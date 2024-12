ZUS umorzy składki. Wnioski będzie można składać od 6 stycznia 2025 r.

Już od 6 stycznia 2025 roku płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r. będą mogli złożyć wniosek o umorzenie składek. Jednym z warunków umorzenia jest spadek przychodu o minimum 40 proc.

ZUS umorzy składki osobom poszkodowanym w wyniku powodzi

Od 6 stycznia 2025 r. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego albo działalność rolniczą na terenie objętym klęską żywiołową będą mogły złożyć wniosek o umorzenie składek. Warunkiem umorzenia będzie spadek przychodu z prowadzonej działalności, o co najmniej 40 proc. między porównywanymi miesiącami, czyli między wrześniem 2024 r. a wrześniem 2023 r. albo październikiem 2024 r. a październikiem 2023 r. Jeżeli natomiast płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r., będzie to okres - wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.

- Umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Umorzenie składek ma negatywny wpływ na przyszłe świadczenia

We wniosku o umorzenie przedsiębiorca będzie mógł wskazać miesiąc lub miesiące, które przypadają za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. Umorzenie dotyczyć będzie wszystkich składek należnych od wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez danego płatnika. Składki nie będą uzupełniane przez budżet państwa, więc zadziała ogólny mechanizm – tak jak dziś działa umorzenie.

- Z wnioskiem będą mogli wystąpić płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r. Dotyczy to również tych, którzy już zapłacili składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. – dodaje Kowalska-Matis.

Wniosek o umorzenie będą mogli złożyć także płatnicy, którzy mają ustalony nowy termin płatności składek na 15 września 2025 r. (zgodnie z art. 36 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi). Dotyczy to także płatników, którzy mają zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek obejmującą należności z okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

Co ważne, w przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia umorzenie składek może mieć negatywny wpływ na prawa do przyszłych świadczeń z ZUS i na ich wysokość. Płatnik opłacający składki sam za siebie nie będzie miał, bowiem ewidencjonowanej składki za okres umorzenia, jako opłaconej.

Świadczenie interwencyjne wsparciem dla prowadzenia działalności gospodarczej

Od 5 października 2024 r. przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie interwencyjne. Rolą tego świadczenia jest wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Według rzeczniczki, do 16 grudnia br. do ZUS wpłynęło ponad 1,4 tys. wniosków o to świadczenie. Kwota ujęta we wnioskach to ponad 161 mln zł, z czego wypłacono dotąd ponad 140 mln zł. Pierwsze świadczenia zostały wypłacone już 11 października.

Od 26 listopada br. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ustawa zmieniająca wprowadziła nowe zasady ustalenia kwoty świadczenia interwencyjnego dla poszkodowanych przedsiębiorców, którzy nie zawarli umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa.

Wysokość przyznanego świadczenia nie może dla nich przekroczyć 75 proc. wysokości szkody oraz 75 proc. maksymalnej wysokości świadczenia interwencyjnego, czyli 1 mln zł. Zasady te dotyczą wszystkich wniosków złożonych przez poszkodowanych przedsiębiorców, którzy nie zawarli takiej umowy. Dlatego ZUS na nowo ustala kwoty świadczenia w celu uzupełnienia wypłaconej kwoty.

Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, ZUS przelał już na konta prawie 600 przedsiębiorców ponad 8,5 mln zł wyrównania w ramach świadczenia interwencyjnego.

Inne formy wsparcia przez ZUS

Poza świadczeniem interwencyjnym ZUS oferuje także inne formy wsparcia w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego oraz śląskiego. Najwięcej takich wniosków dotyczy:

nowego terminu płatności - 1557,

rozłożenia na raty należności z tytułu składek - 26 i

zmiany warunków umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek - 21.

Według rzeczniczki, na Dolnym Śląsku wpłynęły od przedsiębiorców: