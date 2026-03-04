REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur

Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur

04 marca 2026, 08:19
Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
W najbliższy czwartek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżur telefoniczny poświęcony m.in. marcowej waloryzacji świadczeń oraz nowym limitom dorabiania do emerytur i rent. Eksperci będą udzielać porad w zakresie zmian, które weszły w życie w marcu.

Jak poinformował rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu Wojciech Dyląg, marcowy dyżur ma na celu przybliżenie świadczeniobiorcom mechanizmów tegorocznej waloryzacji oraz wyjaśnienie nowych zasad finansowych, które bezpośrednio wpływają na portfele seniorów.

Nowe wysokości świadczeń i dodatków

- Od 1 marca obowiązują nowe wysokości świadczeń i dodatków. Kluczową informacją dla naszych klientów jest fakt, że ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu. Oznacza to, że seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków, aby otrzymać wyższą kwotę – proces ten dzieje się automatycznie – dodał.

W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się również o nowych limitach dorabiania dla osób, które są na wcześniejszych emeryturach i rentach. Od marca 2026 r. obowiązują wyższe kwoty graniczne przychodów, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia. Eksperci wyjaśnią, ile można zarobić bez obaw o wysokość emerytury.

Cyfryzacja i bezpieczeństwo świadczeń

Podczas dyżuru poruszony zostanie także temat cyfryzacji i bezpieczeństwa. ZUS kontynuuje kampanię promującą przekazywanie świadczeń na rachunek bankowy.

Jak zaznaczył Dyląg, wypłata na konto to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i gwarancja otrzymania pieniędzy w terminie, bez konieczności oczekiwania na wizytę listonosza.

- Przypominamy również o obowiązku informowania ZUS o zmianie numeru konta czy adresu zamieszkania, co pozwala uniknąć opóźnień w wypłatach – powiedział Dyląg.

W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się również, jak szybciej załatwić sprawy w placówkach dzięki rezerwacji wizyt na konkretną godzinę, co pozwala uniknąć kolejek w salach obsługi klientów.

Dyżur telefoniczny ZUS

Eksperci ZUS będą dostępni pod numerem telefonu 693 629 041 w czwartek, w godzinach od 10 do 12.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: ZUS
