Jakie praktyczne zmiany w sprawach kadrowych wprowadzi nowy dzień wolny w Wigilię? Co trzeba będzie zmienić?

Najczęstsze pytania osób, które zbliżają się już do emerytury to: Ile jest okresu ochronnego przed emeryturą? Czy pracownik po 50 jest chroniony? Kiedy nie obowiązuje ochrona przedemerytalna? Co przysługuje pracownikowi w okresie ochronnym przed emeryturą? Za co można zwolnić pracownika w okresie ochronnym? Co w 2025 r.?