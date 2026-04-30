Czy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadąża za rzeczywistością? Między stabilnością a rozwojem

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami przez lata opierał się na prostym założeniu: praca jest istotnym elementem rehabilitacji. W konsekwencji za wartościową uznawano niemal każdą formę zatrudnienia, nawet taką, która nie dawała perspektyw podwyżek, awansu ani rozwoju. Również tę, która zamykała się w kilku stereotypowych branżach, i była całkowicie uzależniona od miliardowych dofinansowań z budżetu PFRON.

rozwiń >

Między stabilnością a rozwojem

W realiach lat 90. był to model zrozumiały i potrzebny. Zapewniał bezpieczeństwo i tworzył pierwsze miejsca pracy. Dziś jednak coraz wyraźniej widać, że taka ,,stabilność” przestaje wystarczać. Poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nie rośnie, a jakość oferowanej pracy pozostaje rażąco niska. Tymczasem współczesna gospodarka wymaga mobilności, rozwoju kompetencji i możliwości przechodzenia między kolejnymi etapami kariery. System wsparcia powinien nadążać za tymi zmianami i lepiej odpowiadać na aktualne potrzeby rynku pracy.

Pracodawcy nie mają wiedzy o zatrudnianiu niepełnosprawnych

Najlepiej widać to w indywidualnych historiach. Młoda kobieta, absolwentka studiów, wchodzi na rynek pracy z kompetencjami, które mogłyby znaleźć zastosowanie w administracji, usługach czy sektorze organizacji społecznych. Wysyła aplikacje, bierze udział w rozmowach i czeka na odpowiedzi. Często spotyka się nie tyle z otwartą odmową, ile z niepewnością po stronie pracodawcy: jak rozmawiać o niepełnosprawności, jakie formalności są konieczne, czy zatrudnienie będzie skomplikowane i jakie wsparcie można uzyskać.

System wsparcia osób z niepełnosprawnościami

W końcu pojawia się oferta pracy oparta na dostępnych instrumentach wsparcia. Daje ona przewidywalność, rytm dnia i poczucie bezpieczeństwa. To ważny moment, ponieważ system spełnia swoją podstawową funkcję: pomaga wejść w zatrudnienie. Z czasem jednak pojawia się kolejny etap. Zdobyte doświadczenie uruchamia potrzebę zmiany: lepszego stanowiska, nowych kompetencji, innego środowiska pracy czy wyższego wynagrodzenia. Wtedy ujawnia się napięcie między logiką stabilizacji a logiką rozwoju zawodowego.

Polski system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w dużej mierze wyrasta z realiów transformacji. Przez lata koncentrował się na tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy, często w wyspecjalizowanym segmencie rynku. Miało to swoje uzasadnienie, jednak dziś coraz częściej prowadzi do powstania dwóch równoległych rynków pracy: otwartego, opartego na kompetencjach i mobilności, oraz „specjalnego”, silnie związanego z dofinansowaniami, ulgami i odrębnymi instytucjami.

Nie chodzi o negowanie sensu “rozwiązań chronionych”. Dla części osób są one nadal potrzebne. Problem pojawia się wtedy, gdy narzędzia pomyślane jako pomost stają się rozwiązaniem docelowym. Zamiast prowadzić do większej samodzielności, lepszej pracy i otwartego rynku, utrwalają osobny obieg zatrudnienia, często o niższej mobilności i słabszych perspektywach awansu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Konieczny model wspierający niezależność osób niepełnosprawnych

Zarówno rozwój idei niezależnego życia w środowisku osób z niepełnosprawnościami, jak i ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza (w tym zapaść demograficzna wymagająca zwiększenia aktywności grup biernych zawodowo) głośno krzyczą o zupełnie inny model. O model wspierający niezależność, rozwój, aktywność. Wciąż dominujący paradygmat rehabilitacji zawodowej musi zostać uzupełniony o nowoczesne polityki rynku pracy, które szerzej i jakościowo lepiej wspierają aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Czy tak się dzieje? Chyba nie do końca, skoro wciąż mamy problemy z likwidacją nawet bardzo podstawowych ograniczeń, jak chociażby pułapka rentowa. Osoba, która chce zwiększyć swoją aktywność zawodową, przyjąć lepiej płatną pracę lub rozszerzyć zakres obowiązków, musi kalkulować ryzyko utraty części lub całości świadczeń. W praktyce system wysyła sprzeczny komunikat: zachęca do pracy, a jednocześnie karze za przekroczenie określonych progów dochodowych. Dla wielu osób oznacza to ostrożność, rezygnację z awansu albo pozostanie w bezpiecznym, lecz nierozwojowym miejscu. Dla niektórych staje się to autentycznym lub zastępczym pretekstem do powstrzymania się od aktywności zawodowej w ogóle.

Wsparcie pracodawców w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników

Zmiany wymaga także sposób wspierania pracodawców. Dofinansowania do wynagrodzeń mogą nadal odgrywać istotną rolę, jednak nie powinny być centrum całej polityki zatrudnieniowej. Nowoczesny pracodawca potrzebuje przede wszystkim prostych zasad, doradztwa, wsparcia w rekrutacji, przygotowania zespołu oraz wiedzy o dostępności i racjonalnych usprawnieniach. Potrzebuje pomocy w tym, aby zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami stało się częścią standardowej polityki HR, a nie wyjątkiem wymagającym szczególnej odwagi.

Narodowy Program Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera obiecany w kolejnych strategiach rządowych, lecz wciąż nierealizowany – Narodowy Program Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami. Jego potencjał nie powinien polegać tylko na dodawaniu kolejnych rozproszonych narzędzi, lecz na uporządkowaniu istniejących rozwiązań i nadaniu systemowi jasnej sekwencji. Osoba z niepełnosprawnością, ale też pracodawcy powinni wiedzieć, jak przejść od edukacji do pierwszej pracy, od pierwszej pracy do rozwoju, od rynku chronionego do otwartego oraz od wsparcia projektowego do trwałej obecności zawodowej. Nie ma w tym miejscu przestrzeni na szerokie rozwinięcie tematu1, ale na pewno program powinien obejmować pilotaż kilku nowych instrumentów wsparcia, skalowanie kilku już pozytywnie przetestowanych rozwiązań (np. bon na start czy program Praca-Integracja) oraz przygotowanie (poprzez badania i konsultacje społeczne) kilku kluczowych zmian w podstawach prawnych systemu wsparcia. Tak, aby w perspektywie 2035 roku (horyzont średniookresowej strategii rozwoju kraju) możliwe było zwiększenie wskaźnika zatrudniania do 40% oraz przygotowanie gruntu pod systemowe reformy.

Reformy te muszą uwzględniać zarówno ogromną ewolucję rynku pracy w ostatnich trzech dekadach, jak i zachodzącą obecnie, bardzo pozytywną zmianę kulturową. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami coraz rzadziej opisywane wyłącznie językiem pomocy. Coraz częściej staje się elementem polityki różnorodności, odpowiedzialności społecznej oraz odpowiedzią na realne potrzeby społeczno-gospodarcze. Rośnie znaczenie kompetencji, dostępności, elastyczności i wartości wnoszonej do organizacji. To ważna zmiana, która wymaga jednak wsparcia ze strony prostszych i bardziej logicznych rozwiązań instytucjonalnych.

Wnioski

Historia młodej kobiety wchodzącej na rynek pracy pokazuje więc szerszy problem. Pierwsza praca jest potrzebna, ale nie może być ostatnim horyzontem systemu. Stabilność powinna być fundamentem, a nie granicą aspiracji. Jeśli osoba zdobywa doświadczenie i chce się rozwijać, system nie powinien jej zatrzymywać, lecz wspierać w kolejnym kroku. Największym wyzwaniem pozostaje dziś przejście od modelu ochrony przed rynkiem pracy do modelu pełnego uczestnictwa w nim. Praca dostępna, stabilna i rozwijająca nie jest sprzecznością. Wymaga jednak systemu, który łączy bezpieczeństwo z mobilnością, wsparcie z ambicją, a instrumenty finansowe z realną ścieżką rozwoju zawodowego. Dopiero wtedy zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami przestanie być odrębnym segmentem polityki społecznej i stanie się naturalną częścią nowoczesnego rynku pracy.

1 Więcej na temat diagnozy i pomysłów do rozwinięcia Narodowego Programu Zatrudnienia przeczytać można tu: https://niepelnosprawnilublin.pl/zatrudnienie-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-pulapce-lat-90-tych-diagnoza-i-propozycje-modyfikacji-instrumentow-wsparcia/ [dostęp: 19.04.2026].