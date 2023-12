Wniosek o pracę zdalną w ciąży składa się na podstawie art. 6719 § 6 KP. Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej kobiecie w ciąży? Przedstawiamy wzór wniosku o pracę zdalną dla pracownicy w ciąży składany w trybie uprzywilejowanym.

Praca zdalna w ciąży – porozumienie z pracodawcą

Praca zdalna jest niewątpliwie wielkim udogodnieniem dla kobiet w ciąży, szczególnie w ostatnim trymestrze. Może stanowić również rozwiązanie dla pracownic w ciąży, które przy normalnym toku pracy ze względu na problemy zdrowotne, musiałyby iść na zwolnienie lekarskie. Aby temu zapobiec albo przedłużyć obecność kobiety ciężarnej w pracy, pracodawcy mogą sami proponować pracownicom pracę z domu (szczególnie jeśli jest to praca biurowa). Zgodnie bowiem ze zwykłym trybem przechodzenia na pracę zdalną zawsze w ciągu zatrudnienia strony stosunku pracy mogą się w tej kwestii ze sobą porozumieć.

Ważne Jakie prawa kobieta w ciąży ma w pracy? Przeczytaj artykuł: Prawa kobiet w pracy w okresie ciąży i macierzyństwa

Praca zdalna okazjonalna także dla kobiety w ciąży

Warto również wspomnieć w tym miejscu o pracy zdalnej okazjonalnej, z której kobieta w ciąży również może korzystać. W skrócie to 24 dni pracy zdalnej w roku kalendarzowym. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Wniosek o pracę zdalną okazjonalną – wzór

Praca zdalna dla kobiet w ciąży – art. 6719 § 6 KP

Dodatkowo, kobieta ciężarna jest w Kodeksie pracy traktowana w sposób uprzywilejowany. Należy również do grupy pracowników, którzy mogą wnioskować o pracę zdalną na podstawie art. 6719 § 6 KP. W trakcie zatrudnienia strony stosunku pracy mogą porozumieć się co do wykonywania pracy w formie zdalnej (tzw. home office lub praca z domu). Uprzywilejowana pozycja kobiety w ciąży polega na tym, że pracodawca jest obowiązany uwzględnić jej wniosek o pracę zdalną złożony na podstawie wspomnianego przepisu Kodeksu pracy. Warto podkreślić, że w ramach tego przepisu można ubiegać się o pracę zdalną całkowitą, a także o pracę zdalną hybrydową.

Wniosek o pracę zdalną w ciąży – wzór do pobrania

Przedstawiamy wzór wniosku o pracę zdalną całkowitą dla pracownicy w ciąży.

Wniosek o całkowitą pracę zdalną w ciąży - wzór Infor Infor.pl

Pobierz: doc, pdf

2. Drugi wzór zawiera wniosek o pracę zdalną hybrydową dla kobiety w ciąży.

Wniosek o pracę zdalną hybrydową w ciąży - wzór Infor Infor.pl

Pobierz: doc, pdf

Praca zdalna kobiety w ciąży – czy pracodawca może odmówić?

Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej kobiecie w ciąży? Skoro wniosek o pracę zdalną składany jest przez kobietę ciężarną w trybie uprzywilejowanym, to czy nie powinien być obowiązkowo przyjęty przez pracodawcę? Zasadą jest akceptacja wniosku, mimo wszystko Kodeks pracy przewiduje dwie sytuacje, kiedy pracodawca może odmówić pracy zdalnej.

Kodeks pracy w art. 6719 § 6 wymienia dwie okoliczności, które usprawiedliwiają odrzucenie wniosku o pracę zdalną dla kobiety w ciąży przez pracodawcę. Dotyczą przypadku, kiedy:

praca zdalna pracownicy w ciąży jest niemożliwa ze względu na organizację pracy w firmie praca zdalna pracownicy w ciąży jest niemożliwa ze względu na rodzaj wykonywanej przez nią pracy.

O ile drugi punkt jest w miarę klarowny, o tyle pierwszy może budzić wiele wątpliwości. Pracownica ciężarna raczej nie zawnioskuje o pracę zdalną, jeśli charakter jej pracy nie pozwala na wykonywanie jej z domu. Oczywiste jest, że pracodawca odmówi pracy zdalnej kobiecie będącej ekspedientką w sklepie spożywczym.

Czy pracodawca może zgodzić się na pracę zdalną kobiety, która kilka razy w tygodniu w ramach swojej pracy musi korzystać ze sprzętu, który znajduje się w zakładzie pracy? Wydaje się, że jest to do pogodzenia, o ile pracownica będąca w ciąży złoży wniosek o pracę zdalną hybrydową. Wówczas podczas dni pracy stacjonarnej będzie korzystała ze sprzętu firmowego, a w pozostałe dni wykona prace niewymagające jej stawiennictwa w firmie.

Odmowa pracy zdalnej kobiety w ciąży – obowiązek podania przyczyny

Jeśli pracodawca otrzymał wniosek złożony na podstawie art. 6719 § 6 KP i decyduje o odrzuceniu prośby o pracę zdalną, ma obowiązek podania pracownicy ciężarnej przyczyny odmowy. Przepisy dopuszczają wersję papierową lub elektroniczną. Pracodawca na poinformowanie o powodzie odrzucenia wniosku ma tylko 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Zaleca się ostrożność i odrzucanie tylko tych wniosków, które są rzeczywiście niemożliwe do przyjęcia ze względu na przyczyny podane w kodeksie. Brak akceptacji prośby o pracę zdalną musi być również dobrze uargumentowany. W przeciwnym razie można narazić się na zarzut naruszenia przepisów prawa pracy.