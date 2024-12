24 i 31 grudnia 2024 r. placówki i infolinia ZUS będą czynne krócej. W jakich godzinach będzie można udać się do placówki ZUS w dniach okołoświątecznych? Czy będzie można korzystać z platformy PUE/eZUS?

Zbliża się przerwa świąteczna. W dniach przedświątecznych część firm zmienia swoje godziny otwarcia. Poniżej prezentujemy informacje dotyczące dostępności ZUS w okresie okołoświątecznym.

24 i 31 grudnia 2024 r. placówki i infolinia ZUS będą czynne krócej

Redakcja Infor.pl zwróciła się z pytaniem do ZUS, jak Zakład będzie działał w dniach okołoświątecznych. Uzyskaliśmy odpowiedź, że w dniach 24 i 31 grudnia 2024 r. placówki ZUS oraz infolinia będą czynne krócej. Sale obsługi klientów, infolinia ZUS oraz e-wizyty będą dostępne: 24 grudnia br. do godz. 13:00 oraz 31 grudnia br. do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia – przekazał Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS. Warto wziąć pod uwagę krótsze godziny otwarcia w przypadku, gdy będzie się chciało coś w tych dniach załatwić w Zakładzie lub poprzez infolinię.

Dyjak zachęcił do załatwiania swoich spraw przez internet. Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE/eZUS) przez 7 dni w tygodniu klienci mogą m.in. wysłać wnioski, skorzystać z kalkulatora emerytalnego lub wygenerować zaświadczenie – dodał.