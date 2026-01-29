REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Choroby kręgosłupa a stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2026 r.? [Przykłady]

Choroby kręgosłupa a stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2026 r.? [Przykłady]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 stycznia 2026, 13:10
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy na choroby kręgosłupa można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?
Czy na choroby kręgosłupa można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy na choroby kręgosłupa można otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności? Jakie przywileje wiążą się z posiadaniem takiego dokumentu? Poznaj aktualne przepisy i praktyczne przykłady na 2026 rok!

Czy choroby kręgosłupa uprawniają do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Tak naprawdę wszystko zależy od konkretnego przypadku.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z przepisami, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Aktualnie wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:

znaczny (dla osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

REKLAMA

umiarkowany (w przypadku osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

lekki (zalicza się tu osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne).

Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

O niepełnosprawności orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako pierwsza instancja) i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja). Osobie z niepełnosprawnością służy też odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co oznaczają symbole w orzeczeniu?

Jeżeli zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wyda orzeczenie, to zostaną w nim zamieszczone m.in. takie elementy jak wskazania i symbole przyczyn niepełnosprawności np. 05-R czy 10-N.

Kod 05-R w orzeczeniu oznacza upośledzenie narządu ruchu, w tym:

• wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,

• układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej
Autopromocja

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej

Sprawdź

• zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,

• choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,

• choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,

• nowotwory narządu ruchu,

• zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych.

Symbol 10-N to choroby neurologiczne, w tym:

• naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,

• guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,

• pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,

• choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,

• choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,

• choroby rdzenia kręgowego,

• uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii.

Jak zatem widać symbole oznaczają całe „grupy” schorzeń. W orzeczeniu może ich być więcej niż jedna, ale maksymalnie trzy.

Zobacz również:

Czym są wskazania w orzeczeniu?

Równie ważnym elementem są wskazania. W zależności od konkretnej sytuacji orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności może zawierać wskazanie dotyczące:

1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby;

2. szkolenia, w tym specjalistycznego;

3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;

4. uczestnictwa w terapii zajęciowej;

5. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;

6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;

7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

9. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym (karta parkingowa), przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia);

10. prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Punkty 1-4 wskazań nie dotyczą orzeczeń wydawanych dzieciom. Z kolei punk 8 wskazań odnosi się tylko do nich.

Zobacz również:

Co przysługuje osobie z orzeczeniem na kręgosłup? [Przykłady 2026]

W pracy:

Poza wyjątkami osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mogą pracować nie więcej niż czas 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Mają też prawo do dodatkowych 10 dni urlopu, a także do zwolnienia z pracy na turnus rehabilitacyjny. Bez względu na stopień niepełnosprawności osobom niepełnosprawnym przysługuje w pracy prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Z PFRON:

Pracodawca może starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością. W 2026 r. dla całego etatu dopłata wynosi 2760 zł (stopień znaczny); 1550 zł (stopień umiarkowany) i 575 zł (stopień lekki). Warto pamiętać, iż kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy, który wykonuje działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - 75% takich kosztów.

Z MOPS:

Osobie z niepełnosprawnością, gmina może przyznać usługi opiekuńcze (lub specjalistyczne usługi opiekuńcze). Zakres takiej pomocy zależy od konkretnej sytuacji, a odpłatność od kryterium dochodowego. Do dostępnych form pomocy można też zaliczyć zasiłek stały (dla osób niezdolnych do pracy), okresowy i celowy. Te formy wparcia również zależą od sytuacji dochodowej. Gminy wypłacają też zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Kryteria uzyskania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Z ZUS:

Osoby chore i niepełnosprawne mogą ubiegać się o rentę czy świadczenie wspierające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak trzeba podkreślić, iż system orzekania do celów rentowych jest odrębny. Samo orzeczenie wydane przez PZON nie wystarczy też do uzyskania świadczenia wspierającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (trzeba uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia).

Karta parkingowa

Kartę parkingowa wydawana jest się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Orzeczenie powinno zawierać odpowiednie wskazanie. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności orzeczenie musi zawierać jeden z symboli: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) i 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Podsumowanie

Uzyskanie orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności daje osobom wiele uprawnień. W artykule przedstawiono tylko wybrane. To na jaki rodzaj pomocy można liczyć zależy m.in. od stopnia niepełnosprawności i wskazań w orzeczeniu. Aktualnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przebudową modelu orzekania o niepełnosprawności. W tym momencie nie wiemy jeszcze jakie to konkretnie będą zmiany i kiedy mogłyby zostać wprowadzone.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746)

Powiązane
Symbol niepełnosprawności 04-O. Co daje orzeczenie w 2026 r.? [Przykłady]
Symbol niepełnosprawności 04-O. Co daje orzeczenie w 2026 r.? [Przykłady]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności: Świadczenia, ulgi, pieniądze w 2026 r. [LISTA]
Umiarkowany stopień niepełnosprawności: Świadczenia, ulgi, pieniądze w 2026 r. [LISTA]
Lekki stopień niepełnosprawności w 2026 r. Jakie prawa i ulgi przysługują?
Lekki stopień niepełnosprawności w 2026 r. Jakie prawa i ulgi przysługują?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Lawinowy wzrost skarg do PIP. Prawie 1/3 z nich była bezzasadna
29 sty 2026

Rekordowy wzrost skarg do PIP w 2025 r. To efekt planowanej reformy Inspekcji. Liczba zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Pracy wzrosła najbardziej od lat, czytamy w czwartkowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej”. Liczba skarg nie przełożyła się jednak na liczbę kontroli.

Do 4 marca 2027 r. Ukraińcy będą chronieni specustawą. Później równe zasady dla wszystkich cudzoziemców
29 sty 2026

Zgodnie z ustawą o wygaszaniu specustawy dotyczącej obywateli Ukrainy tymczasowa ochrona potrwa do 4 marca 2027 r. Później przechodzimy na rozwiązanie systemowe. Będą równe zasady dla wszystkich cudzoziemców. Ustawa wchodzi w życie już 5 marca 2026 r.
Zamiast 800+ na dzieci – bony na jedzenie, ubrania i wyprawkę. Bo rodzice nie szanują tych pieniędzy
29 sty 2026

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Co miesiąc na konta polskich rodziców wpływa 800 zł „na dziecko”. Odpowiednio 1600, 2400, 3200 zł itd. w zależności od liczby dzieci. Ale jak się okazuje, po analizie wpisów i komentarzy Internatów, po rozmowach prowadzonych z młodymi osobami jak i z rodzicami, takie świadczenie 800+ jest w teorii – "na lepsze życie dzieci". W praktyce? Świadczenie jest przeznaczane: na kebaby, sushi, nowe iPhone’y dla mamy czy taty, na paznokcie, na alkohol, na paczki z Temu i „coś dla siebie” - mocne? Tak, ale prawdziwe. Oczywiście sytuacja wygląda różnie, w różnych rodzinach - więc nie chodzi o obrażanie kogokolwiek i zaglądanie mu do portfela. To są autentyczne wypowiedzi i po prostu życie. Czy zatem będzie to prowadziło do zamiany 800+ na bony, bo nie szanuje się świadczenia?
Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026 - mamy analizę ponad 110 tys. ofert pracy
29 sty 2026

Co z tym Eldorado w branży IT? Czy dla programistów rzeczywiście nastały ciężkie czasy? Tyle się mówi o pustoszejących biurowcach, przenoszeniu centrów danych i analiz do tańszych państw, np. do Indii, a także zastępowaniu zwłaszcza juniorów przez AI, która może i czasem podaje bzdurne odpowiedzi, ale akurat na programowaniu i matematyce zna się rewelacyjnie? Mamy najnowszy raport i analizy.

REKLAMA

Freelancerzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Mają od 1 do 5 zleceń w miesiącu
28 sty 2026

Freelancerzy to wolni strzelcy, którzy zarabiają nawet ponad 10 tys. zł. Większość z nich ma od 1 do 5 zleceń w miesiącu i traktują je jako dodatkową pracę. W jakich branżach jest najwięcej dobrze płatnej pracy dla freelancera?
Kalendarz przypomina: zrób to teraz, by twoje dane osobowe stały się bardziej bezpieczne
29 sty 2026

Bezpieczne dane osobowe. Jedno się nie zmienia w bezpieczeństwie danych w Internecie - fundamentem bezpieczeństwa w cyfrowym świecie pozostaje kontrola użytkownika nad własnymi danymi. Eksperci Sophos na podstawie doświadczeń ostatnich lat dowodzą iż osłabianie mechanizmów ochrony prywatności prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych.

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej
28 sty 2026

Pracownicy oczekują od pracodawców czegoś więcej niż motywacji finansowej. Ważne jest poczucie sensu, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz realna troska o ich dobrostan. Jak zaprojektować nowoczesny i skuteczny system motywacyjny?
Nawet o 35 proc. wzrosły wynagrodzenia w najsłabiej opłacanych specjalizacjach IT. Na szczycie znów Architecture: ponad 32 tys. zł na B2B i 25 tys. zł na etacie. Podsumowanie 2025 r.
28 sty 2026

W minionym roku wynagrodzenia oferowane w poszczególnych specjalizacjach IT wzrosły niekiedy nawet o ponad 30 proc., jak wskazują dane No Fluff Jobs. W przypadku aż 13 z analizowanych 19 kategorii nastąpił wzrost mediany dolnych widełek wynagrodzeń. W 4 odnotowano wzrost górnych i dolnych widełek, niezależnie od typu umowy. W 2025 r. co 5. ogłoszenie z branży IT na portalu dotyczyło kategorii Backend. Kolejne miejsca pod względem dostępności ofert zatrudnienia zajmują Data & Business Intelligence, Fullstack, DevOps i Testing/QA.

REKLAMA

Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
28 sty 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.
Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?
28 sty 2026

Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA