuje wnioski o 800 plus

Trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Celem tego świadczenia jest wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Rodzice pragnący przedłużyć świadczenie muszą co roku składać nowy wniosek.

Kiedy składać wniosek o 800 plus

Data złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze ma wpływ na termin wypłaty 800 plus. Jeżeli rodzice złożą prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy w terminie do 30 kwietnia 2025 r., to ZUS wypłaci świadczenie wychowawcze bez żadnej przerwy.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie:

od 1 maja do 31 maja 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 lipca 2025 r.;

od 1 czerwca do 30 czerwca 2025 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2025 r.;

od 1 do 31 lipca 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca do 30 września 2025 r.;

od 1 do 31 sierpnia 2025 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia do 31 października 2025 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć jedynie drogą elektroniczną. Jest to możliwe za pomocą:

profilu na PUE/eZUS,

bankowości elektronicznej,

portalu Emp@tia lub

aplikacji mZUS na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety).

Jeśli rodzice złożyli wniosek o 800 plus w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał świadczenie, to możliwe jest utworzenie w aplikacji mZUS wniosku na nowy okres. Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować.

Miliony dzieci objęte programem 800 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że od 1 lutego 2025 r. do tej pory rodzice złożyli ponad 3 mln wniosków o 800 plus na ponad 4,6 mln dzieci.

W zeszłym roku rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze na 7 mln 918 tys. dzieci. W 2023 r. było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.