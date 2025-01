Kiedy mogę wziąć urlop na okresie próbnym? Umowa od 1 stycznia 2025 [GIP]

Pytanie: Po wielu latach pracy zmieniłem pracodawcę. Zgodnie ze stażem pracy miałem prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Umowę na okres próbny zawarłem od 1 stycznia 2025 roku na trzy miesiące. Ile dni urlopu mi przysługuje? Kiedy mogę wziąć urlop u nowego pracodawcy?

Zmiana pracy a urlop wypoczynkowy

Jeśli nie jest to pierwsza w życiu praca, a umowa rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2025 roku to pracownik nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego wynikającego z stażu pracy. Oznacza to, że pracownik nie musi przepracować pełnego miesiąca, aby mógł skorzystać z pierwszych dni urlopu u nowego pracodawcy. Taka zasada obowiązuje tylko w roku kalendarzowym podjęcia po raz pierwszy w życiu pracy zawodowej (nabywanie urlopu z dołu).

Przykład Pracownik pracował na podstawie umowy o pracę po raz pierwszy w życiu od 1 listopada 2024 roku. Pierwsze dni urlopu mógł wykorzystać dopiero w grudniu 2024 roku. Wraz z nadejściem 1 stycznia 2025 roku (kolejny rok kalendarzowy) nabył prawo do 20 dni (przyjmujemy, że przy pierwszej w życiu pracy pracownik ma prawo do 20 dni urlopu na rok) urlopu wypoczynkowego z góry. Już w styczniu mógł wykorzystać więcej niż 2 dni urlopu.

Umowa o pracę na okres próbny od 1 stycznia a urlop wypoczynkowy

Normalnie wieloletni pracownik nabywa z góry prawo do pełnego wymiaru urlopu z dniem 1 stycznia (w naszym przypadku do 26 dni urlopu). Czy taką zasadę stosuje się również przy umowie na okres próbny rozpoczynającej się pierwszego dnia roku? Zawierając umowę na z góry określony czas, urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy. W trakcie trwania tych 3 miesięcy okresu próbnego pracownik może wykorzystać urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego w skali roku (3/12*26 = 6,5) czyli 7 dni po zaokrągleniu do pełnego dnia urlopu. W naszym przypadku nie jest to pierwsza praca, dlatego pracownik nie musi czekać do przepracowania pierwszego miesiąca, aby mógł skorzystać z przysługujących mu dni urlopu.

Umowa na okres próbny - 3 miesiące

Poprosiliśmy również o komentarz w przedmiotowej sprawie Głównego Inspektora Pracy, Marcina Staneckiego:

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy (przy czym kp przewiduje wyjątki od tej zasady: art. 25 § 2(1)-2(3)). Ponadto strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy np. z powodu choroby, jeżeli wystąpią takie nieobecności. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy sprawdzenie, czy pracownik nadaje się do wykonywania tej pracy, a pracownikowi umożliwi to sprawdzenie czy odpowiada mu dane miejsce pracy. Potwierdza to orzecznictwo. Dla przykładu w wyroku z 04.09.2013 r. (II PK 358/12, Legalis), SN uznał, że: "umowa na okres próbny ma sprawdzać przygotowanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju. Cechą charakterystyczną umowy na okres próbny jest jej "usługowy" charakter wobec pozostałych umów. Bezpośrednim celem tej umowy nie jest bowiem osiągnięcie gospodarczego celu zatrudnienia w sposób właściwy dla każdej z umów wymienionych w art. 25 § 1 KP, ale "wypróbowanie" pracownika przed nawiązaniem właściwego zatrudnienia, tzn. sprawdzenie jego przydatności na zajmowanym stanowisku i zapewnienie niekłopotliwego (automatycznego) rozwiązania umowy w razie niepomyślnego wyniku próby. Dlatego umowa na okres próbny, jeżeli strony decydują się na jej zawarcie, z reguły poprzedza umowę innego rodzaju, którą nawiązuje się w razie pomyślnego wyniku próby".

Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie pracy, umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

1 miesiąca - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2 miesięcy - w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny ww. okresy nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Urlop wypoczynkowy a umowa na okres próbny

Jeśli chodzi o prawo do urlopu wypoczynkowego to zarówno pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony jak i na okres próbny, ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Oznacza to, że również pracownikowi wykonującemu pracę na podstawie umowy o pracę na okres próbny, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Co ważne, w myśl zapisów kodeksu pracy, pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Urlop bowiem ma służyć pracownikowi do regeneracji sił fizycznych i psychicznych.

Umowa na okres próbny od 1 stycznia a wymiar urlopu

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycznia, „z góry”. Tym samym pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy w przysługującym mu wymiarze już na początku danego roku kalendarzowego (po uprzednim uzyskaniu akceptacji pracodawcy). Jednakże, osoba zatrudniona na okres kilku miesięcy, niezależnie czy będzie to umowa o pracę na czas określony czy na okres próbny, będzie mogła wykorzystać urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Nie będzie mogła wykorzystać urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26/20 dni (w zależności od wymiaru przysługującego urlopu), tylko w wymiarze np. 3/26 (3/20), jeżeli zatrudniona jest na czas trzech miesięcy. Oznacza to prawo do urlopu wypoczynkowego za okres trzech miesięcy w wymiarze 7 dni z przysługujących 26 dni w danym roku kalendarzowym lub 5 dni z przysługujących 20 dni w danym roku kalendarzowym.

Należy także pamiętać, ze jeśli pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym, to wtedy, przysługuje mu, u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 26/20 dni, chyba, że pracodawca ustalił w zakładzie pracy wyższy wymiar urlopu niż wynikający z kodeksu pracy.