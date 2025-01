Czy na okresie próbnym przysługuje urlop?

Okres próbny może trwać do 3 miesięcy. Czy w tym czasie pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego? Jeśli tak to ile dni mu przysługuje? Co na to Kodeks pracy?

Umowa na okres próbny a urlop

Umowę o pracę można zawrzeć na:

okres próbny, czas określony albo czas nieokreślony.

Okres próbny to szczególny rodzaj umowy o pracę zawieranej w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Co istotne, nie jest to obowiązkowa umowa przed podpisaniem kolejnej na czas określony czy nieokreślony. Pracodawca może, ale nie musi podpisywać na samym początku umowy na okres próbny. Jak każdy stosunek pracy gwarantuje pracownikowi prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy strony mogą uzgodnić, że umowa ta zostanie przedłużona o czas urlopu, również o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, gdyby do takich nieobecności doszło.

Ile trwa umowa na okres próbny?

Ile dni urlopu ma do wykorzystania osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na okres próbny? Wszystko zależy od długości okresu próbnego. Umowę tę można zawrzeć na okres nieprzekraczający:

1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

3 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia dłuższej umowy.

Co więcej, strony raz mogą przedłużyć czas trwania umowy 1-miesięcznej lub 2-miesięcznej maksymalnie o 1 miesiąc, jeśli jest to uzasadnione rodzajem pracy. Nie można zawrzeć drugi raz umowy na okres próbny na to samo stanowisko. Z tym samym pracownikiem można zawrzeć tylko umowę próbną w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

Ile urlopu przysługuje na okresie próbnym?

Za każdy miesiąc umowy nalicza się 1/12 urlopu wypoczynkowego, jaki przysługiwałby danemu pracownikowi za rok pracy. Mniej niż 10 lat stażu pracy uprawnia do 20 dni urlopu w roku kalendarzowym, a co najmniej 10-letni staż pracy do 26 dni urlopu. Do stażu pracy liczy się także lata nauki. Kończąc studia, do stażu urlopowego zalicza się aż 8 lat. W takim wypadku po przepracowaniu 2 lat należy się już 26-dniowy urlop wypoczynkowy.

Przykład Umowa na okres próbny została zawarta od 2 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku. Jest to pierwsza praca danego pracownika. Urlop nalicza się za każdy miesiąc po 1/12 z 20 dni, które przysługiwałyby mu za cały rok kalendarzowy. 3/12 x 20 = 5 dni Pracownik może skorzystać z 5 dni wolnego. Podpisując umowę z pracodawcą, mogą wspólnie ustalić, że zostanie ona przedłużona o wykorzystane dni urlopowe.

Przykład Umowa na okres próbny trwa od 20 stycznia 2025 roku do 20 lutego 2025 roku. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? Staż pracy uprawnia go do 26 dni urlopu w roku. Z tej umowy będzie mógł skorzystać (2/12 x 26 = 4,33) z 5 dni wolnego. Liczy się urlop za styczeń i za luty, chyba że w styczniu pracował dla innego pracodawcy i tamten pracodawca przyznał mu urlop za styczeń.