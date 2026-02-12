REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia [RAPORT]

Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia [RAPORT]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 lutego 2026, 12:16
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia
Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W warunkach ograniczonej dynamiki zatrudnienia w wielu działach korporacyjnych, obsługa klienta i operacje należą do nielicznych obszarów, które utrzymują stabilny poziom rekrutacji. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 2025” przygotowanego przez Grafton Recruitment, firmy rozwijają funkcje, które mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną oraz jakość obsługi klienta. Wzrost znaczenia tych ról przekłada się na atrakcyjność wynagrodzeń przy jednoczesnym wzroście wymagań kompetencyjnych.

Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia

Zapotrzebowanie na pracowników w obszarze obsługi klienta i operacji w firmach pozostawało w 2025 roku jednym z najbardziej stabilnych na rynku w przeciwieństwie do wielu innych działów, w których liczba rekrutacji wyraźnie malała. Z danych Grafton Recruitment wynika, że w trzecim kwartale 2025 roku wskaźnik popytu na pracowników w tych działach wyniósł 1,01, co odpowiada rynkowemu benchmarkowi dla wszystkich analizowanych ról. Wynik ten potwierdza, że firmy konsekwentnie zabezpieczają obszary kluczowe dla relacji z klientami oraz realizacji codziennych procesów operacyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

- W 2025 roku zauważyliśmy ponowne ożywienie rekrutacji, szczególnie w firmach międzynarodowych rozwijających zespoły wsparcia klienta, centra operacyjne oraz działy customer experience. Popyt na pracowników wynikał m.in. z potrzeb obsługi wielojęzycznej, rozwoju kanałów omnichannel oraz wdrażania technologii cyfrowych – wyjaśnia Katarzyna Kulik-Kiernoz, Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Zmiana rozłożenia akcentów w polityce zatrudnienia była szczególnie widoczna w działach wspierających, w których skala rekrutacji w ub. roku wyraźnie spadła. Wskaźniki popytu na role w HR (0,63) czy administracji i zakupach (0,75) pozostawały w ub. roku poniżej średniej dla wszystkich ról, a w takich obszarach jak audyt (0,47), podatki (0,57), wsparcie IT (0,54) czy PR (0,54) rekrutacje miały wyłącznie selektywny charakter. Na tym tle obszar obsługi klienta i operacji wyróżnia się jako jeden z tych, w których zapotrzebowanie na kadry pozostawało wysokie. Najwyższy wskaźnik popytu odnotowano w logistyce (1,09) i sprzedaży (1,05).

– Różnice w skali prowadzonych rekrutacji pokazują, że firmy precyzyjnie określają priorytety kadrowe i rozbudowują przede wszystkim te zespoły, które mają bezpośrednie przełożenie na przychody, efektywność operacyjną i utrzymanie relacji z klientami. W wielu z tych obszarów kluczowe pozostają kompetencje człowieka – zwłaszcza tam, gdzie liczy się elastyczność, komunikacja i szybka reakcja – tłumaczy Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Zmiana zapotrzebowania - mniej juniorów, więcej ekspertów

Rosnące zapotrzebowanie na obsługę wielojęzyczną, rozwój zintegrowanych kanałów kontaktu z klientem oraz wdrażanie rozwiązań opartych na AI w procesach customer experience wpływały w 2025 roku na wysoki popyt na role specjalistyczne i kierownicze. Firmy poszukiwały kandydatów, którzy potrafią łączyć kompetencje w obsłudze klienta z umiejętnościami zarządzania zespołami i procesami oraz wykorzystywać narzędzia cyfrowe wspierające te obszary. Na znaczeniu zyskiwały także role związane optymalizacją procesów i obszarem continuous improvement, np. customer success manager czy process improvement specialist. Jednocześnie wyraźnie zmalało zapotrzebowanie na stanowiska juniorskie, takie jak junior order management administrator.

REKLAMA

– Asystenci AI i chatboty nowej generacji obsługują już 40–60% najczęstszych zgłoszeń i zapytań, co pokazuje, jak szybko wdrażane są rozwiązania automatyzujące procesy w obsłudze klienta. Nie pozostaje to bez wpływu na sposób budowania zespołów – maleje popyt na role juniorskie, rośnie natomiast zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów. Umacnia się także rola managerów, którzy potrafią skutecznie prowadzić zespoły w zmiennych warunkach rynkowych. W 2026 roku ten trend się utrzyma – dodaje Katarzyna Kulik-Kiernoz, Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Coraz większe znaczenie zyskuje także elastyczność — rozumiana nie tyle jako gotowość do pracy zmianowej czy hybrydowej, ale przede wszystkim jako umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się procesów, narzędzi i oczekiwań klientów. Firmy zwracają szczególną uwagę na zdolność sprawnego działania w środowisku wielozadaniowym, gotowość do przejmowania nowych obowiązków i otwartość na współpracę.

Wynagrodzenia - ile i za co?

W 2025 roku wynagrodzenia w działach obsługi klienta i operacji pozostały stabilne, z wyraźnymi różnicami w zależności od lokalizacji oraz poziomu stanowiska. Choć Warszawa pozostawała głównym centrum działalności dla wielu międzynarodowych firm, to nie zawsze oferowane były tam najwyższe stawki. W zależności od roli, inne miasta, takie jak Kraków czy Wrocław, również oferowały konkurencyjne wynagrodzenia.

Przykład

Doradcy klienta w Warszawie zarabiali od 7 000 do 8 500 zł brutto, natomiast w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu nieco mniej – od 5 500 zł do 8 000 zł. Na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta wynagrodzenie w stolicy wahało się od 7 000 do 10 000 zł, a w innych miastach od 6 000 zł do 9 000 zł. Kierownik ds. relacji z klientami w Warszawie otrzymywał od 11 000 do 16 000 zł, natomiast w Krakowie od 10 000 do 18 000 zł, a w Poznaniu od 12 000 zł do 18 000 zł.

W przypadku kierowników sprzedaży pensje w Warszawie mieściły się w przedziale 17 000 - 25 000 zł, a w miastach takich jak Poznań czy Trójmiasto w granicach 15 000 - 22 000 zł. Business development manager w stolicy zarabiał od 16 000 do 22 000 zł, a w innych lokalizacjach wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło od 10 000 zł do 20 000 zł.

Na najwyższych stanowiskach, takich jak dyrektor działu sprzedaży, stawki w Warszawie sięgały od 28 000 do 40 000 zł, a w Katowicach i Wrocławiu od 24 000 do 36 000 zł. Regionalni dyrektorzy sprzedaży w stolicy zarabiali od 25 000 do 38 000 zł, a w pozostałych miastach ich wynagrodzenie mieściło się w przedziale 19 000 - 32 000 zł.

Jak wzrosły stawki w 2025 roku?

Analiza średnich podwyżek stawek w działach obsługi klienta i operacji w 2025 roku pokazuje wyraźny wzrost, szczególnie w przypadku stanowisk związanych z bezpośrednią obsługą klienta oraz zespołami sprzedaży. Doradcy klienta odnotowali wzrost wynagrodzeń o 12,6%, a kierownicy zespołów doradców o 10,4%. Również na wyższych stanowiskach menedżerskich stawki zauważalne wzrosły. Kierownik ds. relacji z klientami zarabiał średnio o 9,3% więcej, a kierownik sprzedaży o 8,2 %. W przypadku regionalnych managerów sprzedaży pensje wzrosły o 7,2%, a business development manager otrzymywał wynagrodzenie średnio o 6,1% wyższe. Dyrektorzy działów sprzedaży oraz regionalni dyrektorzy sprzedaży zanotowali bardziej umiarkowane wzrosty na poziomie 4,3% i 4,8%.

– Wzrost stawek na stanowiskach wymagających intensywnego kontaktu z klientami, odzwierciedla rosnącą wartość kompetencji związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji. Firmy widzą, że umiejętność skutecznego prowadzenia dialogu z klientem, zarówno w codziennej obsłudze, jak i w działaniach o charakterze rozwojowym czy sprzedażowym, realnie wpływa na ich wyniki – dodaje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Źródło: Link do raportu. O raporcie: „Raport wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment został opracowany na podstawie danych ogłoszeniowych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród pracowników. Analiza objęła 4 975 256 ogłoszeń o pracę pochodzących z jednego z popularnych serwisów rekrutacyjnych w Polsce. Z tego zbioru wyodrębniono 1 414 836 ofert dotyczących sektora prywatnego. Po procesie deduplikacji, mającym na celu usunięcie powtarzających się rekordów, końcowa liczba unikalnych ogłoszeń wyniosła 637 793. Do badania włączono stanowiska ujęte w siatkach wynagrodzeń Grafton Recruitment.

Powiązane
W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026
W lutym 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają 69 punktów i mniej nie mogą dostać świadczenia wspierającego. Nowe warunki na 2026
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy. Warunki 2026
Siła wyższa 2026 r. W tych sytuacjach pracodawca ma obowiązek zwolnić Cię z pracy. Warunki 2026
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
Dotyczy milionów Polaków: ZUS wydał ważny komunikat dot. nowej funkcji w eZUS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
5 nowych zasad dla pracodawców w 2026 r.: jawność wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji
12 lut 2026

5 nowych zasad obowiązuje pracodawców w 2026 r. Dotyczą jawności wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Jawne wynagrodzenie oznacza pełną informację, a nie tylko stawkę podstawową. Co więcej, informacja o wynagrodzeniu musi być możliwa do udokumentowania, a moment jej przekazania wpływa na legalność procesu. Nowością jest także neutralność ogłoszeń o pracę. Jak ją zachować?
Pracodawca odpowiada za nietrzeźwego pracownika. Jak prewencyjnie kontrolować trzeźwość w pracy?
12 lut 2026

Pracodawca odpowiada za nietrzeźwego pracownika. Konsekwencje mogą być prawne, finansowe i reputacyjne. Jak prewencyjnie kontrolować trzeźwość w pracy? Oto metody formalne i techniczne.
Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia [RAPORT]
12 lut 2026

W warunkach ograniczonej dynamiki zatrudnienia w wielu działach korporacyjnych, obsługa klienta i operacje należą do nielicznych obszarów, które utrzymują stabilny poziom rekrutacji. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 2025” przygotowanego przez Grafton Recruitment, firmy rozwijają funkcje, które mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną oraz jakość obsługi klienta. Wzrost znaczenia tych ról przekłada się na atrakcyjność wynagrodzeń przy jednoczesnym wzroście wymagań kompetencyjnych.
Będzie SODIR 3.0 - PFRON wprowadza zmiany w systemie obsługi dofinansowań i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
12 lut 2026

Będzie nowa wersja SODIR 3.0. PFRON wprowadza zmiany w systemie obsługi dofinansowań i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Aktualny SODIR 2.0 działa już 20 lat. Co znajdzie się nowego w systemie?

REKLAMA

Przewlekły stres powoduje wypalenie zawodowe. Pracownicy narzekają na nadmiar obowiązków, presję czasu oraz odpowiedzialność zawodową
12 lut 2026

Przewlekły stres to codzienność wielu pracowników w Polsce, w skrajnych przypadkach może skutkować wypaleniem zawodowym. Wypalenie zawodowe wpływa na obniżone poczucie własnych osiągnięć oraz utrata wiary we własne umiejętności i sens wykonywanej pracy.
Nowe przepisy dot. wypłaty wynagrodzenia 2026: zmiany w Kodeksie pracy
11 lut 2026

W 2026 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzenia. Zmiana w Kodeksie pracy odnosi się konkretnie do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czyli tzw. ekwiwalentu urlopowego.
KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki, a listonosz kosztuje. Dlaczego lepiej wybrać przelew?
11 lut 2026

KRUS wypłaca emerytury i renty w gotówce do ręki aż jednej trzeciej uprawnionych, tymczasem listonosz kosztuje aż 30 mln zł co roku. KRUS przekonuje seniorów do założenia konta w banku i wypłacie emerytury i renty w formie przelewu. Dlaczego warto to zrobić?
11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego: prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia
11 lut 2026

Dzień 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków deklaruje średni lub zły stan zdrowia. Z czego to wynika i co mogą zrobić z tym pracodawcy? Co ważne, ten dzień możemy też rozpatrywać z perspektywy religijnej - np. opieki nad chorymi. Dzień ten ustanowiony został w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II.

REKLAMA

Rezerwacja wizyty w ZUS - załatwianie spraw w ZUS bez kolejki
11 lut 2026

ZUS przypomina komunikatem z 11 lutego 2026 o możliwości umówienia wizyty w ZUS za wcześniejszą rezerwacją, bez konieczności stania w kolejce w placówce. Opcja ta jest dostępna w większej ilości placówek od stycznia 2026 r.
Tłusty Czwartek: tylko 14% firm nie przyznaje pracownikom tego dnia żadnych benefitów
11 lut 2026

Okazuje się, że większość polskich firm świętuje Tłusty Czwartek. Zwykle pracodawca kupuje pączki dla pracowników. Zaledwie 14% z nich nie przyznaje pracownikom żadnych benefitów związanych z tym świętem.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA