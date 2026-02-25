REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS czy OFE » Kobiety w ciąży walczą z ZUS - odwołań i spraw w sądach przybywa

Kobiety w ciąży walczą z ZUS - odwołań i spraw w sądach przybywa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 lutego 2026, 09:59
Kobiety w ciąży walczą z ZUS - odwołań i spraw w sądach przybywa
Kobiety w ciąży walczą z ZUS - odwołań i spraw w sądach przybywa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Liczba odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży systematycznie rośnie. To efekt intensyfikacji działań kontrolnych ubezpieczalni – jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Rosnąca liczba odwołań od decyzji ZUS

Jeszcze kilka lat temu decyzja ZUS o zakwestionowaniu zwolnienia lekarskiego i cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży kończyła sprawę. Obecnie odnotowuje się coraz więcej odwołań. Czasem kończą się zmianą rozstrzygnięcia przez sąd – pisze „DGP”.

REKLAMA

REKLAMA

Dane z lat 2023–2025: liczba odwołań rośnie z 33 do 70

Z danych, do których dotarł dziennik, wynika, że w latach 2023–2025 liczba odwołań od decyzji wydawanych po kontrolach zwolnień lekarskich w ciąży wzrosła z 33 do 70. Choć w porównaniu z ogólną liczbą przeprowadzonych kontroli odwołania stanowią niewielki odsetek, jak wskazuje „DGP”, kierunek zmian jest jednoznaczny.

Zobacz również:

Zwiększyła się ogólna liczba kontroli ZUS

W ostatnich latach wyraźnie zwiększyła się ogólna liczba kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – w 2023 r. było to mniej niż 90 tys.; w kolejnych dwóch latach 138-139 tys. Trend dotyczy również kobiet w ciąży, choć nie są głównym celem systemu kontrolnego ZUS. W ub.r. sprawdzono zwolnienia wystawione 5 tys. ciężarnych.

Jak pisze „DGP” intensyfikacja działań ZUS nie przełożyła się na proporcjonalny wzrost liczby przypadków, w których cofnięto prawo do świadczenia.

REKLAMA

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Na L4 zamieścił zdjęcie w serwisie społecznościowym. ZUS odebrał zasiłek. Wyłapują to pracownicy ZUS, algorytm, czy… donoszą znajomi?
Na L4 zamieścił zdjęcie w serwisie społecznościowym. ZUS odebrał zasiłek. Wyłapują to pracownicy ZUS, algorytm, czy… donoszą znajomi?
ZUS walczy z nadużyciami na L4: Ponad milion złotych do zwrotu. Kiedy firmy mogą przeprowadzać własne kontrole?
ZUS walczy z nadużyciami na L4: Ponad milion złotych do zwrotu. Kiedy firmy mogą przeprowadzać własne kontrole?
L4: pacjent może chodzić - czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania w sprawie podatku?
L4: pacjent może chodzić - czy choroba usprawiedliwia niewykonanie wezwania w sprawie podatku?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Chcesz odnieść sukces zawodowy w 2026? Oto, co będzie miało największe znaczenie [Raport]
25 lut 2026

Szybkie przyswajanie nowych umiejętności oraz zdolność do elastycznego reagowania na zmiany będą w 2026 r. najważniejszym czynnikiem sukcesu pracowników i firm – co podkreśla raport ManpowerGroup „Raport płacowy 2026”.
Kobiety w ciąży walczą z ZUS - odwołań i spraw w sądach przybywa
25 lut 2026

Liczba odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży systematycznie rośnie. To efekt intensyfikacji działań kontrolnych ubezpieczalni – jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Wyższy zasiłek za wypadek w drodze do i przy powrocie z pracy. Przy oblodzonych chodnikach i jezdniach nietrudno o nieszczęście
25 lut 2026

Za wypadek w drodze do i przy powrocie z pracy należy się zasiłek. Przy mokrych i oblodzonych chodnikach i jezdniach nietrudno o nieszczęście
Nowe funkcjonalności systemu eUmów. Skorzystają wszyscy pracodawcy
25 lut 2026

24 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie eUmów. Projekt przewiduje rozszerzenie dostępności systemu na wszystkich pracodawców, szerszy katalog umów, ułatwienia dla firm zatrudniających cudzoziemców, a także dodanie obsługi umów zawartych poza systemem.

REKLAMA

Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. Trzeba mieć dziecko do 6. roku życia, a pracodawca nie może odmówić
24 lut 2026

Pełny etat można obniżyć do 4, a nawet 3,5 godz. pracy dziennie. To uprawnienie rodzicielskie z Kodeksu pracy, które przysługuje rodzicom dzieci do 6. roku życia. Trzeba być uprawnionym do urlopu wychowawczego. Przy małych dzieciach można dodać przerwy na karmienie. Pracodawca nie może odmówić obniżenia wymiaru czasu pracy.
Czy zysk z PPK trzeba wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Uwaga na wypłaty. Osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku przy spełnieniu warunków [Przykłady]
24 lut 2026

Dochody z tytułu uczestnictwa w PPK są co do zasady wolne od podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku istnieje tylko w niektórych przypadkach skorzystania przez uczestnika PPK z tych środków. Trzeba uważać na obowiązek rozliczenia podatku przy wypłatach z PPK. Kiedy osoba po 60. roku życia nie zapłaci podatku? Oto przykłady.
Sąd otworzył furtkę do danych, które miały nie być jawne. Sprawdź, czy Ciebie też to dotyczy
24 lut 2026

Publiczna instytucja odmówiła ujawnienia dokumentów, powołując się na ochronę prywatności. Sąd miał inne zdanie - i wydał wyrok, który może zmienić zasady dla tysięcy osób współpracujących z państwem i jego instytucjami. Czy Twoje dane też są zagrożone ujawnieniem?
Wpisywać benefity w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie, a w których nie wpływa to na liczbę aplikacji
24 lut 2026

Czy wpisywać benefity pozapłacowe w ofertach pracy? Sprawdź, w których branżach ma to znaczenie i aplikacje rosną nawet o 56%, a w których nie wpływa to na zgłoszenia kandydatów do pracy. To ważna informacja dla pracodawców i działów HR.

REKLAMA

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach? Liczby rosną zbyt wolno
24 lut 2026

Ponad 100 największych firm na GPW musi dostosować skład władz do dyrektywy Women on Boards. Ile jest kobiet w zarządach i radach nadzorczych? Okazuje się, że tylko 13,6% wszystkich spółek GPW miało kobiety w zarządzie, a 18,7% w radzie nadzorczej. Liczby te rosną, ale zbyt wolno.

Co szósty dorosły Polak jest w strachu przed zwolnieniem z pracy [BADANIE]
24 lut 2026

16,5% Polaków boi się, że w tym roku straci pracę. 71,6 nie ma takich obaw. Natomiast 11,9% nie jest pewnych, czy doświadcza tego typu lęków. Tak wynika z najnowszego badania rynkowego. Autorzy raportu podkreślają, że wyniki wskazują na podwyższony, choć nie skrajny, poziom stresu społecznego. Ich zdaniem, większe obawy mogą mieć pracownicy wykonujący zadania rutynowe, administracyjne i powtarzalne, które zaczynają przejmować narzędzia oparte na AI. Większy niepokój może występować w regionach o mniejszej dywersyfikacji rynku pracy.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA