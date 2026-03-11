Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa w domu, pracy i miejscach publicznych to kwestia priorytetowa, co do czego zgadzają się przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. O tym, w jaki sposób budować środowisko bezpieczne i wspierające poczucie sprawczości w sektorze handlu – jak realizować politykę równości, w tym płac mówiono na tegorocznej 12. edycji międzynarodowej inicjatywy Ring the Bell for Gender Equality, która odbyła się pod hasłem „Rights. Justice. Action. For ALL women and girls”. Koncentrowała się na trzech filarach realnej zmiany: prawach kobiet, sprawiedliwości systemowej oraz praktycznych działaniach podejmowanych przez instytucje i firmy.

rozwiń >

Bezpieczeństwo i równość kobiet w handlu. Głos Lidl Polska w debacie Ring the Bell for Gender Equality

Zapewnienie kobietom bezpieczeństwa w domu, pracy i miejscach publicznych to kwestia priorytetowa, co do czego zgadzają się przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych oraz biznesu. O tym, w jaki sposób budować środowisko bezpieczne i wspierające poczucie sprawczości w sektorze handlu – jednym z największych pracodawców kobiet w naszym kraju, mówiła Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska. To czwarty rok z rzędu, kiedy sieć aktywnie włącza się w inicjatywę Ring the Bell for Gender Equality, mającą na celu promocję równości płci.

REKLAMA

REKLAMA

Kwestia bezpieczeństwa i równości pozostaje jednym z kluczowych elementów dyskusji o warunkach pracy kobiet

Kwestia bezpieczeństwa i równości pozostaje jednym z kluczowych elementów dyskusji o warunkach pracy kobiet. Zgodnie z raportem Gender Gap z 2025 roku, Polska zajmuje 45. miejsce na świecie pod względem równości płci, z wynikiem 75% zamkniętej luki, co plasuje ją w środku europejskiego rankingu. To wynik, który pokazuje, że wciąż potrzebne są działania wspierające kobiety w rozwoju zawodowym oraz promujące tworzenie bezpiecznego środowiska pracy.

6 marca, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, po raz dwunasty zabrzmiał dzwon na rzecz równości płci

6 marca, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, po raz dwunasty zabrzmiał dzwon na rzecz równości płci. Jednym z głównych punktów spotkania był panel dyskusyjny zatytułowany „Kobieta bezpieczna w domu, pracy i na ulicy. Gdzie potrzebujemy zmiany prawa, polityk firm, a gdzie norm kulturowych?”. W rozmowie wzięli udział Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska, Anita Kucharska-Dziedzic, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Arkadiusz Myrcha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Agnieszka Lechman-Filipiak, Partnerka w kancelarii DLA Piper oraz Barbara Stępień, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych, L’Oreal Poland and Baltic HUB.

Bezpieczeństwo i równość fundamentem kultury organizacyjnej

Sektor handlu pozostaje jednym z największych pracodawców kobiet w usługach, ale też jednym z miejsc najczęstszego kontaktu z klientami. Dlatego zapewnienie bezpieczeństwa nie jest tylko kwestią monitoringu, ale przede wszystkim kultury organizacyjnej, w której podkreśla się znaczenie uprzejmości i szacunku, ale również konieczności zastosowania konkretnych procedur w przypadku niestosownych zachowań klientów.

REKLAMA

- Budowanie bezpiecznego i równego środowiska pracy w handlu jest dziś elementem odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, dowodem jego dojrzałości. To kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, która daje poczucie bezpieczeństwa i sprawczości, wspiera stawianie granic, które obronią w sytuacjach trudnych, w momentach nieuzasadnionej krytyki, czy tematów naruszających godność człowieka - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska. - Każdy pracownik w naszej firmie ma dostęp do bezpłatnej porady psychologicznej, prawnej i finansowej. Działania edukacyjne są naszym fundamentem, który pozwala działać w sposób równościowy - dodaje.

Przykład W Lidlu działania na rzecz równości mają wymiar systemowy. W roku obrotowym 20243 kobiety zajmowały 57,3% stanowisk kierowniczych na wszystkich poziomach organizacji, a firma stosuje zasadę równego wynagrodzenia za tę samą pracę, niezależnie od płci. Lidl Polska jest również sygnatariuszem Karty Różnorodności i prowadzi szkolenia z zakresu różnorodności i włączania dla pracowników na wszystkich szczeblach.

Ważnym elementem kultury organizacyjnej są także rozwiązania wspierające pracowników w organizacji życia prywatnego i rodzinnego, takie jak Program Wsparcia Rodzicielstwa, elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej czy wyprawki dla dzieci

W firmie działa także inicjatywa „Kobieca Strona Lidla”, która ma na celu wspieranie różnorodności w miejscu pracy. Lidl to w większości kobiety - stanowią one blisko 80% zespołu. Projekt koncentruje się m.in. na wsparciu kobiet wracających do pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, tematach opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz przełamywaniu stereotypów wpływających na życie zawodowe kobiet. Jego celem jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i realnego wsparcia w miejscu pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Lidl Polska: konkretne działania na rzecz równości

W tym roku, w ramach wydarzenia Ring the Bell for Gender Equality, szczególna uwaga została poświęcona Women`s Empowerment Principles (WEPs). To zbiór siedmiu zasad stworzonych przez UN Women i UN Global Compact, które wyznaczają firmom kierunki działań na rzecz równości płci, wzmacniania pozycji kobiet w miejscu pracy, na rynku i w społeczności. WEPs pomagają przedsiębiorstwom integrować zasady równości z ich strategiami biznesowymi.

Ważne Lidl, jako sygnatariusz Women’s Empowerment Principles, zobowiązał się do promowania tych standardów zarówno w strukturach własnych, jak i w relacjach z partnerami biznesowymi. Wdraża je w konkretnych łańcuchach dostaw, kładąc szczególny nacisk na surowce wysokiego ryzyka, takie jak kakao.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez sieć jest także Lidl Fair Pay. Inicjatywa ta wyróżnia przedsiębiorstwa, które w praktyce potwierdzają zasadę równej płacy za tę samą pracę. Konkurs, prowadzony od 2019 roku promuje najwyższe standardy w zakresie przejrzystości i sprawiedliwości wynagrodzeń. Już od siedmiu lat do konkursu mogą zgłaszać się polskie firmy zatrudniające do 1,5 tys. osób, których aspiracją jest zapewnienie inkluzywnej kultury pracy i starające się, aby polityka wynagrodzeniowa między kobietami, a mężczyznami była wyrównana.

– Lidl Fair Pay to więcej niż konkurs – to nasza odpowiedź na realne potrzeby rynku pracy. Coraz więcej firm rozumie, że równość płac to nie obowiązek, lecz inwestycja w przyszłość i motywację pracowników. Chcemy dawać przykład, ale też zachęcać innych pracodawców do odwagi oraz konsekwencji w tworzeniu środowiska pracy opartego na zaufaniu i sprawiedliwości. Kwestia równości jest fundamentem innowacyjnych, odpornych organizacji – dodaje Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska.

12. edycja Ring the Bell for Gender Equality

Tegoroczna, 12. edycja międzynarodowej inicjatywy Ring the Bell for Gender Equality, organizowanej przez United Nations Global Compact, International Finance Corporation, Sustainable Stock Exchanges Initiative oraz World Federation of Exchange, odbyła się pod hasłem „Rights. Justice. Action. For ALL women and girls”. Koncentrowała się na trzech filarach realnej zmiany: prawach kobiet, sprawiedliwości systemowej oraz praktycznych działaniach podejmowanych przez instytucje i firmy. W Polsce gospodarzem wydarzenia było UN Global Compact Network Poland, a miejscem uroczystości Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ważną częścią wydarzenia były wystąpienia przedstawicielek i przedstawicieli rządu oraz parlamentu. Głos zabrali m.in.: Dorota Niedziela (Wicemarszałkini Sejmu), Magdalena Biejat (Wicemarszałkini Senatu), Marta Cienkowska (Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Polski), Katarzyna Kotula (Ministra Równości w KPRM), Karolina Zioło-Pużuk (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (Pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy), Anita Sowińska (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska), Krzysztof Kwiatkowski (Senator RP), Jakub Jaworowski (Członek zarządu BGK, były Minister Aktywów Państwowych).

Źródło: Lidl Polska