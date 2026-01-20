REKLAMA

Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » 10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT

10 trendów, które zdominują 2026 rok w IT

20 stycznia 2026, 15:52
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026, IT
Czym zaskoczy rynek IT w 2026 roku? Jak sztuczna inteligencja zmienia branżę i dlaczego rola programisty ulega transformacji? Na podstawie najnowszego raportu justjoin.it „Co z tym Eldorado? Zarobki i oczekiwania branży IT 2025/2026", przygotowanego we współpracy z N-iX, eksperci wskazują 10 kluczowych trendów, które zdefiniują najbliższe miesiące w świecie IT.

1. Redefinicja roli programisty

Programiści wyręczani przez sztuczną inteligencję przestali spędzać dni na pisaniu powtarzalnego kodu. Najlepsi specjaliści znacząco zwiększyli swoją efektywność, a ich rola diametralnie się zmieniła. Kiedy AI przejęło rutynowe zadania, oni zajęli się projektowaniem i strategią. Jak wyjaśnia Pavlo Deshchynskyy z firmy N-iX: Nasi partnerzy nie szukają już „rąk do kodowania” — szukają umysłów zdolnych do rozwiązywania problemów.

Oczekują zespołów zdolnych do efektywnego zarządzania danymi, integrowania AI zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w samych produktach, a w efekcie dostarczania mierzalnych rezultatów biznesowych. Firmy płacą dziś nie za ilość napisanego kodu, ale za umiejętność rozwiązywania krytycznych problemów i analityczne myślenie.

2. Przepaść efektywności – AI tworzy dwie klasy programistów

Sztuczna inteligencja nie zastąpi developerów zupełnie. Tworzy jednak dramatyczną przepaść wydajności pomiędzy tymi, którzy naprawdę potrafią z niej korzystać i resztą. Jak twierdzi Valentyn Kropov, CTO w N-iX: Sztuczna inteligencja nie zastępuje programistów, lecz tworzy istotną lukę efektywności. Podczas gdy młodsi specjaliści obserwują obecnie jedynie niewielkie wzrosty produktywności, proaktywni inżynierowie seniorzy, wykorzystujący modele agentowe, zwiększają swoją wydajność nawet o 300 proc. Wyzwanie nie polega już na braku pracy, lecz na zdolności realizowania jej w nowym tempie wymaganym przez rynek. Programiści, którzy nie opanują tworzenia oprogramowania z pomocą AI, zostaną w tyle – niezależnie od lat doświadczenia.

3. Schyłek home office? Hybryda wkracza do branży IT

Branża IT, dotychczas bastion pracy zdalnej, otwiera się na częściowy powrót do biur. Liczba ofert pracy hybrydowej na justjoin.it wzrosła aż o 29 proc. względem poprzedniego roku. Jak twierdzi Piotr Nowosielski, CEO justjoin.it: Również branża IT, do tej pory pracująca głównie zdalnie, dostrzega zalety pracy zespołowej i bezpośredniego kontaktu w sferze zawodowej. Trend będzie się rozwijał i coraz więcej firm z segmentu technologicznego będzie wymagało choćby częściowej fizycznej obecności w biurach. Najpopularniejszy aktualnie model to „4+1” – cztery dni zdalnie, jeden w biurze – wybiera go ponad 1/3 pracujących hybrydowo.

4. Dominacja AI i inżynierii na mapie kompetencji

Popyt rynkowy w IT przesuwa się w stronę inżynierów full-stack myślących systemowo, inżynierów chmury i platform, inżynierów danych oraz przede wszystkim specjalistów zdolnych do projektowania, zabezpieczania i utrzymywania systemów opartych na AI. Wystarczy wspomnieć, że kategoria AI/ML na justjoin.it w 2025 r. odnotowała ponad 4-krotny wzrost liczby ofert pracy, a także wysoki wzrost wynagrodzeń (rekordowa oferta wyniosła 99 tys. zł na UOP). Wraz z wdrażaniem rozwiązań AI na rynku, trend ten będzie się rozwijał, a popyt na specjalistów w tej dziedzinie dynamicznie rósł.

5. Koniec ery masowego zatrudniania – kluczowe specjalizacje w IT

Jak twierdzi Karol Dubas, Head of International Recruitment w N-iX, masowe rekrutacje ustąpiły miejsca precyzyjnemu inwestowaniu w efektywność: Popyt rośnie selektywnie – w obszarach takich jak Data Engineering, Cybersecurity oraz integracja AI. Świadczyć może o tym nie tylko dominacja ofert dla seniorów (na justjoin.it zaledwie 5 proc. ofert dedykowane było juniorom), ale także detronizacja JavaScript przez Data wśród najpopularniejszych kategorii na justjoin.it. Tak wysoki wynik tej kategorii może świadczyć o tym jak bardzo dane stały się centralnym elementem strategii biznesowych firm. Oprócz Data Engineering mającym na justjoin.it udział 10,78 proc. wszystkich ofert wysoko notowane jest też cyberbezpieczeństwo, które w warunkach zaostrzających się regulacji prawnych (jak NIS2 i DORA), rosnącej fali rzeczywistych cyberataków i masowych inwestycji sektora publicznego i obronności w cyfrowe bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej intratnych specjalizacji.

6. Twój konkurent mieszka w Kolumbii – globalizacja rekrutacji IT

Polska pozostaje jednym z technologicznych hubów Europy, jednak konkurencja stała się bardziej globalna niż kiedykolwiek wcześniej. Rywalem polskiego inżyniera nie jest już wyłącznie specjalista z sąsiedniego miasta, ale równie utalentowany developer z Rumunii, Bułgarii czy Kolumbii, pracujący w tej samej strefie czasowej dla międzynarodowych klientów – przestrzega Karol Dubas, Head of International Recruitment w N-iX. Brak barier geograficznych sprawia, że konkurencja jest zaostrzona, a oczekiwania dotyczące jakości, samodzielności i komunikacji są coraz wyższe.

Ważne

Polskie IT przestało być postrzegane jako źródło taniej pracy, a stało się centrum zaawansowanych kompetencji i wysokiej jakości usług. Musi jednak mierzyć się z silną, globalną konkurencją.

7. Zamknięte drzwi dla juniorów?

Struktura rynku nie pozostawia złudzeń – 96 proc. nowych stanowisk w IT dedykowane jest doświadczonym specjalistom (seniorzy – 51,48 proc. ofert, specjaliści mid – 43,73 proc., juniorzy zaledwie – 4,79 proc). Miejsc dla juniorów jest niewiele, przez co również konkurencja jest niewyobrażalnie wysoka. Wejście do branży jest dziś trudniejsze niż kiedykolwiek. Zatem jaką technologię wybrać gdy chce się zacząć karierę w IT? Jak mówi Adam Piwek, Communication & EB Expert w dmTECH Polska: Z jednej strony bez gruntownej i praktycznej wiedzy na temat AI ciężko będzie znaleźć sensowne zatrudnienie, z drugiej strony oprócz ról ze scope machine learning warto zwrócić uwagę także na rosnący obszar cyberbezpieczeństwa. Deficyt talentów jest tu ogromny i stwarza przestrzeń dla studentów. (...) Znajomość platform chmurowych (AWS, Azure, GCP) oraz narzędzi do automatyzacji (CI/CD) to dziś kompetencje cenione, często nawet na równi, z samym programowaniem.

8. Koniec z łatwymi rekrutacjami – czas wieloetapowych procesów

Jak komentuje Karol Dubas, Head of International Recruitment w N-iX, era jednodniowych procesów rekrutacyjnych definitywnie się skończyła. Wieloetapowe screeningi z live coding i szczegółową weryfikacją kompetencji to dziś branżowy standard. Firmy wolą przeprowadzić dokładny screening niż ryzykować błędnym zatrudnieniem. Typowy proces w 2026 roku to minimum pięć etapów rozłożonych na trzy do czterech tygodni: od rozmowy z rekruterem, przez testy techniczne i live coding, po spotkania z team leadem i managerem. Szczególnie krytyczny jest live coding – kandydat sprawdzany na żywo musi pokazać nie tylko wynik, ale także tok myślenia. To, przed czym przestrzegają rekruterzy to bezmyślne używanie AI przez kandydatów, które częściej dyskwalifikuje niż pomaga, odsłaniając braki fundamentalnej wiedzy.

9. Deficyt talentów mimo stabilizacji

Rok 2025 przyniósł długo wyczekiwaną stabilizację w ofertach pracy w IT. Jednak, jak wynika z badania ManpowerGroup, 56 proc. pracodawców deklaruje, że nadal ma poważne trudności w znalezieniu specjalistów o odpowiednich umiejętnościach. To efekt polaryzacji rynku – przepaści między tym, czego szukają firmy, a tym, co oferują kandydaci. Ostrożność w klasycznych rekrutacjach developerskich przy jednoczesnym silnym, niezaspokojonym popycie na data/AI, cloud, cyber i product. Niedobór kompetencji nie znika – przesunął się w konkretne obszary – wyjaśnia Paweł Łopatka, Managing Director w Experis Poland.

10. B2B i UoP w równowadze

W 2025 roku polski rynek IT osiągnął punkt równowagi w kontekście oferowanych form współpracy – liczba ogłoszeń gwarantująca umowę o pracę (45,5 proc.) niemal zrównała się z liczbą ofert B2B (48,7 proc.). Ten podział nabiera szczególnego znaczenia w kontekście projektów ustawy o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Na ten moment, brak sfinalizowanej regulacji oznacza, że B2B pozostanie w pełni legalną formą współpracy, bez ryzyka wymuszonych konwersji na UoP. Dla branży to sygnał, że obecny dualizm na razie się utrzyma – specjaliści nadal będą wybierać między bezpieczeństwem etatu a elastycznością i wyższymi zarobkami kontraktu, a firmy będą musiały oferować obie opcje, by konkurować o talenty.

Źródło: justjoin.it. Metodologia badania: Raport został opracowany na podstawie analizy dwóch źródeł danych. Pierwszym była baza ponad 100 tys. ofert pracy opublikowanych w 2025 roku na portalu justjoin.it, z uwzględnieniem porównania do analogicznego okresu z 2024 roku. Średnie wynagrodzenia obliczono na podstawie median zarobków w podziale na poziomy doświadczenia: junior, mid i senior. Drugi zestaw danych pochodził z badania CAWI przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2025 roku wśród ponad 4 400 specjalistów IT, które obejmowało m.in. pytania o realne i oczekiwane zarobki.

