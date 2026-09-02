REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zlecenie » Stawka godzinowa 2026 netto. Ile na rękę otrzymuje się za godzinę na zleceniu?

Stawka godzinowa 2026 netto. Ile na rękę otrzymuje się za godzinę na zleceniu?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 września 2026, 17:18
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
minimalna stawka godzinowa 2026 zlecenie netto
Stawka godzinowa 2026 netto. Ile na rękę otrzymuje się za godzinę na zleceniu?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. To tzw. minimalna stawka godzinowa w 2026 r. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia. Sprawdź, czy nie zarabiasz za mało.

Stawka godzinowa 2026 na zleceniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. od dnia 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, a minimalną stawka godzinowa - 31,40 zł. W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, a jeszcze wcześniej 4300 zł brutto. Ostatnia podwyżka najniższej krajowej wyniosła więc tylko140 zł brutto. To mało w porównaniu do poprzedniej podwyżki w wysokości 366 zł. Natomiast stawka godzinowa wzrosła o 90 gr. To również niewielka podwyżka w porównaniu do zeszłorocznej wynoszącej 2,40 zł (do końca 2024 roku minimalna godzinowa wynosiła 28,10 zł). Warto przypomnieć, że z powodu wysokiej inflacji w 2023 i 2024 roku mieliśmy aż dwukrotnie w roku podnoszone płace minimalne – z dniem 1 stycznia i 1 lipca.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Stawka godzinowa 31,40 brutto - ile to netto?

Podane w rozporządzeniu kwoty to wartość brutto. Ile 31,40 zł to netto? Korzystając z kalkulatora umów zleceń na, można obliczyć, że kwota netto stawki godzinowej w 2026 roku wynosi 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 25,36 zł bez dobrowolnej składki chorobowej (w 2025 r. było to odpowiednio 23,94 zł i 24,62 zł). Natomiast płaca minimalna 2026 brutto czyli 4806 zł wynosi 3575,85 zł netto. Ustalając minimalną stawkę za godzinę pracy na umowie o pracę, należy podzielić 4806 zł na liczbę godzin pracy występującą w danym miesiącu. W styczniu 2026 r. jest 160 godzin pracy. Stawka godzinowa brutto na umowie o pracę wyniesie więc 30,04 zł. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu jest więc w tym roku wyższa od najniższej stawki godzinowej na umowie o pracę.

Polecamy: Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce

Zobacz również:

Stawka godzinowa na przestrzeni lat

Stawka godzinowa po raz pierwszy została ustanowiona w 2017 roku. Jak przedstawiają się kwoty brutto i netto na przestrzeni lat? Oto tabela:

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

 Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku

Infor.pl

Stawka godzinowa netto 2026 - kalkulator zlecenia

Sprawdź, czy nie zarabiasz za mało. Udostępniamy Kalkulator umów zlecenia 2026, który pozwala wyliczyć kwotę netto przy zatrudnieniu na umowie zlecenie.  Oblicz wynagrodzenie netto na zleceniu »>

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalkulator umowy zlecenia 2026 netto

Kalkulator umowy zlecenia 2026 netto

Infor.pl

Polecamy: Kalkulatory

Polecamy: Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

Powiązane
Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]
Od 7 stycznia pracodawcy mogą zawierać umowy elektronicznie. Specjalny system MRPiPS [umowa o pracę, uaktywniająca, o świadczenie usług, zlecenie]
Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
Rewolucja w Kodeksie Pracy: umowa zlecenie i działalność gospodarcza wliczane do stażu pracy. Sprawdź, co zyskasz w 2026 r.
Składki ZUS od umowy zlecenia - poradnik. Co jeżeli zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? [przykłady obliczeń]
Składki ZUS od umowy zlecenia - poradnik. Co jeżeli zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? [przykłady obliczeń]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Dni wolne od pracy we wrześniu 2026. Ile jest godzin pracy w tym miesiącu?
02 wrz 2026

Wrzesień w 2026 r. ma standardowo 8 dni wolnych od pracy - wszystkie niedziele i dni wolne wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (zwykle są to soboty). Ile godzin pracy jest do przepracowania w tym miesiącu?
Maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
02 wrz 2026

Status ucznia obowiązuje do 31 sierpnia 2026 r. Jednak maturzysta może otrzymać rentę rodzinną także za wrzesień. Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Co z ulgami w składkach przy zleceniu?
PIT małżonków mówi więcej o zarobkach kobiet w Polsce niż luka płacowa. Czym jest luka dochodowa?
02 wrz 2026

PIT małżonków mówi więcej o zarobkach kobiet w Polsce niż luka płacowa. Luka dochodowa mierzy różnicę w tym, ile ludzie realnie zarabiają. Odnotowuje się wyraźną i stałą różnicę w dochodach. Oto garść najciekawszych informacji o zarobkowaniu małżeństw.
Umowa zlecenie czy umowa o pracę? PIP od lipca 2026 r. rozstrzyga to na wniosek pracodawcy
02 wrz 2026

Zatrudniasz kogoś na umowę zlecenie albo B2B i nie masz pewności, czy urząd nie uzna tego za etat? Od 8 lipca 2026 r. możesz zapytać o to wprost Głównego Inspektora Pracy. Do 25 sierpnia wpłynęło już 9 takich wniosków, ale tylko w 4 przypadkach urząd potwierdził, że umowa cywilnoprawna została zawarta prawidłowo.

REKLAMA

Najmłodsi pracownicy czują się najgorzej ze wszystkich. Wypalenie dotyka Zetek już w pierwszym roku pracy. Jak to możliwe?
02 wrz 2026

Masz mniej niż 25 lat i czujesz się gorzej niż twoi starsi koledzy z pracy? Nie jesteś wyjątkiem - jesteś w dużej grupie. Najnowszy raport LongLife pokazuje, że młodzi pracownicy oceniają swoje zdrowie najgorzej ze wszystkich grup wiekowych, a aż 46% przedstawicieli pokolenia Z doświadczyło już wypalenia zawodowego. Problem w tym, że tylko 32%. firm w ogóle go dostrzega. Co zrobić z tymi danymi?
Pracodawcy sami zmieniają umowy w obawie przed kontrolą PIP? Z ponad 100 kontroli wydano 121 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia etatowego
02 wrz 2026

Pozytywnym skutkiem reformy PIP z 8 lipca 2026 r. jest fakt samodzielnego zmieniania umów przez pracodawców w obawie przed kontrolą PIP. Z ponad 100 kontroli wydano 121 pisemnych poleceń potwierdzenia zatrudnienia etatowego. Natomiast odnotowano aż 201 przypadków, w których firmy samodzielnie zmieniły umowy na etatowe jeszcze zanim organy zakończyły szczegółowe ustalenia kontrolne.
Umowa o pracę czy zlecenie? Opiekun dzieci z niepełnosprawnościami podczas przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym [Interpretacja indywidualna GIP nr 6]
01 wrz 2026

Umowa na opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami podczas przewozu do placówek oświatowych w okresie roku szkolnego - czy musi być umowa o pracę, czy może być zlecenie? W interpretacji indywidualnej nr 6 z dnia 5 sierpnia 2026 r. rozstrzyga Główny Inspektor Pracy.
Choroba powodem odrzucenia kandydata do pracy. Przewlekle chorzy to wciąż kompetentni pracownicy: z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym efektywność pracy nie spada
02 wrz 2026

Menedżerowie przyznają, że przewlekła choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy. Tymczasem to wciąż kompetentni pracownicy, np. z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym można normalnie pracować, a efektywność pracy nie spada.

REKLAMA

AI Act w rekrutacji od 2 grudnia 2027 r. AI nie może decydować o zatrudnieniu kandydata
31 sie 2026

AI Act w rekrutacji zacznie obowiązywać od 2 grudnia 2027 r. Natomiast już dziś wiadomo, że AI nie może decydować o zatrudnieniu kandydata. Jakie formy wsparcia sztucznej inteligencji dopuszcza się procesie rekrutacyjnym?
Ile dni średnio chorują Polacy w 2026 roku? Na ile dni biorą L4? Najnowsze dane
02 wrz 2026

Dokładnie 147,7 mln dni absencji chorobowych zanotowano w I półroczu 2026 r. To niemal tyle samo co rok wcześniej, chociaż sama liczba zwolnień lekarskich spadła o 2,7%. Rosną za to dłuższe L4, trwające od 11 do 30 dni. Średnia długość zwolnienia lekarskiego w 2026 roku to 11 dni.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA