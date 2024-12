Rząd wciąż analizuje: 5 lat pracy – 2 dni urlopu, 10 lat – 4 dni, 15 lat - 6 dni, 20 lat – 8 dni, 25 lat – 10 dni [Nowelizacja]

Taki przywilej politycy obiecali w kwietniu 2024 r. Pomysł był rewolucyjny - im dłuższy staż pracy, tym dłuższy urlop wypoczynkowy (dziś maksymalnie 26 dni). Przypominamy tą propozycję nowelizacji przepisów i zaskoczenie pracowników z kwietnia 2024 r. Bo to jest bardzo korzystna oferta, ale - na dziś - tylko dla niektórych osób. Niestety wciąż tylko etap "dyskusja" nad tym rozwiązaniem,

Za każde 5 lat pracy dwa dni płatnego urlopu wypoczynkowego więcej niż daje kodeks pracy. Po 25 latach aż dodatkowe 10 dni urlopu na koszt pracodawcy. A więc łącznie z 26 dniami z kodeksu pracy urlop wyniesie 36 dni. Płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze aż 36 dni rocznie. Kto miał otrzymać tak niezwykły przywilej?

REKLAMA

Autopromocja

Na końcu artykułu materiał video z tej konferencji pokazujący, że naprawdę padła deklaracja wprowadzenia tak korzystnego rozwiązania dla pracowników (pół roku temu).

2 dni dodatkowego odpłatnego urlopu wypoczynkowego za każde 5 lat pracy, 10 dni za 25 lat pracy

Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczalibyśmy z formuły „2 dni za 5 lat pracy”, czyli:

5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

10 lat pracy – 4 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

15 lat pracy – 6 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

20 lat pracy – 8 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego

25 lat pracy – 10 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego (kolejne lata pracy nie zwiększą już wymiaru urlopu powyżej 10 dni).

Dodatkowy urlop wypoczynkowy obliczamy według propozycji z kwietnia 2024 r. tak:

Etap 1 - obliczenie dodatkowego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

5 lat pracy – 2 dni dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego 10 lat pracy – 4 dni (2+2) 15 lat pracy – 6 dni (2+2+2) 20 lat pracy – 8 dni (2+2+2+2) 25 lat pracy – 10 dni (2+2+2+2+2).

Etap 2 - dodaj wynik z pkt 1 do "normalnego" wymiaru urlopu wypoczynkowego z Kodeksu pracy (20 albo 26 dni).

Na dziś obietnica urlopu tylko dla opiekunek w żłobkach

Ważne Za 25 lat pracy dodatkowy urlop wypoczynkowy (w pełni płatny) wyniesie 10 dni.

Wynikał z nowelizacji przepisów zapowiedzianej w kwietniu 2024 r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem jest, aby opiekunki (i opiekunowie):

nie odchodzili z pracy w żłobkach oraz mieli motywację do profesjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3.

Sam zawód miał się stać prestiżowym.

Kiedy dodatkowe 10 dni urlopu dla wszystkich pracowników ze stażem 25 lat?

W kwietniu 2024 r. to było podstawowe pytanie w Internecie "Dlaczego tylko pracownicy żłobków? My wszyscy, też chcemy". Pytanie jest wciąż aktualne. Zwłaszcza, że politycy wymyślili fajną formułę, że urlop jest tym dłuższy, im więcej pracowaliśmy. Jest to premia za pracowitość.

Obawy o pracę opiekunek w wieku 50+

Opiekunki cieszyły się z dodatkowego urlopu. Ale podnosiły też obawy o to, czy jako opiekunka w wieku np. 53 lat, nie będzie miała kłopotów ze znalezieniem pracy. Zbliżałby się jej wiek emerytalny i z punktu widzenia pracodawcy dodatkowe 10 dni płatnego urlopu może być obciążeniem.

Internautki komentowały pomysł np. tak:

„Czyli osobie przed emerytura jeszcze trudniej będzie znaleźć prace gdy będzie w takiej sytuacji… nie ma jak myśleć holistycznie o rynku pracy…”

Konferencja prasowa Ministerstwa Rodziny

Opis tego urlopu znajdziecie Państwo na poniższym fragmencie konferencji prasowej Ministerstwa Rodziny:

Jaka osoba może zostać opiekunką w żłobku?

Opiekun w żłobku, to m.in. innymi wymogami osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej bądź pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Tak stanowi art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Ale znacznie więcej osób niż wymienione ma prawo do wykonywania zawodu opiekunki w żłobkach. Ma je np., gdy ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności. Kilka innych przypadków wskazuje powołany art. 16.