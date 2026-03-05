REKLAMA

Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Jaka pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnościami?

Jaka pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnościami?

05 marca 2026, 16:37
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
niepełnosprawność
Jaka pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnościami?
W ramach działań służących aktywizacji zawodowej, powiatowe urzędy pracy spełniają szczególnie ważne zadania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Szczególne podejście do tej grupy obywateli wynika z potrzeby urealnienia szans na równy dostęp do rynku pracy, a także z obowiązku wspierania rozwoju kompetencji i właściwego dopasowania pracy do potencjału oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia.

Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach działań służących aktywizacji zawodowej, powiatowe urzędy pracy spełniają szczególnie ważne zadania w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Szczególne podejście do tej grupy obywateli wynika z potrzeby urealnienia szans na równy dostęp do rynku pracy, a także z obowiązku wspierania rozwoju kompetencji i właściwego dopasowania pracy do potencjału oraz ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia. W niniejszym artykule omówiono, kto jest uprawniony do korzystania z tej pomocy, jakiego rodzaju usługi i instrumenty rynku pracy są dostępne, oraz jakie przepisy prawne wyznaczają obowiązki urzędów i zakres działań wspomagających.

Kto może korzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy?

Osoba niepełnosprawna, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, ma prawo ubiegać się o wsparcie w zakresie usług i instrumentów rynku pracy. Jest to istotne, ponieważ formalna rejestracja nie tylko potwierdza sytuację zawodową, ale także otwiera dostęp do działań aktywizacyjnych, które mogą pośrednio wpływać na lepszą zdolność samodzielnego przystosowania do wymagań pracodawców.

Warto podkreślić, że powiatowe urzędy pracy nie ograniczają swoich działań wyłącznie do osób zarejestrowanych. W szczególności pośrednictwo pracy jest ofertą ogólnodostępną – zarówno dla osób będących w rejestrze powiatowego urzędu pracy (bezrobotnych i poszukujących pracy), jak i dla tych, które zdecydują się korzystać z usług bez konieczności otrzymania statusu w rejestrze. To rozróżnienie jest ważne, ponieważ wybór sposobu korzystania z pomocy może być determinowany indywidualnymi potrzebami, planami zatrudnienia czy też po prostu chęcią szybszego rozpoczęcia poszukiwań i kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.

Usługi i instrumenty rynku pracy dedykowane osobom niepełnosprawnym

Mechanizmy wspomagające zatrudnienie osób niepełnosprawnych są uregulowane nie tylko w przepisach dotyczących rynku pracy, ale także w regulacjach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz prawa w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Powiatowe urzędy pracy realizują więc zadania zakrojone szerzej niż typowe działania z zakresu „bezrobocia”, obejmując elementy wspierające integrację zawodową i dostosowanie warunków pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród usług i instrumentów, do których może mieć dostęp osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy, znajdują się m.in.:

  • Szkolenia – działania aktualizujące lub rozwijające kompetencje zawodowe w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy, przy uwzględnieniu także aspektów organizacyjnych i środowiskowych, z którymi osoba może się zmierzyć w miejscu zatrudnienia.
  • Staż – okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia, poznania warunków funkcjonowania w danym środowisku oraz do oceny predyspozycji zawodowych w realnych zadaniach, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku osób z niepełnosprawnościami.
  • Prace interwencyjne – formy wsparcia umożliwiające przejście od zagrożenia długotrwałej sytuacji zawodowej do zintensyfikowanego aktywnego poszukiwania pracy, często poprzez krótkotrwałe, skoncentrowane działania mające na celu nawiązanie kontaktów i wzmocnienie motywacji.
  • Przygotowanie zawodowe dorosłych – szersze programy kształcenia/ukończenia kursów lub etapów formacyjnych, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji lub wzmacniają podstawę do wymiany zatrudnienia.
  • Badania z doradcą zawodowym – jeśli jest to niezbędne do prawidłowej oceny warunków zatrudnienia, wsparcia planu działań zawodowych lub podejmowania decyzji dotyczących zrównoważonego zaangażowania w pracę. Mogą one stanowić element świadomego doboru narzędzi aktywizacyjnych.
  • Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania – instrument pomocniczy, który może umożliwić uczestnictwo w działaniach (np. szkoleniach, rozmowach, stażu) osobom mieszkającym w dalszej odległości od oferowanych form wsparcia.
  • Studia podyplomowe – działania długofalowe mogące prowadzić do podniesienia kwalifikacji i rozwoju kariery, jeśli struktura programu pozwala na dobrą integrację z możliwościami zawodowymi osoby niepełnosprawnej.
  • Szkolenia realizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych – współpraca starosty, pracodawcy oraz instytucji szkoleniowej, która może być szczególnie skuteczna, ponieważ przywiązuje działania do realnych potrzeb rynku pracy i – przy dobrym projektowaniu – wspiera bezpośrednie przejścia na zatrudnienie.
  • Bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, bon stażowy – wsparcia finansowe stwarzające możliwość uczestnictwa w działaniach, które w przeciwnym razie mogłyby być niedostępne z przyczyn środowiskowych, ekonomicznych lub organizacyjnych. Instrumenty te stwarzają nieformalną, ale praktyczną przewagę w realizacji planu aktywizacji zawodowej.

Informacje szczegółowe oraz aktualny zakres dostępnych form wsparcia zmieniają się w czasie, dlatego warto korzystać z oficjalnego źródła prowadzonych przez system publicznych służb zatrudnienia. Jak osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy w poszukiwaniu pracy?

Ważne

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą poszukiwać zatrudnienia zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w zakładach pracy chronionej, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy, który nie posiada statusu zakładu pracy chronionej, w przypadku: przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej; zatrudnienia w formie pracy zdalnej. Lista zakładów pracy chronionej zamieszczona jest na stronie: www.zpchr.pl

Do urzędów pracy mogą być zgłaszane zarówno oferty z otwartego rynku pracy jak i zakładów pracy chronionej. Osoba niepełnosprawna w celu uzyskania informacji o ofertach pracy, może zgłosić się do urzędu pracy bezpośrednio lub skontaktować się telefonicznie. Wszystkie oferty pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, dostępne są również na stronie internetowej. Pozostałe oferty pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znajdują się m.in. na stronach:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • www.niepelnosprawni.pl
  • www.sprawni-niepelnosprawni.pl
  • www.popon.pl
  • www.bezbarier.org

Szczegółowe informacje dotyczące przywilejów niepełnosprawnych pracowników oraz korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, znajdują się na stronach:

  • www.niepelnosprawni.gov.pl
  • www.pfron.org.pl
  • www.pzon-tychy.pl
  • www.niepelnosprawni.pl
  • www.sprawni-niepelnosprawni.pl
  • www.niewidzialni.eu
  • www.popon.pl

Dlaczego odpowiednie wsparcie ma praktyczne znaczenie?

Działania powiatowych urzędów pracy dla osób niepełnosprawnych powinny być postrzegane nie tylko jako formalna możliwość, ale przede wszystkim jako szansa na zrównoważony proces "wprowadzania" się na rynek pracy. Poprzez szkolenia, staże czy też wspierające rozwiązania finansowe osoby mogą lepiej zrozumieć swoje mocne strony, jasno określić realne oczekiwania wobec zatrudnienia oraz skuteczniej przygotować się do rozmów i warunków wspólnych. Dobór odpowiedniego instrumentu oraz regularne korygowanie planu w oparciu o doradztwo zawodowe mogą więc przyczynić się do bardziej trwałych efektów i mniejszego ryzyka szybkich porażek wynikających z niedopasowania.

W tym kontekście istotna jest także świadomość, że wiele działań (zwłaszcza staże i prace interwencyjne) służy nie tylko „oczyszczeniu” sytuacji rejestru, ale zbudowaniu realnej kompetencji oraz reputacji potencjalnego pracownika. Przy zrozumieniu tej logiki, wsparcie urzędu staje się elementem strategicznym, a nie tylko procedury dodatkowymi rozwiązaniami.

Aby wsparcie działało skutecznie, warto przed udaniem się do powiatowego urzędu pracy przygotować podstawowe informacje – w tym krótką diagnozę sytuacji zawodowej, zaplanowany horyzont czasowy (np. przedział, w jakim oczekuje się aktywnego poszukiwania) oraz listę pytań czy tematów, na których zależy (np. preferencje zawodowe, oczekiwania wobec miejsca pracy, potrzeba elastycznych form zaangażowania). Regularna komunikacja z pracownikiem urzędu oraz otwartość na korekty planu to często klucz do osiągnięcia rozwiązań przynoszących trwałe efekty.

Pomoc powiatowego urzędu pracy dla osób niepełnosprawnych stanowi istotny instrument aktywizacji zawodowej, który realizowany jest w oparciu o przepisy o rynku pracy oraz regulacje dotyczące rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Uprawnieni do niej są przede wszystkim osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, ale także osoby korzystające z pośrednictwa pracy niezależnie od rejestru. Dostępność szkoleń, staży, prac interwencyjnych, wsparcia finansowego czy też współprac z pracodawcami w ramach trójstronnych umów pozwala skuteczniej wchodzić w ścieżkę zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważenia i dostosowania działań do rzeczywistych potrzeb i możliwości. Dla najpełniejszej informacji warto śledzić oficjalne zasoby Publicznych Służb Zatrudnienia, które prezentują bieżące oferty i zasady uczestnictwa w instrumentach rynku pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia ( Dz. U.z 2025 r. poz. 620, 1746)

POELCAMY: Personel i Zarządzanie

