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Idą zmiany w zezwoleniach pobytowych dla cudzoziemców, ale milczące załatwienie spraw przewidziano tylko dla wybranych

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07 sierpnia 2026, 15:10
Konfederacja Lewiatan
zezwolenie na pobyt cudzoziemcy postępowanie pobytowe przewlekłość przyspieszenie
Idą zmiany w zezwoleniach pobytowych dla cudzoziemców, ale milczące załatwienie spraw przewidziano tylko dla wybranych
Shutterstock

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Średni cudzoziemcy czekają w Polsce na wydanie zezwolenia na pobyt około 341 dni, a w niektórych województwach nawet półtora roku. Idą zmiany w zezwoleniach pobytowych mające usprawnić postępowania, ale milczące załatwienie spraw przewidziano tylko dla wybranych: cudzoziemców z Australii, Japonii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa.

Milczące załatwienie spraw tylko dla cudzoziemców z 5 państw

Konfederacja Lewiatan dostrzega problem przewlekłości postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń pobytowych, jednak proponowane w ustawie o cudzoziemcach rozwiązanie budzi poważne wątpliwości co do jego skuteczności. Projekt ogranicza się bowiem do obywateli wybranych państw, których wnioski stanowią margines wszystkich postępowań pobytowych - mniej niż 1,5 proc.

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Dobiegł końca proces opiniowania projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Kluczową zmianą przewidzianą w projekcie jest wprowadzenie instytucji milczącego załatwienia sprawy w postępowaniach pobytowych. Nowe rozwiązanie ma jednak objąć wyłącznie obywateli wybranych państw uznawanych przez MSWiA za kraje o niskim ryzyku migracyjnym i wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Według ministerstwa do tej grupy należą obecnie:

  • Australia,
  • Japonia,
  • Korea Południowa,
  • Stany Zjednoczone,
  • Zjednoczone Królestwo.

Największa grupa legalnie zatrudnionych to obywatele Ukrainy i Białorusi

Takie podejście nie odzwierciedla faktycznej struktury imigracji zarobkowej ani potrzeb krajowego rynku pracy. Najliczniejszą grupę legalnie zatrudnionych cudzoziemców w Polsce stanowią bowiem obywatele innych państw trzecich, przede wszystkim Ukrainy i Białorusi.

- Przewlekłość postępowań pobytowych od lat pozostaje problemem systemowym, dotykającym zdecydowanej większości cudzoziemców ubiegających się o legalizację pobytu. Wielomiesięczne oczekiwanie na decyzję stanowi poważną barierę zarówno dla osób legalnie mieszkających i pracujących w Polsce, jak i dla przedsiębiorców, którzy coraz częściej opierają swoją działalność na pracownikach z państw trzecich, uzupełniających niedobory kadrowe na rynku pracy – mówi Nadia Winiarska, zastępczyni dyrektora departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

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Średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt

Skala problemu jest znacząca. Średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na pobyt wynosi obecnie około 341 dni, a w niektórych województwach przekracza nawet półtora roku. Jak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, średni czas prowadzenia postępowań wyniósł 633 dni w województwie śląskim, 610 dni w opolskim oraz 543 dni w pomorskim. Dane te pozostają w wyraźnej sprzeczności z ustawowymi terminami załatwiania spraw i potwierdzają utrwalony, systemowy charakter problemu.

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Przewlekłe postępowania mają również wymierne konsekwencje dla cudzoziemców i pracodawców. Osoby oczekujące na decyzję często nie mogą swobodnie opuszczać Polski, ponieważ bez ważnego dokumentu pobytowego mogą mieć trudności z ponownym legalnym wjazdem do kraju. Z kolei dla przedsiębiorców przedłużające się procedury oznaczają niepewność prawną dotyczącą dalszego zatrudniania cudzoziemców oraz zwiększone ryzyko związane z organizacją pracy i planowaniem działalności. - Od lat apelujemy o kompleksowe usprawnienie systemu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Przewlekłość postępowań to problem powszechny, dotyczący wszystkich cudzoziemców w analogicznej sytuacji prawnej, a nie jedynie obywateli wybranych państw – dodaje Nadia Winiarska.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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