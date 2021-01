Oświadczenie o braku warunków do pracy zdalnej - wzór

Polecenie pracy zdalnej

Pracodawca, który wydaje polecenie pracownikowi o świadczeniu pracy zdalnej obowiązany jest stworzyć regulamin pracy zdalnej, w którym powinny być zawarte najważniejsze informacje w odniesieniu do wykonywania pracy poza miejscem pracy. Zasady i warunki wykonywania pracy zdalnej powinny być jasno i jednoznacznie określone przez zlecającego. Spełnienie warunków wymaganych regulaminem do wykonywania pracy zdalnej oraz znajomość regulaminu winne być potwierdzone przez podpisanie stosownego oświadczenia o spełnianiu tych warunków przez pracownika.

Polecamy: Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami





Wzór oświadczenia:

Oświadczenie pracownika

Wyrażam zgodę na wykonywanie pracy zdalnej w dniach od ………….….. do ……………..

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem pracy zdalnej obowiązującym w …………………………………………….. i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Jednocześnie oświadczam, że znane są mi zasady ochrony danych osobowych oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania pracy zdalnej.

………………… ……………………………………………

data czytelny podpis pracownika/

jednostka organizacyjna, stanowisko

Zgoda pracownika na pracę zdalną - wzór POBIERZ WZÓR >>> Autor: Agnieszka Beczkalska

Przy czym należy pamiętać o tym, że pracodawca jest obowiązany do wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej przez konkretnego pracownika. Najlepiej zrobić to w formie pisemnej – list lub mail.

Wzór oświadczenia o braku warunków do pracy zdalnej

Natomiast Oświadczenie o braku warunków do wykonywania pracy zdalnej składa pracownik, który takich warunków nie jest w stanie spełnić. Oświadczenie to kierowane jest do pracodawcy. Wówczas taki pracownik nie może wykonywać pracy zdalnej, o ile nie dostosuje warunków do określonych w Regulaminie, lub jeśli pracodawca tego nie zrobi. Sytuacje, z którymi można spotkać się na co dzień, kiedy świadczenie pracy zdalnej jest niemożliwe to ograniczenia zawodowe, np. hydraulik nie ma możliwości świadczyć pracy zdalnie, ale też dotyczy to osoby, która pracuje na komputerze i braki mogą dotyczyć chociażby prędkości internetu, braku odpowiedniego pomieszczenia i warunków lokalowych i rodzinnych do wykonywania takiej pracy. Wówczas pracownik składa w/w oświadczenie, a pracodawca nie może zmusić pracownika do wykonywania pracy zdalnej w takim przypadku.

Oświadczenie pracownika

W związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej w dniach od ………….….. do ……………..

oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem pracy zdalnej obowiązującym w …………………………………………….. .

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem w stanie zapewnić warunków wykonywania pracy zdalnej zgodnych z Regulaminem pracy.

………………… ……………………………………………

data czytelny podpis pracownika/

jednostka organizacyjna, stanowisko