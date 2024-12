Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2025 roku wyniesie 30,50 zł brutto. Ile to netto? Jaką kwotę netto płacy minimalnej ustala rozporządzenie Rady Ministrów? Jak stawka godzinowa zmieniała się od 2017 roku?

Stawka godzinowa 2025 brutto - rozporządzenie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. oczekuje na wejście w życie. Zakłada, że od dnia 1 stycznia 2025 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4666 zł, a minimalną stawkę godzinową w wysokości 30,50 zł. Do końca 2024 roku płaca minimalna wynosi 4300 zł brutto. Podwyżka najniższej krajowej wynosi więc aż 366 zł. Natomiast stawka godzinowa wzrośnie o 2,40 zł. Stawka za godzinę pracy do 31 grudnia 2024 roku wynosi 28,10 zł. Wysoki wzrost minimalnych stawek argumentowany jest jednokrotną podwyżką w ciągu roku. W 2023 i 2024 roku mieliśmy bowiem do czynienia z dwukrotną podwyżką – z dniem 1 stycznia i 1 lipca. Taki mechanizm był jednak szeroko krytykowany.

REKLAMA

Autopromocja

Stawka godzinowa 2025 netto

Podane kwoty to wartość brutto. Ile stawka godzinowa w 2025 roku wyniesie netto? Korzystając z kalkulatora umów zleceń (kalkulator dostępny na rok 2024), można orientacyjnie obliczyć, że kwota netto stawki godzinowej w 2025 roku wynosić będzie 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 24,62 zł bez dobrowolnej składki chorobowej. Natomiast płaca minimalna 2025 brutto czyli 4666 zł wyniesie 3510,92 zł netto. Ustalając minimalną stawkę za godzinę pracy na umowie o pracę, należy podzielić 3510,92 zł na liczbę godzin pracy w danym miesiącu. W styczniu 2025 r. jest 168 godzin pracy. Stawka godzinowa netto na umowie o pracę wyniesie więc 20,90 zł. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu będzie więc wyższa niż najniższa stawka godzinowa na umowie o pracę.

Stawka godzinowa od 2017 roku – tabela

Stawka godzinowa po raz pierwszy została ustanowiona w 2017 roku. Jak przedstawiają się kwoty brutto i netto na przestrzeni lat? Oto tabela:

Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku Infor.pl

Polecamy: Kalkulatory

Polecamy: Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Dalszy ciąg materiału pod wideo