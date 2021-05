Praca zdalna jako polecenie pracodawcy

Praca zdalna a polecenie pracodawcy - przepisy nowego Kodeksu pracy przyznają pracodawcy możliwość wysłania pracownika na pracę zdalną. Kiedy?

Praca zdalna - nowy Kodeks pracy

Trwają prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy mają za zadanie wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej. Praca zdalna zastępuje kodeksową telepracę - uchyla się rozdział poświęcony telepracy. Aktualnym przepisom o telepracy brakuje elastyczności w świadczeniu pracy z domu, a przepisom covidowym trwałości. Rozwiązanie zawarte w Kodeksie pracy będzie elastyczne i stałe.

Pierwszym celem nowelizacji jest systemowe umożliwienie korzystania ze zdalnej formy wykonywania pracy w sposób elastyczny. Drugim celem jest stworzenie przepisów zapewniających bezpieczeństwo i ochronę pracownika zdalnego.

Definicja pracy zdalnej:

"Praca zdalna będzie to praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

Gwarantowana przepisami KP praca zdalna będzie mogła być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy albo w uzgodnionym zakresie pracownik będzie pracował również w zakładzie pracy. Nie będzie jednak musiało się to odbywać w sztywno określonych dniach, jak na telepracy.

Jak ustalić pracę zdalną?

Zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będzie mogła być ustalona na dwa sposoby - już w momencie zawierania umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Home office w czasie zatrudnienia zmienia się poprzez zmianę miejsca wykonywania pracy. Nie będzie wówczas konieczna pisemna zmiana umowy. Ponadto, praca zdalna będzie mogła być udzielona na wniosek pracownika (12 dni w roku) i na polecenie pracodawcy. Kiedy pracodawca może polecić pracę z domu?

Praca zdalna na polecenie pracodawcy

Co do zasady pracownik porozumiewa się z pracodawcą w kwestii pracy zdalnej. Przepisy projektu zmian w KP dopuszczają jednak możliwość wysłania pracownika na pracę zdalną przez pracodawcę w sposób jednostronny. Kiedy może dojść do takiego zdarzenia? Projektodawca zastrzegł, że do takiej sytuacji może dojść tylko w szczególnych przypadkach (art. 6719 § 3):

w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe.

Pracodawca musi jednak pamiętać o obowiązku uzyskania od pracownika oświadczenia o odpowiednich warunkach do pracy zdalnej. Pracownik składa więc wcześniej w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, potwierdzające posiadanie warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

Oświadczenie pracownika o warunkach pracy zdalnej

Pobierz wzór Oświadczenia pracownika pobieranego przy poleceniu pracy zdalnej, odnoszące się do przestrzegania przepisów bhp. Ważne, aby taki dokument posiadał własnoręczny podpis pracownika.

Praca zdalna - cofnięcie polecenia

Znowelizowany KP przewiduje możliwość cofnięcia wydanego polecenia pracy zdalnej.

Polecenie pracy zdalnej - obowiązki pracodawcy

Polecenie pracy zdalnej pociąga za sobą obowiązki w postaci dostarczenia pracownikowi wszelkich materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca powinien również pokryć koszty wykonywania pracy zdalnej, takie jak koszty zainstalowania, eksploatacji i bieżącej konserwacji sprzętu służącego do wykonywania pracy oraz koszty energii elektrycznej i koszty dostępu sieci. Pracodawca zapewnia także odpowiednią pomoc techniczną i szkolenie z obsługi przeznaczonych do pracy narzędzi.

