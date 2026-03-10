REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » Opłacanie składek » ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.

ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 marca 2026, 11:18
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych od lat tkwi ciężar tysięcy zaległych zobowiązań składkowych, których korzenie sięgają czasów sprzed fundamentalnej reformy z 1999 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie podejmuje próby ich dochodzenia, ale efekty są symboliczne, a ponoszone koszty administracyjne – ogromne i wciąż niewspółmierne do zysków. Teraz rząd przygotowuje rozwiązanie, które raz na zawsze "skasuje" ten dawny bagaż, pozwalając instytucji skupić się na tym, co jest realne do ściągnięcia. Bezskuteczna gonitwa za zobowiązaniami sprzed ćwierci wieku - być może niebawem się zakończy. Chodzi o projekt ustawy, który automatycznie umorzy stare należności – bez konieczności wypełniania kolejnych wniosków, toczenia długotrwałych sporów czy uciążliwych postępowań.

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych od lat tkwi ciężar tysięcy zaległych zobowiązań składkowych, których korzenie sięgają czasów sprzed fundamentalnej reformy z 1999 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie podejmuje próby dochodzenia zaległych należności, ale efekty są symboliczne, a ponoszone koszty administracyjne – ogromne i wciąż niewspółmierne do zysków. Teraz rząd przygotowuje rozwiązanie, które raz na zawsze "skasuje" ten dawny bagaż długów wobec ZUS, pozwalając instytucji skupić się na tym, co jest realne do ściągnięcia. Bezskuteczna gonitwa za zobowiązaniami sprzed ćwierci wieku - być może niebawem się zakończy. Chodzi o projekt ustawy, który automatycznie umorzy stare należności – bez konieczności wypełniania kolejnych wniosków, toczenia długotrwałych sporów czy uciążliwych postępowań. Czy to sprawiedliwie? Jedni będą mieli umorzone długi ot tak - a drudzy nie - takie pierwsze głosy da się usłyszeć po ogłoszeniu projektu ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed 1.1.1999 r. (numer z wykazu: UDER108, dalej jako: projekt) .

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.

Projekt ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez ZUS, powstałych przed 1. stycznia 1999 roku, ma charakter wyraźnie deregulacyjny. Jego głównym założeniem jest definitywne zakończenie dochodzenia "historycznych zobowiązań składkowych" poprzez wprowadzenie mechanizmu, który sprawi, że określona kategoria należności po prostu przestanie istnieć w obrocie prawnym – i to bez angażowania w dodatkowe, często iluzoryczne procedury.

Ważne

Kluczowe jest to, że umorzenie nastąpi z mocy samego prawa, automatycznie. Oznacza to, że nie będzie potrzeby prowadzenia indywidualnych postępowań administracyjnych, składania wniosków czy oczekiwania na decyzje. Regulacja ma zlikwidować problem, przed którym ZUS stoi od lat: egzekwowanie należności od podmiotów, które często zakończyły działalność, nie posiadają majątku lub przeszły liczne przekształcenia organizacyjne, jest dziś praktycznie bezcelowe. Zamiast generować kolejne koszty, państwo postanawia odciąć się od tego źródła strat.

Kolejna niesprawiedliwość z ZUS? Tylko wybrańcy będą mieli umorzone długi, odsetki, koszty, opłaty. Kto i dlaczego? Co dokładnie zostanie umorzone?

Zakres projektowanej zmiany jest kompleksowy i obejmuje (co do zasady) wszystkie nieprzedawnione należności składkowe powstałe przed 1.1.1999 r., pod warunkiem że ich spłata nie została zabezpieczona hipoteką. Do umorzenia mają trafić:

1) umorzenie powstałych na podstawie ustawy z 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. poz. 137, z późn. zm.):

REKLAMA

  • nieprzedawnionych należności ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,
  • dodatkowych składek na ubezpieczenie społeczne pracowników nakładanych przez organy nadzorujące warunki pracy, jeżeli powstały przed 1 stycznia 1999 r.,
  • składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych związanych z urlopami górniczymi i zasiłkami socjalnymi wynikającymi z Układu zbiorowego pracy z 1991 r.,

2) umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powstałych przed 1 stycznia 1999 r. na podstawie innych przepisów, tj.:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • ustawy z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. poz. 145, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1995 r. poz. 333),
  • ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. poz. 250, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz. U. poz. 156, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. poz. 446, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. poz. 457, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 85, z późn. zm.),

3) umorzenie wszystkich należności powiązanych z należnościami głównymi objętymi projektem, w tym:

  • odsetek,
  • dodatkowych opłat i opłat prolongacyjnych,
  • kosztów upomnienia,
  • kosztów i wydatków egzekucyjnych,

4) umorzenie z mocy prawa postępowań egzekucyjnych oraz zabezpieczających, które dotyczą należności objętych umorzeniem, i które nie zostały zakończone przed wejściem ustawy w życie,

5) zobowiązanie ZUS do przekazania właściwym organom egzekucyjnym zawiadomień o należnościach podlegających umorzeniu. Rozwiązanie to pozwoli między innymi zapobiec podejmowaniu czynności egzekucyjnych przez organy egzekucyjne, po umorzeniu zobowiązań, w szczególności dokonywaniu potrąceń, zajęć czy przekazywaniu środków na poczet umorzonych należności,

6) zobowiązanie ZUS do poinformowania syndyka masy upadłości o umorzeniu należności objętych projektowaną regulacją zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym.

Czego ZUS nie umorzy? Kto nie zyska na zmianie? Wyłączenia, które zostają

Projektowane zmiany nie obejmą należności zabezpieczonych hipoteką, które dotyczą 3,8 tys. płatników składek. Tego rodzaju zabezpieczenie, co do zasady, zapewnia realną możliwość zaspokojenia wierzytelności z majątku zobowiązanego o wymiernej wartości ekonomicznej. W przeciwieństwie do pozostałych należności sprzed 1999 r., dochodzenie wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie może prowadzić do faktycznego odzyskania należności głównej. Ponadto obowiązujące przepisy przewidują szczególne rozwiązania w zakresie skutków upływu terminu przedawnienia w odniesieniu do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, które umożliwiają ich dochodzenie z przedmiotu hipoteki również po upływie tego terminu, co uzasadnia pozostawienie tych należności poza zakresem projektowanego umorzenia. Z tego względu należności zabezpieczone hipoteką będą nadal dochodzone w dotychczasowym trybie. W odniesieniu do płatników składek, którzy nadal prowadzą działalność gospodarczą, zastosowanie będą miały przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Na zmianie nie skorzystają też siłą rzeczy osoby, które mają długi względem ZUS po 1 stycznia 1999 r.

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie prac rządowych. Proponuje się wejście w życie projektowanej ustawy pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Podsumowując, jednym z najważniejszych praktycznych skutków projektu jest automatyczne umorzenie toczących się postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, które dotyczą należności objętych nowymi przepisami. Oznacza to, że jeśli wobec danego podmiotu trwa obecnie egzekucja z tytułu zaległości sprzed 1999 roku (i nie jest zabezpieczona hipoteką), postępowanie zostanie zamknięte. ZUS będzie przy tym zobowiązany do poinformowania właściwych organów egzekucyjnych o tym, że dane należności uległy umorzeniu. Dla przedsiębiorców, którzy od lat maglują się z wezwaniami do zapłaty lub postępowaniami komorniczymi dotyczącymi dawnych lat, oznacza to realną ulgę i definitywne zamknięcie sprawy.

To przełom, który nie tylko odciąży ZUS, ale przede wszystkim da przedsiębiorcom pewność, że wreszcie mogą zacząć od nowa – bez wiszącej nad głową groźby egzekucji za coś, co stało się sprzed lat, w zupełnie innym systemie prawnym. Zamknięcie tego rozdziału to krok w stronę nowoczesnego, sprawnego administrowania – zamiast bezskutecznego gonią za cieniem. Jednak z drugiej strony wiele osób może to odczytywać jako brak realizacji zasady sprawiedliwości społecznej i nierówność wobec prawa i w prawie obywateli mających długi w ZUS przed jak i po 1999 r. Czasami bowiem może zdecydować nawet 1 dzień o tym czy dług będzie umorzony czy nie.

POLECAMY: Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktyczne rozliczenia

Źródło: projekt ustawy o umorzeniu należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstałych przed 1.1.1999 r. (numer z wykazu: UDER108) .

Powiązane
Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł.
Nowe, marcowe kontrole z gminy ruszyły. Kara nawet 10 000 zł.
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
ZUS na Wielkanoc wypłaci seniorom świadczenia - nawet 1800 zł dodatkowo
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Kwota wolna od potrąceń z emerytury i renty od marca 2026 r.
10 mar 2026

ZUS podał nowe kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń, które obowiązują od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Ile pieniędzy z emerytury i renty komornik musi zostawić świadczeniobiorcy?
Kobiety w bankach: aż 70% na najniższym szczeblu i tylko 4% w zarządzie. Tymczasem posiadają kluczowe cechy przywódcze
10 mar 2026

Kobiety w bankach spotykane są bardzo licznie, ale na najniższych stanowiskach - stanowią tu aż 70% zatrudnionych. Natomiast w zarządzie pań jest już tylko 4%. To niewykorzystany potencjał, ponieważ kobiety posiadają kluczowe cechy przywódcze nowoczesnych organizacji.
ZUS puści długi w niepamięć: szykuje się rewolucja dla firm i osób fizycznych z długami sprzed 1999 r.
10 mar 2026

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych od lat tkwi ciężar tysięcy zaległych zobowiązań składkowych, których korzenie sięgają czasów sprzed fundamentalnej reformy z 1999 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieustannie podejmuje próby ich dochodzenia, ale efekty są symboliczne, a ponoszone koszty administracyjne – ogromne i wciąż niewspółmierne do zysków. Teraz rząd przygotowuje rozwiązanie, które raz na zawsze "skasuje" ten dawny bagaż, pozwalając instytucji skupić się na tym, co jest realne do ściągnięcia. Bezskuteczna gonitwa za zobowiązaniami sprzed ćwierci wieku - być może niebawem się zakończy. Chodzi o projekt ustawy, który automatycznie umorzy stare należności – bez konieczności wypełniania kolejnych wniosków, toczenia długotrwałych sporów czy uciążliwych postępowań.
"Dziękuję" to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników?
10 mar 2026

Dziś samo „dziękuję” to za mało. Jak naprawdę doceniać pracowników, aby czuli się dostrzegani? Dla wielu osób najważniejsze nie jest to, czy usłyszą „dobra robota", ale czy przełożony naprawdę rozumie, co musieli zrobić, by ten efekt osiągnąć.

REKLAMA

Czas pracy kierowcy 2026. Nadchodzi rewolucja - od lipca wpłynie na koszty zatrudnienia
09 mar 2026

Czas pracy kierowcy w 2026 roku - ile kierowca może jechać bez przerwy, jaki jest limit dobowy i tygodniowy? Nadchodzi rewolucja w czasie pracy od lipca. Jak wpłynie na koszty zatrudnienia w transporcie?
Teraz wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej. ZUS uruchamia nowy system
09 mar 2026

Wiadomość o zadłużeniu w ZUS przyjdzie szybciej - informuje ZUS. Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Oznacza to, że najpierw będzie wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy płatnik nie zareaguje – upomnienie. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów.
Dzień drzemki w pracy. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Power nap, mikrosen i błędy niewyspanego mózgu
09 mar 2026

9 marca to dzień drzemki w pracy. Dziś często traktujemy sen jako luksus lub wręcz przeszkodę w osiąganiu celów. To potężny błąd. Kiedy drzemka pomaga, a kiedy szkodzi? Czym jest power nap i mikrosen? Jakie są błędy niewyspanego mózgu?
Więcej pracy, krótsze przerwy - te przepisy już u nas obowiązują, a wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie
10 mar 2026

Ministerstwo Infrastruktury wprowadza tymczasowe odstępstwa od przepisów o czasie pracy wybranej grupy kierowców. Mogą prowadzić dłużej, odpoczywać krócej, a przerwy robić rzadziej. Powód? Konflikt na Bliskim Wschodzie i zagrożenie dla dostaw paliw w Polsce. Wyjaśniamy, kogo dotyczą zmiany i jak długo będą obowiązywać.

REKLAMA

Czy sztuczna inteligencja naprawdę zabiera nam pracę? Zaskakujące ustalenia
09 mar 2026

Od wielu miesięcy dominująca narracja na brzmi, że sztuczna inteligencja zabierze ludziom wiele miejsc pracy, szczególnie w zawodach umysłowych. Tymczasem, jak wynika z danych, nie ma wystarczająco mocnych i przekonujących dowodów na to, że sztuczna inteligencja wywiera negatywny wpływ na rynek pracy.

Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej
09 mar 2026

Emerytury czerwcowe z lat 2009-2019 zostały już prawie wszystkie przeliczone: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio więcej o 170 zł. Kiedy świadczenie nie wzrośnie?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA