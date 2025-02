Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył już rozsyłanie świadczeniobiorcom deklaracji podatkowych PIT za 2024 r. Chodzi o deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11, które co roku ZUS wysyła na przełomie stycznia i lutego.

ZUS wysłał deklaracje podatkowe PIT

ZUS realizuje akcję wysyłkową deklaracji podatkowych PIT na przełomie stycznia i lutego każdego roku. Deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 zostały wysłane wszystkim, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS.

REKLAMA

Autopromocja

Deklaracje podatkowe trafiły lub w najbliższych dniach zostaną doręczone do wszystkich, którzy w 2024 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS. Z ok. 10,4 mln wysyłanych deklaracji zdecydowaną większość otrzymali emeryci i renciści (ponad 9,21 mln formularzy). Pozostałe formularze trafiły m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze (przeszło 1,22 mln deklaracji).

Kto otrzyma deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11

ZUS wysłał deklaracje PIT za 2024 r. osobom, które w zeszłym roku otrzymały świadczenia z ubezpieczeń społecznych:

PIT-40A ZUS skierował do emerytów i rencistów, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafiła lub zostanie doręczona w najbliższych dniach także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo z renty socjalnej;

ZUS skierował do emerytów i rencistów, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafiła lub zostanie doręczona w najbliższych dniach także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego albo z renty socjalnej; PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te są również dla osób, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A;

to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te są również dla osób, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A; PIT-11 ZUS zaadresował do osób, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Rozliczenie z urzędem skarbowym

ZUS przypomina także, że osoba, która otrzyma:

PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeżeli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, zostanie ona potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku;

jest niedopłata, zostanie ona potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku; PIT-11A lub PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Urząd skarbowy zaakceptuje wtedy zeznanie PIT-37 za 2024 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia br. złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Nie będą one uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Emeryci i renciści, dla których podatek jest naliczany wyłącznie od trzynastej i czternastej emerytury, prawdopodobnie znajdą się w grupie osób z nadpłatą podatku. Wraz z deklaracjami PIT otrzymają one informację i formularz wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 000 zł (EPD-21). Złożenie tego wniosku może zabezpieczyć przed nadpłatą podatku.

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.