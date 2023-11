PFRON 2024: dofinansowanie do oprocentowania kredytów dla zakładów pracy chronionej i przedsiębiorstw społecznych. Do kiedy i gdzie składać wnioski?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował w jakich terminach i gdzie trzeba składać w 2024 roku wnioski o dofinansowanie dla zakładów pracy chronionej i przedsiębiorstw społecznych do oprocentowania kredytów zaciągniętych w bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Dofinansowanie z PFRON do oprocentowania kredytów – podstawa prawna

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej lub będący przedsiębiorstwem społecznym może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Do kiedy i gdzie trzeba składać wnioski?

PFRON poinformował w komunikacie z 20 listopada 2023 r., że wnioski o dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankach i w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na dany rok kalendarzowy (także na 2024 rok) można składać od 1 stycznia do 15 listopada danego roku kalendarzowego do Oddziału PFRON właściwego dla siedziby zakładu lub przedsiębiorstwa.



Pracodawca, który uzyskał status zakładu pracy chronionej lub status przedsiębiorstwa społecznego po dniu 15 listopada danego roku kalendarzowego powinien złożyć wniosek za okres od dnia 16 listopada do końca tego roku w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

Kto może dostać dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie do oprocentowania kredytu ma prawo złożyć każdy pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej lub pracodawca, który ma status przedsiębiorstwa społecznego.



Na dofinansowanie może liczyć ww. pracodawca, który:

- złoży do PFRON wniosek o dofinansowanie,

- wziął kredyt w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, który wykorzystuje na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.



Uwaga! Gdy kredyt jest wykorzystywany tylko w części na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, to można się ubiegać o dofinansowanie jedynie do tej części.



Dofinansowania, o którym tu mowa nie można otrzymać do oprocentowania kredytów przeznaczonych na:

- zakup nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie zakładu pracy chronionej lub przedsiębiorstwa społecznego,

- finansowanie inwestycji pod wynajem,

- zakup samochodów osobowych,

- wydatki lub przedsięwzięcia w części sfinansowanej ze środków publicznych.



Także PFRON nie da dofinansowania do kredytów:

- których zabezpieczeniem jest lokata na rachunku bankowym lub rachunku w kasie oszczędnościowo-kredytowej pracodawcy,

- spłaconych wcześniej niż w miesiącu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie dofinansowanie wypłaci PFRON?

Jak już wyżej wskazano dofinansowanie może wynieść do wysokości 50% oprocentowania kredytu zaciągniętego w banku lub w kasie oszczędnościowo-kredytowej.



Jednocześnie PFRON precyzuje, że:



1) maksymalne oprocentowanie kredytu objętego dofinansowaniem nie może przekraczać stopy WIBOR trzymiesięczny i marży o stałej stopie procentowej, wynoszącej nie więcej niż 1,5 punktu procentowego, obowiązującej w dniu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,



2) kwota kredytu, która może być objęta dofinansowaniem, nie może przekraczać sumy:

- iloczynu 55 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

- iloczynu 35 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

- iloczynu 25 000 zł i liczby pracowników niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, na których rehabilitację zawodową lub społeczną zostały lub zostaną przeznaczone środki pochodzące z zaciągniętych kredytów,

Przykład PFRON podaje w tym kontekście następujący przykład:



Jeżeli pracodawca zatrudnia:

- 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty,

- 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty,

- 8 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty,



to kwota kredytu, do której może ubiegać się o dofinansowanie wynosi w sumie 485 000 zł tj.:

- 2 x 55 000 zł = 110 000 zł,

- 5 x 35 000 zł = 175 000 zł,

- 8 x 25 000 zł = 200 000 zł.

PFRON radzi też, by wpisując stan zatrudnienia, wziąć pod uwagę przeciętny stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych z danym stopniem niepełnosprawności z trzech miesięcy, które poprzedzają dzień złożenia wniosku.

Ważne Dofinansowanie dotyczy odsetek od kredytów z terminami płatności przypadającymi w roku, za który złożono wniosek o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż w pierwszym dniu miesiąca, w którym złożono ten wniosek – jeżeli obowiązanym do ich spłaty był pracodawca.

Jak często można korzystać z tego dofinansowania?

Dofinansowanie z PFRON do oprocentowania kredytów można otrzymać na 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, za który składasz wniosek. Po zakończeniu roku kalendarzowego można złożyć wniosek na kolejny okres.

Wniosek o dofinansowanie z PFRON do oprocentowania kredytu

Wniosek o omawiane dofinansowanie do oprocentowania kredytu można pobrać ze strony PFRON. Pobierz wniosek (docx 55 KB)



Do wniosku tego trzeba załączyć:

a) kopie lub odwzorowanie cyfrowe aktualnej decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej lub statusu przedsiębiorstwa społecznego,



b) kopie umów kredytowych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,



c) informację z banku kredytującego lub kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości odsetek, jakie pracodawca zapłaci z tytułu zaciągniętych kredytów za okres wskazany we wniosku, za który zostanie naliczone oprocentowanie kredytów do dofinansowania, wraz z informacją o wysokości stopy procentowej przyjętej do wyliczenia odsetek,



d) informację o zaciągniętych kredytach inwestycyjnych przeznaczonych na:

- zakup gruntów, nieruchomości wraz z ich remontem lub remont obiektów własnych – oświadczenie, że grunty/nieruchomości będą przeznaczone na prowadzenie zakładu pracy chronionej (w przypadku, gdy ich lokalizacja nie jest ujęta w decyzji o nadaniu zakładu pracy chronionej) oraz że nie są/nie będą wynajmowane. W przypadku ich wynajmu należy określić procent wynajmowanej powierzchni w stosunku do powierzchni całkowitej,

- zakup samochodów – oświadczenie, jakich samochodów dotyczy zakup wraz kserokopiami dowodów rejestracyjnych,



e ) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pobierz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (xlsx 76 KB)),



f) inne dokumenty, które potwierdzają informacje zawarte we wniosku.



PFRON przygotował objaśnienia, które pomagają wypełnić wniosek.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wypełniony wniosek (wraz z załącznikami) można złożyć w formie papierowej do Oddziału PFRON właściwego dla siedziby zakładu lub przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna:

- art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2023 r. - Dz.U. z 2023 r., poz. 100, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 1429.

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1573).

- art. 5 ust. 3, art. 11 ust. 3, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702 t.j.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311 ze zm.).