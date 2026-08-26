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Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zlecenie » Stawka godzinowa 2026 netto. Ile dostaje się na rękę za godzinę na zleceniu?

Stawka godzinowa 2026 netto. Ile dostaje się na rękę za godzinę na zleceniu?

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26 sierpnia 2026, 10:06
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
minimalna stawka godzinowa 2026 zlecenie netto
Stawka godzinowa 2026 netto. Ile dostaje się na rękę za godzinę na zleceniu?
Shutterstock

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Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. To tzw. minimalna stawka godzinowa w 2026 r. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia. Sprawdź, czy nie zarabiasz za mało.

Stawka godzinowa 2026 na zleceniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. od dnia 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, a minimalną stawka godzinowa - 31,40 zł. W 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4666 zł, a jeszcze wcześniej 4300 zł brutto. Ostatnia podwyżka najniższej krajowej wyniosła więc tylko140 zł brutto. To mało w porównaniu do poprzedniej podwyżki w wysokości 366 zł. Natomiast stawka godzinowa wzrosła o 90 gr. To również niewielka podwyżka w porównaniu do zeszłorocznej wynoszącej 2,40 zł (do końca 2024 roku minimalna godzinowa wynosiła 28,10 zł). Warto przypomnieć, że z powodu wysokiej inflacji w 2023 i 2024 roku mieliśmy aż dwukrotnie w roku podnoszone płace minimalne – z dniem 1 stycznia i 1 lipca.

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Podane w rozporządzeniu kwoty to wartość brutto. Ile 31,40 zł to netto? Korzystając z kalkulatora umów zleceń na, można obliczyć, że kwota netto stawki godzinowej w 2026 roku wynosi 24,66 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 25,36 zł bez dobrowolnej składki chorobowej (w 2025 r. było to odpowiednio 23,94 zł i 24,62 zł). Natomiast płaca minimalna 2026 brutto czyli 4806 zł wynosi 3575,85 zł netto. Ustalając minimalną stawkę za godzinę pracy na umowie o pracę, należy podzielić 4806 zł na liczbę godzin pracy występującą w danym miesiącu. W styczniu 2026 r. jest 160 godzin pracy. Stawka godzinowa brutto na umowie o pracę wyniesie więc 30,04 zł. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu jest więc w styczniu wyższa od najniższej stawki godzinowej na umowie o pracę.

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Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242)

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Źródło: INFOR
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