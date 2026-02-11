REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń

ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 10:48
ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń
ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od tego roku obowiązują przepisy, dzięki którym osoby, które pracują na statkach morskich mogą samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aby uzyskać prawo do świadczeń, marynarze powinni zgłosić się do ZUS. Z nowych regulacji może skorzystać blisko 18 tys. osób.

ZUS wyjaśnił, że nowe rozwiązania obejmują zarówno osoby, które pływają pod banderą państw trzecich, jak i te zatrudnione w krajach UE i EFTA, jeśli ma do nich zastosowanie ustawodawstwo polskie. Nowe przepisy mają uporządkować dotychczasowe zasady i ułatwić marynarzom dostęp do świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i świadczeń zdrowotnych.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może skorzystać z nowych rozwiązań?

Dotychczas marynarze, którzy nie mieli tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych mogli zgłosić się jedynie do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zmiana zapewnia prawo nie tylko do rent i emerytur, ale także do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Jak zaznaczył ZUS, marynarz objęty nowymi przepisami to osoba, która mieszka w Polsce i wykonuję pracę na podstawie marynarskiej umowy o pracę lub na podstawie innej umowy o świadczeniu pracy na morzu na statku o pojemności brutto (GT) 100 jednostek i wyższej oraz o przynależności polskiej lub innej niż polska. Taka osoba musi zgłosić się do ubezpieczeń i przedstawić kopię zaświadczenia, które potwierdza posiadanie statusu marynarza, wydanego przez agencję zatrudnienia albo dyrektora urzędu morskiego.

Jeśli marynarz pracuje na statku pod polską banderą na podstawie marynarskiej umowy o pracę, to od 1 stycznia może wybrać, czy chce być zgłoszony do ubezpieczeń jako pracownik (wówczas armator ma obowiązek odprowadzenia składek od przychodu na dotychczasowych zasadach), czy jako marynarz, który sam zgłasza się do ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia 24 00 i opłaca składki na własne ubezpieczenia.

REKLAMA

Procedura zgłoszenia do ZUS jako marynarz

Aby zostać płatnikiem składek w ZUS jako marynarz, trzeba wykonać trzy kroki - najpierw uzyskać zaświadczenie o statusie marynarza, które wydaje dyrektor urzędu morskiego lub agencja zatrudnienia. Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty wydania. Następnie należy zgłosić się do ZUS w ciągu miesiąca od wydania zaświadczenia, a potem złożyć formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA z nowym kodem tytułu ubezpieczenia, rozpoczynającym się cyframi: 24 00.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli osoba ta nie zgłosi się w terminie miesiąca od wydania zaświadczenia, to ZUS nie będzie mógł objąć jej ubezpieczeniami jako marynarza.

Po zgłoszeniu się w ZUS marynarz będzie samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Zawieszenie statusu marynarza

Status marynarza można zawiesić na okres nie krótszy niż jeden pełny miesiąc kalendarzowy i nie dłuższy niż trzy miesiące w danym roku kalendarzowym.

Okresy ubezpieczenia i składek

Marynarz podlega ubezpieczeniom od uzyskania takiego statusu do 12 miesięcy kalendarzowych, z wyłączeniem okresu zawieszenia. Jeżeli statusu marynarza nie był uzyskany pierwszego dnia danego miesiąc, okres 12 miesięcy liczy się od następnego miesiąca kalendarzowego.

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy będą opłacane do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli składki za styczeń 2026 będą opłacone i rozliczone do 20 lutego. Składki są opłacane od kwoty nie niższej niż minimalne wynagrodzenie w danym roku. W 2026 r. podstawą wymiaru składek jest co najmniej 4806 zł.

Jeśli marynarz przekaże do ZUS pierwszą deklarację rozliczeniową ZUS DRA z podstawą wymiaru składek w wysokości minimalnego wynagrodzenia, to ZUS sam utworzy kolejne deklaracje. W przypadku braku pierwszej deklaracji ZUS nie przygotuje kolejnych dokumentów.

Ile osób może skorzystać z nowych przepisów?

Według danych ZUS z nowych regulacji może skorzystać blisko 18 tys. osób.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Kiedy są wypłacane 13. emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026?
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury w 2026. Kiedy są wypłacane 13. emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026?
Jeden wniosek i emerytura wyższa o kilkaset złotych. ZUS przeliczy Twoje świadczenie. Sprawdź, czy jesteś na liście
Jeden wniosek i emerytura wyższa o kilkaset złotych. ZUS przeliczy Twoje świadczenie. Sprawdź, czy jesteś na liście
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowe przepisy dot. wypłaty wynagrodzenia 2026: zmiany w Kodeksie pracy
11 lut 2026

W 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Zmiana w Kodeksie pracy odnosi się konkretnie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czyli tzw. ekwiwalentu urlopowego.
KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki, a listonosz kosztuje. Dlaczego lepiej wybrać przelew?
11 lut 2026

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki aż jednej trzeciej uprawnionych, tymczasem listonosz kosztuje aż 30 mln zł co roku. KRUS przekonuje seniorów do założenia konta w banku i wypłacie emerytury i renty w formie przelewu. Dlaczego warto to zrobić?
11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego: prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia
11 lut 2026

Dzień 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia. Z czego to wynika i co mogą zrobić z tym pracodawcy? Co ważne, ten dzień możemy też rozpatrywać z perspektywy religijnej - np. opieki nad chorymi. Dzień ten ustanowiony został w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II.
Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki
11 lut 2026

ZUS przypomina komunikatem z 11 lutego 2026 o możliwości umówienia wizyty w ZUS za wcześniejszą rezerwacją, bez konieczności stania w kolejce w placówce. Opcja ta jest dostępna w większej ilości placówek od stycznia 2026 r.

REKLAMA

Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów
11 lut 2026

Okazuje się, że większość polskich firm świętuje Tłusty Czwartek. Zwykle pracodawca kupuje pączki dla pracowników. Zaledwie 14% z nich nie przyznaje pracownikom żadnych benefitów związanych z tym świętem.
Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. [nie dotyczy każdego]
11 lut 2026

Nowość w ZUS: można wstecznie opłacić składki ubezpieczenia społecznego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Co więcej zmiana prawa zapewnia prawo nie tylko do rent i emerytur, ale także do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Należy złożyć specjalny wniosek udostępniony przez ZUS. Trzeba jednak wiedzieć, że taka możliwość dotyczy ograniczonego grona osób, bo specyficznej grupy zawodowej.
ZUS otwiera drzwi dla marynarzy. Sprawdź, jak samodzielnie opłacać składki i zyskać prawo do świadczeń
11 lut 2026

Od tego roku obowiązują przepisy, dzięki którym osoby, które pracują na statkach morskich mogą samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Aby uzyskać prawo do świadczeń, marynarze powinni zgłosić się do ZUS. Z nowych regulacji może skorzystać blisko 18 tys. osób.
Wyższa emerytura dla matek 4. dzieci w 2026 r. Ile wynosi po marcowej waloryzacji?
10 lut 2026

Emerytura dla matek 4. dzieci będzie wyższa od 1 marca 2026 r. Ile rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi po marcowej waloryzacji? Znamy już wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

REKLAMA

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r.: oficjalny komunikat z 9 lutego 2026 r.
10 lut 2026

Ci pracownicy mają te 2 dodatkowe dni wolnego w 2026 r., bo wydano właśnie oficjalny komunikat. Dokument jest z 9 lutego 2026 r. i został publicznie ogłoszony - kto zyska?
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
10 lut 2026

Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS. Uszczegóławiając chodzi o automatyczną aktywację i dezaktywację aplikacji ePłatnik. Jakie konsekwencje to powoduje?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA