Umowa na okres próbny. Czy można ją rozwiązać przed upływem okresu próbnego

Umowa o pracę na okres zazwyczaj obowiązuje do upływu okresu próbnego, na jaki została zawarta. Przepisy Kodeksu pracy określają jednak, że także umowa o pracę na okres próbny może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. Kiedy umowę na okres próbny można wypowiedzieć?

Umowa o pracę na okres próbny to jeden z trzech rodzajów umowy o pracę, obok umowy na czas określony i umowy na czas nieokreślony. Co do zasady umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu.

Ważne Umowa na okres próbny a ochrona pracownicy w ciąży Umowa o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Umowa na okres próbny to jednak umowa o pracę, tak jak każda inna. Kodeks pracy dopuszcza wobec tego możliwość rozwiązania umowy na okres próbny za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

3 dni robocze – jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

1 tydzień – jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

2 tygodnie – jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.

Ważne Umowę o pracę na okres próbny może wypowiedzieć zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny – czy pracodawca musi je uzasadnić

W przeciwieństwie do umów o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na okres próbny nie musi być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie takiej umowy.



Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny, w przypadku jej rozwiązania przez pracodawcę za wypowiedzeniem albo zastosowania działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę ma prawo w przypadkach określonych przepisami złożyć do pracodawcy wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie umowy o pracę albo zastosowanie działania. Taki wniosek pracownik może złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy (albo zastosowania działania).



Pracownik może wystąpić z wnioskiem o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy wyłącznie w sytuacji, gdy uważa, że przyczyną rozwiązania umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowania działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę było:

jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy (lub innym stosunku prawnym niż stosunek pracy) z innym pracodawcą lub

dochodzenie udzielenia informacji, które pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi w związku z nawiązaniem stosunku pracy, lub

skorzystanie z praw do odbycia szkoleń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku na koszt pracodawcy.

Rozwiązanie umowy na okres próbny bez wypowiedzenia

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na okres próbny bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

W oświadczeniu pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie tej umowy.