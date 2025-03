Umowa na okres próbny 3 miesiące i 2 miesiące a okres wypowiedzenia

Co jest skuteczniejsze: 800 plus czy zwolnienie matek z podatku? Konieczne są nowe rozwiązania

Polska mierzy się z jednym z największych kryzysów demograficznych w historii – liczba urodzeń spadła do rekordowo niskiego poziomu, a prognozy wskazują na gwałtowne kurczenie się populacji. Program 800 plus okazał się niewystarczający, by odwrócić ten trend. Co dalej?