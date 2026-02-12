W warunkach ograniczonej dynamiki zatrudnienia w wielu działach korporacyjnych, obsługa klienta i operacje należą do nielicznych obszarów, które utrzymują stabilny poziom rekrutacji. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 2025” przygotowanego przez Grafton Recruitment, firmy rozwijają funkcje, które mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną oraz jakość obsługi klienta. Wzrost znaczenia tych ról przekłada się na atrakcyjność wynagrodzeń przy jednoczesnym wzroście wymagań kompetencyjnych.

Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia

Zapotrzebowanie na pracowników w obszarze obsługi klienta i operacji w firmach pozostawało w 2025 roku jednym z najbardziej stabilnych na rynku w przeciwieństwie do wielu innych działów, w których liczba rekrutacji wyraźnie malała. Z danych Grafton Recruitment wynika, że w trzecim kwartale 2025 roku wskaźnik popytu na pracowników w tych działach wyniósł 1,01, co odpowiada rynkowemu benchmarkowi dla wszystkich analizowanych ról. Wynik ten potwierdza, że firmy konsekwentnie zabezpieczają obszary kluczowe dla relacji z klientami oraz realizacji codziennych procesów operacyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

- W 2025 roku zauważyliśmy ponowne ożywienie rekrutacji, szczególnie w firmach międzynarodowych rozwijających zespoły wsparcia klienta, centra operacyjne oraz działy customer experience. Popyt na pracowników wynikał m.in. z potrzeb obsługi wielojęzycznej, rozwoju kanałów omnichannel oraz wdrażania technologii cyfrowych – wyjaśnia Katarzyna Kulik-Kiernoz, Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Zmiana rozłożenia akcentów w polityce zatrudnienia była szczególnie widoczna w działach wspierających, w których skala rekrutacji w ub. roku wyraźnie spadła. Wskaźniki popytu na role w HR (0,63) czy administracji i zakupach (0,75) pozostawały w ub. roku poniżej średniej dla wszystkich ról, a w takich obszarach jak audyt (0,47), podatki (0,57), wsparcie IT (0,54) czy PR (0,54) rekrutacje miały wyłącznie selektywny charakter. Na tym tle obszar obsługi klienta i operacji wyróżnia się jako jeden z tych, w których zapotrzebowanie na kadry pozostawało wysokie. Najwyższy wskaźnik popytu odnotowano w logistyce (1,09) i sprzedaży (1,05).

– Różnice w skali prowadzonych rekrutacji pokazują, że firmy precyzyjnie określają priorytety kadrowe i rozbudowują przede wszystkim te zespoły, które mają bezpośrednie przełożenie na przychody, efektywność operacyjną i utrzymanie relacji z klientami. W wielu z tych obszarów kluczowe pozostają kompetencje człowieka – zwłaszcza tam, gdzie liczy się elastyczność, komunikacja i szybka reakcja – tłumaczy Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Zmiana zapotrzebowania - mniej juniorów, więcej ekspertów

Rosnące zapotrzebowanie na obsługę wielojęzyczną, rozwój zintegrowanych kanałów kontaktu z klientem oraz wdrażanie rozwiązań opartych na AI w procesach customer experience wpływały w 2025 roku na wysoki popyt na role specjalistyczne i kierownicze. Firmy poszukiwały kandydatów, którzy potrafią łączyć kompetencje w obsłudze klienta z umiejętnościami zarządzania zespołami i procesami oraz wykorzystywać narzędzia cyfrowe wspierające te obszary. Na znaczeniu zyskiwały także role związane optymalizacją procesów i obszarem continuous improvement, np. customer success manager czy process improvement specialist. Jednocześnie wyraźnie zmalało zapotrzebowanie na stanowiska juniorskie, takie jak junior order management administrator.

REKLAMA

– Asystenci AI i chatboty nowej generacji obsługują już 40–60% najczęstszych zgłoszeń i zapytań, co pokazuje, jak szybko wdrażane są rozwiązania automatyzujące procesy w obsłudze klienta. Nie pozostaje to bez wpływu na sposób budowania zespołów – maleje popyt na role juniorskie, rośnie natomiast zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów. Umacnia się także rola managerów, którzy potrafią skutecznie prowadzić zespoły w zmiennych warunkach rynkowych. W 2026 roku ten trend się utrzyma – dodaje Katarzyna Kulik-Kiernoz, Recruitment Expert Grafton Recruitment.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Coraz większe znaczenie zyskuje także elastyczność — rozumiana nie tyle jako gotowość do pracy zmianowej czy hybrydowej, ale przede wszystkim jako umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się procesów, narzędzi i oczekiwań klientów. Firmy zwracają szczególną uwagę na zdolność sprawnego działania w środowisku wielozadaniowym, gotowość do przejmowania nowych obowiązków i otwartość na współpracę.

Wynagrodzenia - ile i za co?

W 2025 roku wynagrodzenia w działach obsługi klienta i operacji pozostały stabilne, z wyraźnymi różnicami w zależności od lokalizacji oraz poziomu stanowiska. Choć Warszawa pozostawała głównym centrum działalności dla wielu międzynarodowych firm, to nie zawsze oferowane były tam najwyższe stawki. W zależności od roli, inne miasta, takie jak Kraków czy Wrocław, również oferowały konkurencyjne wynagrodzenia.

Przykład Doradcy klienta w Warszawie zarabiali od 7 000 do 8 500 zł brutto, natomiast w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu nieco mniej – od 5 500 zł do 8 000 zł. Na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta wynagrodzenie w stolicy wahało się od 7 000 do 10 000 zł, a w innych miastach od 6 000 zł do 9 000 zł. Kierownik ds. relacji z klientami w Warszawie otrzymywał od 11 000 do 16 000 zł, natomiast w Krakowie od 10 000 do 18 000 zł, a w Poznaniu od 12 000 zł do 18 000 zł.

W przypadku kierowników sprzedaży pensje w Warszawie mieściły się w przedziale 17 000 - 25 000 zł, a w miastach takich jak Poznań czy Trójmiasto w granicach 15 000 - 22 000 zł. Business development manager w stolicy zarabiał od 16 000 do 22 000 zł, a w innych lokalizacjach wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło od 10 000 zł do 20 000 zł.

Na najwyższych stanowiskach, takich jak dyrektor działu sprzedaży, stawki w Warszawie sięgały od 28 000 do 40 000 zł, a w Katowicach i Wrocławiu od 24 000 do 36 000 zł. Regionalni dyrektorzy sprzedaży w stolicy zarabiali od 25 000 do 38 000 zł, a w pozostałych miastach ich wynagrodzenie mieściło się w przedziale 19 000 - 32 000 zł.

Jak wzrosły stawki w 2025 roku?

Analiza średnich podwyżek stawek w działach obsługi klienta i operacji w 2025 roku pokazuje wyraźny wzrost, szczególnie w przypadku stanowisk związanych z bezpośrednią obsługą klienta oraz zespołami sprzedaży. Doradcy klienta odnotowali wzrost wynagrodzeń o 12,6%, a kierownicy zespołów doradców o 10,4%. Również na wyższych stanowiskach menedżerskich stawki zauważalne wzrosły. Kierownik ds. relacji z klientami zarabiał średnio o 9,3% więcej, a kierownik sprzedaży o 8,2 %. W przypadku regionalnych managerów sprzedaży pensje wzrosły o 7,2%, a business development manager otrzymywał wynagrodzenie średnio o 6,1% wyższe. Dyrektorzy działów sprzedaży oraz regionalni dyrektorzy sprzedaży zanotowali bardziej umiarkowane wzrosty na poziomie 4,3% i 4,8%.

– Wzrost stawek na stanowiskach wymagających intensywnego kontaktu z klientami, odzwierciedla rosnącą wartość kompetencji związanych z budowaniem i utrzymywaniem relacji. Firmy widzą, że umiejętność skutecznego prowadzenia dialogu z klientem, zarówno w codziennej obsłudze, jak i w działaniach o charakterze rozwojowym czy sprzedażowym, realnie wpływa na ich wyniki – dodaje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Źródło: Link do raportu. O raporcie: „Raport wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach” Grafton Recruitment został opracowany na podstawie danych ogłoszeniowych oraz badania ilościowego przeprowadzonego wśród pracowników. Analiza objęła 4 975 256 ogłoszeń o pracę pochodzących z jednego z popularnych serwisów rekrutacyjnych w Polsce. Z tego zbioru wyodrębniono 1 414 836 ofert dotyczących sektora prywatnego. Po procesie deduplikacji, mającym na celu usunięcie powtarzających się rekordów, końcowa liczba unikalnych ogłoszeń wyniosła 637 793. Do badania włączono stanowiska ujęte w siatkach wynagrodzeń Grafton Recruitment.