Czy po urlopie wychowawczym należy się urlop wypoczynkowy?

Czy po powrocie z urlopu wychowawczego należy się urlop wypoczynkowy? Jak wiadomo, urlop przedawnia się po 3 latach, a wymiar urlopu wychowawczego dla jednego z rodziców wynosi prawie 3 lata (35 miesięcy). Czy skorzystanie z tego uprawnienia może skutkować utratą urlopu?

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Jednym z uprawnień rodzicielskich jest korzystanie z urlopów na dziecko. W prawie pracy jest kilka rodzajów urlopów dla rodziców. Najbardziej znane to urlop macierzyński, urlop rodzicielski i urlop ojcowski. Za czas trwania tych urlopów otrzymuje się zasiłek macierzyński. Jest także urlop wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy (1 miesiąc wyłącznie dla drugiego z rodziców). Można z niego skorzystać aż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jest to urlop niepłatny. Decydują się więc na niego osoby, które mają inne źródło dochodu zapewniające utrzymanie rodziny w tym czasie.

W stosunku do urlopu wychowawczego powstaje pytanie, co z urlopem wypoczynkowym po powrocie z mogącego trwać nawet prawie 3 lata wolnego od pracy? Zgodnie z zasadą roszczenie o urlop wypoczynkowy przedawnia się po właśnie 3 latach. Czy korzystając z urlopu wychowawczego, można stracić urlop wypoczynkowy? Nie. Aby tego uniknąć, Kodeks pracy zawiesza bieg terminu przedawnienia na czas trwania urlopu wychowawczego, a jeśli jeszcze nie zaczął biec, biegu terminu nie rozpoczyna się w tym czasie (art. 2931 KP). Gdy osoba decydująca się na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego dysponuje urlopem wypoczynkowym, będzie mogła z niego skorzystać po powrocie do pracy.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy za kolejne lata

Czy przebywając na urlopie wychowawczym nabywa się prawo do urlopów wypoczynkowych za kolejne mijające lata kalendarzowe? Według ogólnej zasady prawo do nowej puli urlopu wypoczynkowego nabywa się z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego. Jeśli dany pracownik w tym dniu przebywa na urlopie wychowawczym, nie nabędzie prawa do pełnej puli dni urlopowych (20 lub 26 dni) w tym konkretnym roku. Wracając do pracy w trakcie roku kalendarzowego, będzie miał prawo do proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego. Jeśli z tytułu stażu pracy ma prawo do 26 dni urlopu w roku, a wróci do pracy na przykład dnia 1 lipca, przysługiwać mu będzie 13 dni urlopu.

Ważne Urlop wychowawczy w wymiarze 35 miesięcy można podzielić na 5 części, jeśli drugi rodzic nie korzysta z prawa do swojej wyłącznej części w wymiarze 1 miesiąca (w sumie 36 miesięcy). Powrót do pracy po części urlop wychowawczego w okresie przełomu roku pozwala na nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze.

