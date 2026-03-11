REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu

Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 08:06
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu
Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa w domu, pracy i miejscach publicznych to kwestia priorytetowa, co do czego zgadzają się przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. O tym, w jaki sposób budować środowisko bezpieczne i wspierające poczucie sprawczości w sektorze handlu – jak realizować politykę równości, w tym płac mówiono na tegorocznej 12. edycji międzynarodowej inicjatywy Ring the Bell for Gender Equality, która odbyła się pod hasłem „Rights. Justice. Action. For ALL women and girls”. Koncentrowała się na trzech filarach realnej zmiany: prawach kobiet, sprawiedliwości systemowej oraz praktycznych działaniach podejmowanych przez instytucje i firmy.

rozwiń >

Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu. Głos Lidl Polska w debacie Ring the Bell for Gender Equality

Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa w domu, pracy i miejscach publicznych to kwestia priorytetowa, co do czego zgadzają się przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. O tym, w jaki sposób budować środowisko bezpieczne i wspierające poczucie sprawczości w sektorze handlu – jednym z największych pracodawców kobiet w naszym kraju, mówiła Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska. To czwarty rok z rzędu, kiedy sieć aktywnie włącza się w inicjatywę Ring the Bell for Gender Equality, mającą na celu promocję równości płci.

REKLAMA

REKLAMA

Kwestia bezpieczeństwa i równości pozostaje jednym z kluczowych elementów dyskusji o warunkach pracy kobiet

Kwestia bezpieczeństwa i równości pozostaje jednym z kluczowych elementów dyskusji o warunkach pracy kobiet. Zgodnie z raportem Gender Gap z 2025 roku, Polska zajmuje 45. miejsce na świecie pod względem równości płci, z wynikiem 75% zamkniętej luki, co plasuje ją w środku europejskiego rankingu. To wynik, który pokazuje, że wciąż potrzebne są działania wspierające kobiety w rozwoju zawodowym oraz promujące tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

6 marca, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, po raz dwunasty zabrzmiał dzwon na rzecz równości płci

6 marca, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, po raz dwunasty zabrzmiał dzwon na rzecz równości płci. Jednym z głównych punktów spotkania był panel dyskusyjny zatytułowany „Kobieta bezpieczna w domu, pracy i na ulicy. Gdzie potrzebujemy zmiany prawa, polityk firm, a gdzie norm kulturowych?”. W rozmowie wzięli udział Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska, Anita Kucharska-Dziedzic, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Arkadiusz Myrcha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Agnieszka Lechman-Filipiak, Partnerka w kancelarii DLA Piper oraz Barbara Stępień, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych, L’Oreal Poland and Baltic HUB.

Bezpieczeństwo i równość fundamentem kultury organizacyjnej

Sektor handlu pozostaje jednym z największych pracodawców kobiet w usługach, ale też jednym z miejsc najczęstszego kontaktu z klientami. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa nie jest tylko kwestią monitoringu, ale przede wszystkim kultury organizacyjnej, w której podkreśla się znaczenie uprzejmości i szacunku, ale również konieczności zastosowania konkretnych procedur w przypadku niestosownych zachowań klientów.

REKLAMA

- Budowanie bezpiecznego i równego środowiska pracy w handlu jest dziś elementem odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, dowodem jego dojrzałości. To kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, która daje poczucie bezpieczeństwa i sprawczości, wspiera stawianie granic, które obronią w sytuacjach trudnych, w momentach nieuzasadnionej krytyki, czy tematów naruszających godność człowieka - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska. - Każdy pracownik w naszej firmie ma dostęp do bezpłatnej porady psychologicznej, prawnej i finansowej. Działania edukacyjne są naszym fundamentem, który pozwala działać w sposób równościowy - dodaje.

Przykład

W Lidlu działania na rzecz równości mają wymiar systemowy. W roku obrotowym 20243 kobiety zajmowały 57,3% stanowisk kierowniczych na wszystkich poziomach organizacji, a firma stosuje zasadę równego wynagrodzenia za tę samą pracę, niezależnie od płci. Lidl Polska jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności i prowadzi szkolenia z zakresu różnorodności i włączania dla pracowników na wszystkich szczeblach.

Ważnym elementem kultury organizacyjnej są także rozwiązania wspierające pracowników w organizacji życia prywatnego i rodzinnego, takie jak Program Wsparcia Rodzicielstwa, elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy wyprawki dla dzieci

W firmie działa także inicjatywa „Kobieca Strona Lidla”, która ma na celu wspieranie różnorodności w miejscu pracy. Lidl to w większości kobiety - stanowią one blisko 80% zespołu. Projekt koncentruje się m.in. na wsparciu kobiet wracających do pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, tematach opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz przełamywaniu stereotypów wpływających na życie zawodowe kobiet. Jego celem jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i realnego wsparcia w miejscu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Lidl Polska: konkretne działania na rzecz równości

W tym roku, w ramach wydarzenia Ring the Bell for Gender Equality, szczególna uwaga została poświęcona Women`s Empowerment Principles (WEPs). To zbiór siedmiu zasad stworzonych przez UN Women i UN Global Compact, które wyznaczają firmom kierunki działań na rzecz równości płci, wzmacniania pozycji kobiet w miejscu pracy, na rynku i w społeczności. WEPs pomagają przedsiębiorstwom integrować zasady równości z ich strategiami biznesowymi.

Ważne

Lidl, jako sygnatariusz Women’s Empowerment Principles, zobowiązał się do promowania tych standardów zarówno w strukturach własnych, jak i w relacjach z partnerami biznesowymi. Wdraża je w konkretnych łańcuchach dostaw, kładąc szczególny nacisk na surowce wysokiego ryzyka, takie jak kakao.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez sieć jest także Lidl Fair Pay. Inicjatywa ta wyróżnia przedsiębiorstwa, które w praktyce potwierdzają zasadę równej płacy za tę samą pracę. Konkurs, prowadzony od 2019 roku promuje najwyższe standardy w zakresie przejrzystości i sprawiedliwości wynagrodzeń. Już od siedmiu lat do konkursu mogą zgłaszać się polskie firmy zatrudniające do 1,5 tys. osób, których aspiracją jest zapewnienie inkluzywnej kultury pracy i starające się, aby polityka wynagrodzeniowa między kobietami, a mężczyznami była wyrównana.

– Lidl Fair Pay to więcej niż konkurs – to nasza odpowiedź na realne potrzeby rynku pracy. Coraz więcej firm rozumie, że równość płac to nie obowiązek, lecz inwestycja w przyszłość i motywację pracowników. Chcemy dawać przykład, ale też zachęcać innych pracodawców do odwagi oraz konsekwencji w tworzeniu środowiska pracy opartego na zaufaniu i sprawiedliwości. Kwestia równości jest fundamentem innowacyjnych, odpornych organizacji – dodaje Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska.

12. edycja Ring the Bell for Gender Equality

Tegoroczna, 12. edycja międzynarodowej inicjatywy Ring the Bell for Gender Equality, organizowanej przez United Nations Global Compact, International Finance Corporation, Sustainable Stock Exchanges Initiative oraz World Federation of Exchange, odbyła się pod hasłem „Rights. Justice. Action. For ALL women and girls”. Koncentrowała się na trzech filarach realnej zmiany: prawach kobiet, sprawiedliwości systemowej oraz praktycznych działaniach podejmowanych przez instytucje i firmy. W Polsce gospodarzem wydarzenia było UN Global Compact Network Poland, a miejscem uroczystości Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ważną częścią wydarzenia były wystąpienia przedstawicielek i przedstawicieli rządu oraz parlamentu. Głos zabrali m.in.: Dorota Niedziela (Wicemarszałkini Sejmu), Magdalena Biejat (Wicemarszałkini Senatu), Marta Cienkowska (Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski), Katarzyna Kotula (Ministra Równości w KPRM), Karolina Zioło-Pużuk (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (Pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy), Anita Sowińska (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska), Krzysztof Kwiatkowski (Senator RP), Jakub Jaworowski (Członek zarządu BGK, były Minister Aktywów Państwowych).

POLECAMY: Kodeks pracy 2026

Źródło: Lidl Polska

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej
Autopromocja

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej

Sprawdź

Powiązane
Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie
Bezpieczny Senior – Świadomy Senior. Również w 2026 r. seniorzy otrzymają wsparcie
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.
ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Renta wdowia – kryteria przyznania i limit wysokości świadczenia. Co się zmieni?
11 mar 2026

Renta wdowia jest świadczeniem umożliwiającym łączenie własnej emerytury lub renty z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Świadczenie to podlega waloryzacji, a jego maksymalna kwota jest ograniczona limitem.
Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu
11 mar 2026

Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa w domu, pracy i miejscach publicznych to kwestia priorytetowa, co do czego zgadzają się przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. O tym, w jaki sposób budować środowisko bezpieczne i wspierające poczucie sprawczości w sektorze handlu – jak realizować politykę równości, w tym płac mówiono na tegorocznej 12. edycji międzynarodowej inicjatywy Ring the Bell for Gender Equality, która odbyła się pod hasłem „Rights. Justice. Action. For ALL women and girls”. Koncentrowała się na trzech filarach realnej zmiany: prawach kobiet, sprawiedliwości systemowej oraz praktycznych działaniach podejmowanych przez instytucje i firmy.
Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
10 mar 2026

ZUS podał nowe kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń, które obowiązują od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Ile pieniędzy z emerytury i renty komornik musi zostawić świadczeniobiorcy?
Kobiety w bankach: aż 70% na najniższym szczeblu i tylko 4% w zarządzie. Tymczasem posiadają kluczowe cechy przywódcze
10 mar 2026

Kobiety w bankach spotykane są bardzo licznie, ale na najniższych stanowiskach - stanowią tu aż 70% zatrudnionych. Natomiast w zarządzie pań jest już tylko 4%. To niewykorzystany potencjał, ponieważ kobiety posiadają kluczowe cechy przywódcze nowoczesnych organizacji.

REKLAMA

ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.
10 mar 2026

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych od lat tkwi ciężar tysięcy zaległych zobowiązań składkowych, których korzenie sięgają czasów sprzed fundamentalnej reformy z 1999 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie podejmuje próby ich dochodzenia, ale efekty są symboliczne, a ponoszone koszty administracyjne – ogromne i wciąż niewspółmierne do zysków. Teraz rząd przygotowuje rozwiązanie, które raz na zawsze "skasuje" ten dawny bagaż, pozwalając instytucji skupić się na tym, co jest realne do ściągnięcia. Bezskuteczna gonitwa za zobowiązaniami sprzed ćwierci wieku - być może niebawem się zakończy. Chodzi o projekt ustawy, który automatycznie umorzy stare należności – bez konieczności wypełniania kolejnych wniosków, toczenia długotrwałych sporów czy uciążliwych postępowań.
"Dziękuję" to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników?
10 mar 2026

Dziś samo „dziękuję” to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników, aby czuli się dostrzegani? Dla wielu osób najważniejsze nie jest to, czy usłyszą „dobra robota", ale czy przełożony naprawdę rozumie, co musieli zrobić, by ten efekt osiągnąć.
Czas pracy kierowcy 2026. Nadchodzi rewolucja - od lipca wpłynie na koszty zatrudnienia
09 mar 2026

Czas pracy kierowcy w 2026 roku - ile kierowca może jechać bez przerwy, jaki jest limit dobowy i tygodniowy? Nadchodzi rewolucja w czasie pracy od lipca. Jak wpłynie na koszty zatrudnienia w transporcie?
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
09 mar 2026

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.

REKLAMA

Dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
09 mar 2026

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?
Więcej pracy, krótsze przerwy - te przepisy już u nas obowiązują, a wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie
10 mar 2026

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy wybranej grupy kierowców. Mogą prowadzić dłużej, odpoczywać krócej, a przerwy robić rzadziej. Powód? Konflikt na Bliskim Wschodzie i zagrożenie dla dostaw paliw w Polsce. Wyjaśniamy, kogo dotyczą zmiany i jak długo będą obowiązywać.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA