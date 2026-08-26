REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Ochrona wynagrodzenia » Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń 2026 netto [TABELA]

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń 2026 netto [TABELA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2026, 09:42
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
kwota wolna od potrąceń 2026 tabela netto
Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń 2026 netto [TABELA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia od 1 stycznia 2026 roku wzrosły wraz z podwyżką płacy minimalnej. Kwoty netto, których komornik nie zabierze z wynagrodzenia za pracę zawiera tabela. Co oznacza kwota wolna od potrąceń? Zobacz aktualne stawki.

Kwota wolna od potrąceń 2026 - co oznacza?

Kwota wolna od potrąceń ma na celu ochronę wynagrodzenia za pracę przed zbyt wysokimi potrąceniami. Od 1 stycznia 2026 r. kolejny raz wzrosła kwota wolna od potrąceń. Dzieje się to corocznie za sprawą podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w tym roku wynosi już 4806,00 zł brutto, a płaca minimalna netto to 3605,85 zł. Podstawę prawną kwoty wolnej od potrąceń stanowi art. 871 Kodeksu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Art. 871.[Kwota wolna od potrąceń] § 1 Kodeksu pracy: Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90 % wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kwota wolna od potrąceń - jak wyliczyć?

Jak można wyliczyć kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia?

  • Wyliczenie kwoty wolnej od potrąceń zaczyna się od ustalenia wysokości brutto aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla pracowników zatrudnionych na część etatu bierzemy pod uwagę odpowiednio pomniejszoną kwotę minimalnej krajowej. 
  • Następnie liczy się kwotę minimalnego wynagrodzenia netto czyli taką, którą pracownik otrzymuje na rękę. Uwzględnia się przy tym przysługujące danemu pracownikowi koszty uzyskania przychodów (chyba że zrezygnował z ich stosowania) oraz kwotę zmniejszającą podatek (zgodnie z PIT-2).
  • Otrzymaną kwotę mnoży się przez ustalony w Kodeksie pracy procent dla poszczególnych potrąceń.

Zobacz również: Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej, czyli nowe obowiązki pracodawców [Webinar]

Kwota wolna od potrąceń netto 2026

Kwota wolna od potrąceń netto w 2026 roku:

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

  1. Potrącenie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 100% minimalnego wynagrodzenia czyli 3605,85 zł,
  2. Potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75% minimalnego wynagrodzenia czyli 2704,39 zł,
  3. Potrącenia kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy – 90% minimalnego wynagrodzenia czyli 3245,27 zł,
  4. Potrącenia dobrowolne czyli dokonywane za zgodą pracownika – 80% minimalnego wynagrodzenia czyli 2884,68 zł.
Zobacz również:

Kwota wolna od potrąceń 2026 – tabela

Kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku dla zatrudnienia na pełnym etacie wynosi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kwota wolna od potrąceń obowiązkowych

Potrącenia niealimentacyjne 

(100% minimalnego wynagrodzenia)

3605,85 zł

Potrącenie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi 

(75% minimalnego wynagrodzenia)

2704,39 zł

Potrącenia kar pieniężnych 

(90% minimalnego wynagrodzenia)

3245,27 zł

Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych

Potrącenia na rzecz pracodawcy 

(100% minimalnego wynagrodzenia)

3605,85 zł

Potrącenia innych należności niż na rzecz pracodawcy 

(80% minimalnego wynagrodzenia)

2884,68 zł

Sprawdź kwoty wolne od potrąceń z uwzględnieniem PPK, różnych kwot uzyskania przychodu oraz PIT-2: Aktualne stawki kwoty wolnej od potrąceń »»

kwoty wolne od potrąceń 2026 tabela

Kwoty wolne od potrąceń 2026 - tabela

Infor.pl

Przy zatrudnieniu na niepełnym etacie, podane w tabeli kwoty ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do wymiaru etatu.

Dla porównania:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

Powiązane
Minimalne wynagrodzenie w 2026 r. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto
Minimalne wynagrodzenie w 2026 r. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto
To im komornik zabierze całą trzynastkę. Przepisy mówią jasno, ile można z niej potrącić, ale nie zawsze obowiązują ograniczenia
To im komornik zabierze całą trzynastkę. Przepisy mówią jasno, ile można z niej potrącić, ale nie zawsze obowiązują ograniczenia
Ukryte składniki wynagrodzenia pracownika zepsują raport o luce płacowej w 2027 r.? Auto służbowe, karta paliwowa i premia uznaniowa
Ukryte składniki wynagrodzenia pracownika zepsują raport o luce płacowej w 2027 r.? Auto służbowe, karta paliwowa i premia uznaniowa
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zawody deficytowe: spawacze, ślusarze, elektrycy, operatorzy specjalistycznych maszyn i kierowcy mają przewagę negocjacyjną
26 sie 2026

Najwięcej rekrutacji pracowników fizycznych jest w magazynach i zakładach produkcyjnych, a jednocześnie pracodawcy zgłaszają wciąż duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających konkretne kwalifikacje. Zawody deficytowe takie jak spawacze, ślusarze, elektrycy, operatorzy specjalistycznych maszyn i kierowcy mają dziś przewagę negocjacyjną. Dlaczego rezygnują w trakcie rekrutacji?
Po 60 roku życia przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci. Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? [Przykłady]
26 sie 2026

Przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci należy się po 60 roku życia. Komu dokładnie i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Oto kilka praktycznych przykładów.
Ważne zmiany od 22 sierpnia 2026 r. w zatrudnianiu cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli
25 sie 2026

Ważne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców z Gruzji, Kolumbii i Wenezueli obowiązują od 22 sierpnia 2026 r. Obywatele wymienionych państw przebywający w Polsce na ruchu bezwizowym nie mogą podejmować pracy.
Umowa B2B czy etat? Podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy najistotniejszym elementem umowy o pracę. Interpretacja indywidualna GIP nr 4
24 sie 2026

Interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy Janusza Krasonia nr 4 z dnia 29 lipca 2026 r. - czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi stosunek pracy w rozumienia art. 22 § 1 Kodeksu pracy? Najistotniejszym elementem odróżniającym umowę o pracę od umowy zlecenia jest podporządkowanie co do sposobu wykonywania pracy, czyli wydawanie przez pracodawcę bezpośrednich, wiążących poleceń dotyczących bieżącego wykonywania zadań, co tym samym stanowi cechę charakterystyczną dla kierownictwa typowego dla stosunku pracy.

REKLAMA

Migrena w pracy - co robić? To pytanie do chorego, współpracowników i pracodawcy [Wywiad]
24 sie 2026

Migrena w pracy to problem nawet 6 mln Polaków, a 750 tys. osób zmaga się z ciężką, przewlekłą postacią tej choroby. Co robić, gdy migrena nie pozwala pracować? To pytanie do chorego, współpracowników i pracodawcy. Na pytania odpowiada Ewa Pol z Fundacja Zdrowie i Edukacja Ad Meritum.
Pracodawcy mają tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów BHP
22 sie 2026

Pracodawcy mają tylko kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych przepisów BHP dotyczących pracy w wysokich temperaturach. Regulacje wchodzą w życie w styczniu 2027 r. Które branże będą nimi najbardziej dotknięte? Co powinni już teraz robić zatrudniający?
Osoby w wieku 25-34 lat chcą zmieniać pracę po zobaczeniu życia zawodowego innych w social mediach
22 sie 2026

Osoby w wieku 25-34 lat chcą zmieniać pracę po zobaczeniu treści przedstawiających życie zawodowe innych w social mediach. Zazdroszczą zarobków i łatwego łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym.
Komunikat ZUS: Od 1 stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25%
20 sie 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnej zmianie dla osób pobierających tzw. renty wdowie. Teraz drugie świadczenie wynosi 15% jego wartości., a od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie do 25%.

REKLAMA

Kontrola PIP po zmianach. Jak przygotować firmę i jakie nowe uprawnienia mają inspektorzy?
21 sie 2026

Od 8 lipca 2026 r. obowiązują zmienione zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy zyskali nowe uprawnienia, kontrole mogą być prowadzone także zdalnie, a kary za naruszenia przepisów Kodeksu pracy wzrosły. Dla pracodawców oznacza to konieczność zweryfikowania nie tylko dokumentacji, ale również stosowanych zasad zatrudnienia i procedur na wypadek kontroli PIP. Jak się do niej przygotować Z INFORLEX?
Status bezrobotnego i limit czasowy: co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym?
20 sie 2026

Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy obowiązują limity czasowe. Co zrobić, aby podczas wyjazdu za granicę nie zostać wyrejestrowanym i nie utracić statusu bezrobotnego? Utrata statusu na podstawie art. 65 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia wiąże się z koniecznością ponownej rejestracji po powrocie.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA