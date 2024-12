ZUS wypłaci emerytury i renty przed Bożym Narodzeniem. W Wigilię obsługa klientów potrwa krócej

Seniorzy, których termin płatności emerytury wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta. Świadczenie otrzymają przed Bożym Narodzeniem.

Emerytury i renty będą wypłacone wcześniej

Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca pieniądze 25 dni każdego miesiąca, w grudniu otrzymają je przed świętami. Dotyczy to zarówno wypłat przekazywanych przez listonosza, jak i przelewów, które trafiają na rachunki bankowe.

- Zadbaliśmy o to, by emerytury i renty były wypłacone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - W województwie dolnośląskim jest prawie 650 tys. emerytów i rencistów, którzy dostają swoje wypłaty w wielu terminach płatności. Wypłaty rent i emerytur, jakie wypłacamy szczególnie w grudniu w terminie „25”, potem „1” i „6” stycznia zawsze staramy się realizować najszybciej jak możemy. Proszę jednak pamiętać, że odbywa się to w skali całego kraju i wg. ściśle ustalonego centralnie harmonogramu wypłat – dodaje.

Warto mieć konto bankowe

Zgodnie z przepisami, emerytury są dostępne na kontach jeden dzień przed terminem płatności, ·a jeżeli termin wypłaty przypada na dzień wolny od pracy to dwa dni.

- Wiadomo, że obecnie jest wyjątkowy czas i każdy chce jak najszybciej dostać pieniądze. Teraz wcześniej przekazujemy też świadczenia „pocztowe”, tak by listonosze mieli czas na ich doręczenie - wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka dodaje, że w takich momentach po raz kolejny ZUS namawia wszystkich, którzy nie mają jeszcze konta w banku by je założyli, bo jeśli ktoś dostaje emeryturę przekazem pocztowym to będzie musiał czekać, aż zapuka do niego listonosz. Gdy ma konto zawsze może skorzystać z bankomatu o dowolnej porze. W najmniejszych gminach są często dwa, trzy bankomaty różnych banków.

W Wigilię i Sylwestra ZUS będzie krócej pracował

W Wigilię i Sylwestra mniej klientów załatwia sprawy. Sale obsługi klientów, infolinia ZUS oraz e-wizyty będą dostępne:

24 grudnia br. do godz. 13.00,

31 grudnia br. do godz. 14.00.

ZUS zachęca do załatwiania swoich spraw przez Internet. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS) przez 7 dni w tygodniu można m.in. wysłać wnioski, skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub wygenerować zaświadczenie.